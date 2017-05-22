Борец с детской проституцией в Ташобласти выиграл суд

Суд Кибрайского района Ташобласти снял все обвинения с пенсионера Муталлиба Шарипова, сообщившего о притоне с малолетней, а дело отправил на доследование.

Одного дня судебных слушаний, начавшихся 28 марта в уголовном суде Кибрайского района Ташкентской области Узбекистана, как выяснилось, хватило на то, чтобы разобраться в деле пенсионера Муталлиба Шарипова.

Житель поселка Ченгельды оказался на скамье подсудимых по обвинению в «хулиганстве» и «клевете» после того, как забил тревогу о судьбе 13-летней соседской девочки, которую, по его убеждению, причем подкрепленному доказательствами, использовали в качестве проститутки.

На прошлой неделе Шарипов узнал, что суд после одного дня разбирательств вынес решение, с него – ответчика – были сняты все обвинения, а само дело о принуждении малолетней к сексу и проституции было отправлено на доследование.

По словам Шарипова, во время процесса судья ознакомился с 32 листами распечаток с сотового телефона, которые свидетельствовали о шокирующей переписке девочки с взрослыми мужчинами, и обязал участкового инспектора взять объяснительные со всех «абонентов».

А также потребовал в обязательном порядке обеспечить их явку к следующему судебному заседанию.

«Я был шокирован: решение оказалось от 28 марта – того самого дня, когда было единственное заседание суда!» – говорит пенсионер.

Ему совершенно непонятно, зачем тогда судья говорил о «следующем заседании», если на деле решил все в тот же день?

Милиция на страже… малолетних проституток

Конфликт с милицией Кибрайского района возник у Шарипова в конце прошлого года, когда малолетняя соседка пенсионера по дачному поселку Ченгельды взяла у него без спроса телефон.

Через месяц она вернула телефон, и Шарипов с ужасом узнал, что 13-летняя девочка с подачи матери активно занимается проституцией.

Неудивительно, что пенсионер стал бить во все колокола, но его обращения в милицию Кибрайского района встретил равнодушный прием.

5 января там провели экспертизу, которая показала, что девочка является девственницей.

После чего милиция подала на Шарипова в суд сразу по двум статьям Кодекса об административной ответственности: 40 («Клевета») и 183 («Мелкое хулиганство»). Последняя статья – за то, что пенсионер наблюдал в бинокль за домом соседки.

В соответствии с законом пенсионер за клевету мог быть оштрафован на сумму от 20 до 60 минимальных окладов, а за хулиганство – получить 15 суток отсидки.

Пенсионер решением суда недоволен

И вот неожиданный исход дела: суд переиграл ситуацию, сняв с Шарипова обвинения, но поручил дальнейшее расследование все той же Кибрайской милиции, которая изначально не хотела заниматься данным делом.

Пенсионер таким исходом недоволен: он считает, что милицейское расследование, как это нередко бывает в Узбекистане, может завести на совершенно непредсказуемый путь.

А самое страшное для Шарипова, что 13-летняя девочка по-прежнему будет морально гибнуть, занимаясь проституцией, и при этом втягивать в порочное болото других школьниц.