Чиновник, пониженный в должности после гибели Дианы Еникеевой, взялся за старое

Бывший начальник Самаркандского управления народного образования Азамат Умаров, пониженный в должности после гибели учительницы Дианы Еникеевой, на этот раз был уволен за привлечение учителей к принудительному труду.

18 мая Умарова назначили директором Cамаркандской спецшколы-интерната № 62 для детей с задержкой психического развития.

«В свой первый рабочий день новый директор провел собрание и заставил всех учителей, воспитателей и технических работников школы-интерната заняться благоустройством территории учебного учреждения в выходные дни. У многих сотрудников школы-интерната есть малолетние дети, поэтому они были вынуждены прийти на уборку вместе с детьми и чистить улицы», – пожаловалась одна из учительниц школы-интерната Узбекской службе радио «Свобода» («Озодлик»).

23 мая Министерство образования РУз на своей странице в Facebook сообщило об увольнении горе-директора.

В сообщении отмечается, что по факту принуждения учителей к уборке была создана специальная комиссия, по результатам которой принято решение об увольнении Умарова.

Ранее Азамат Умаров возглавлял управление народного образования и одновременно являлся заместителем хокима Самаркандской области. Своих постов он лишился после смерти 23-летней учительницы Дианы Еникеевой, погибшей 14 марта под колесами КамАЗа во время уборки автотрассы.