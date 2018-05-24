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    Чиновник, пониженный в должности после гибели Дианы Еникеевой, взялся за старое

    Бывший начальник Самаркандского управления народного образования Азамат Умаров, пониженный в должности после гибели учительницы Дианы Еникеевой, на этот раз был уволен за привлечение учителей к принудительному труду.

    Азамат Умаров; фото: Nuz.uz
    Азамат Умаров; фото: Nuz.uz

    18 мая Умарова назначили директором Cамаркандской спецшколы-интерната № 62 для детей с задержкой психического развития.

    «В свой первый рабочий день новый директор провел собрание и заставил всех учителей, воспитателей и технических работников школы-интерната заняться благоустройством территории учебного учреждения в выходные дни. У многих сотрудников школы-интерната есть малолетние дети, поэтому они были вынуждены прийти на уборку вместе с детьми и чистить улицы», – пожаловалась одна из учительниц школы-интерната Узбекской службе радио «Свобода» («Озодлик»).

    23 мая Министерство образования РУз на своей странице в Facebook сообщило об увольнении горе-директора.

    В сообщении отмечается, что по факту принуждения учителей к уборке была создана специальная комиссия, по результатам которой принято решение об увольнении Умарова.

    Ранее Азамат Умаров возглавлял управление народного образования и одновременно являлся заместителем хокима Самаркандской области. Своих постов он лишился после смерти 23-летней учительницы Дианы Еникеевой, погибшей 14 марта под колесами КамАЗа во время уборки автотрассы.

    Темы: Образование в Узбекистане, Права человека в Узбекистане, Принудительный труд в Узбекистане
    Теги: Диана Еникеева принудительный труд Узбекистан учителя
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