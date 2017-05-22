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    Борец с детской проституцией в Ташобласти выиграл суд

    Суд Кибрайского района Ташобласти снял все обвинения с пенсионера Муталлиба Шарипова, сообщившего о притоне с малолетней, а дело отправил на доследование.

    Пенсионер Муталлиб Шарипов обвиняется в клевете и хулиганстве; фото: Ц-1
    Пенсионер Муталлиб Шарипов обвинялся в клевете и хулиганстве; фото: Ц-1

    Одного дня судебных слушаний, начавшихся 28 марта в уголовном суде Кибрайского района Ташкентской области Узбекистана, как выяснилось, хватило на то, чтобы разобраться в деле пенсионера Муталлиба Шарипова.

    Житель поселка Ченгельды оказался на скамье подсудимых по обвинению в «хулиганстве» и «клевете» после того, как забил тревогу о судьбе 13-летней соседской девочки, которую, по его убеждению, причем подкрепленному доказательствами, использовали в качестве проститутки.

    На прошлой неделе Шарипов узнал, что суд после одного дня разбирательств вынес решение, с него – ответчика – были сняты все обвинения, а само дело о принуждении малолетней к сексу и проституции было отправлено на доследование.

    По словам Шарипова, во время процесса судья ознакомился с 32 листами распечаток с сотового телефона, которые свидетельствовали о шокирующей переписке девочки с взрослыми мужчинами, и обязал участкового инспектора взять объяснительные со всех «абонентов».

    А также потребовал в обязательном порядке обеспечить их явку к следующему судебному заседанию.

    «Я был шокирован: решение оказалось от 28 марта – того самого дня, когда было единственное заседание суда!» – говорит пенсионер.

    Ему совершенно непонятно, зачем тогда судья говорил о «следующем заседании», если на деле решил все в тот же день?

    Милиция на страже… малолетних проституток

    Конфликт с милицией Кибрайского района возник у Шарипова в конце прошлого года, когда малолетняя соседка пенсионера по дачному поселку Ченгельды взяла у него без спроса телефон.

    Через месяц она вернула телефон, и Шарипов с ужасом узнал, что 13-летняя девочка с подачи матери активно занимается проституцией.

    Неудивительно, что пенсионер стал бить во все колокола, но его обращения в милицию Кибрайского района встретил равнодушный прием.

    5 января там провели экспертизу, которая показала, что девочка является девственницей.

    После чего милиция подала на Шарипова в суд сразу по двум статьям Кодекса об административной ответственности: 40 («Клевета») и 183 («Мелкое хулиганство»). Последняя статья – за то, что пенсионер наблюдал в бинокль за домом соседки.

    В соответствии с законом пенсионер за клевету мог быть оштрафован на сумму от 20 до 60 минимальных окладов, а за хулиганство – получить 15 суток отсидки.

    Пенсионер решением суда недоволен

    И вот неожиданный исход дела: суд переиграл ситуацию, сняв с Шарипова обвинения, но поручил дальнейшее расследование все той же Кибрайской милиции, которая изначально не хотела заниматься данным делом.

    Пенсионер таким исходом недоволен: он считает, что милицейское расследование, как это нередко бывает в Узбекистане, может завести на совершенно непредсказуемый путь.

    А самое страшное для Шарипова, что 13-летняя девочка по-прежнему будет морально гибнуть, занимаясь проституцией, и при этом втягивать в порочное болото других школьниц.

    Источник:Ц-1
    Темы: Права женщин, Права человека, Права человека в Узбекистане
    Теги: детская проститция коррупция милиция в Узбекистане Ташкентская область Узбекистан
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