Был ли штурм Верховного суда Узбекистана?

Некоторые СМИ утверждают, что 15 августа разгневанная толпа снесла ворота Верховного суда РУз в Ташкенте, по данным Ц-1, детали инцидента преувеличили.

Российское независимое информационное агентство «Фергана» и Узбекская служба радио «Свобода» – «Озодлик» сообщают, что 15 августа толпа из 300–400 человек снесла ворота Верховного суда Узбекистана.

Якобы люди устали ждать очереди на прием к председателю Верховного суда Козимжону Комилову, который принимает граждан в первый и третий вторник каждого месяца с 15.00 до 18.00.

По данным «Ферганы», после сноса ворот большая толпа людей попала во внутренний двор суда. В роли «бунтовщиков» якобы выступали женщины. Не сообщается, вызвали ли на место инцидента наряд милиции.

«Озодлик» подтверждает факт «штурма» здания ВС РУз.

Источник издания утверждает, что на такой шаг людей подтолкнули сами сотрудники организации, вынуждая часами напролет в сорокаградусную жару ожидать своей очереди. Замок от ворот якобы сломался под давлением людей либо он открылся самопроизвольно.

Что было на самом деле

17 августа у здания Верховного суда было безмятежно спокойно. В очереди на прием к руководителям ВС сидели не более 30 человек.

Большинство из ожидающих находились у входа в здание на территории государственного объекта. Непосредственно за забором сидели около десяти человек. Это родственники людей, зарегистрировавшихся на прием. Сотрудники суда буднично вызывали просителей по фамилиям.

Центральные и боковые ворота ВС оказались целыми и невредимыми. Следов физического воздействия на элемент ограждения корреспондент Ц-1 не заметил.

Сотрудников внутренних органов за территорией и непосредственно в здании ВС РУз не было.

В салоне красоты, расположенном поблизости, не подтвердили сообщение о «штурме» Верховного суда. Одна из женщин сказала, что иногда (первый и третий вторник каждого месяца. – Прим. ред.) у здания ВС собирается внушительная толпа людей. Но беспорядков или агрессивного поведения она никогда не видела.

Несколько зарегистрированных на прием граждан, большинство из которых приехали из провинции в поисках справедливости, ничего не смогли рассказать о событиях 15 августа.

Только ближе к 18.00 несколько человек, разочарованных непопаданием на прием к руководителю Верховного суда, сокрушались сидя на скамье.

По их словам, во вторник малая часть желающих смогла попасть на прием к председателю суда Комилову, остальные громко возмущались и захотели быть услышанными.

Поэтому они самовольно вошли на территорию здания. Но это не помогло, поскольку Комилов не принял всех.

Также собравшиеся обсуждали, что вынуждены подолгу ждать очереди на прием.

Причем у некоторых были маленькие дети, другие не могут находиться под солнцем по состоянию здоровья.

Но главным неудобством, возмущающим граждан, стали часы приема. Руководитель ВС РУз принимает с 15.00 до 18.00, а запись на прием стартует с 9.00.

То есть, для того чтобы попасть на прием, нужно прождать у здания Верховного суда весь день.