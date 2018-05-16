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    Число членов коалиции «За Мутабар Таджибаеву! За правду в правозащите Узбекистана» превысило 220 человек

    Коалиция, созданная в поддержку правозащитницы Мутабар Таджибаевой, готовой предстать перед судом в Париже по иску формальной коллеги Надежды Атаевой, растет и готова превратиться в движение активистов ЦА.

    Правозащитница Мутабар Таджибаева. Фото: персональная страничка правозащитницы на Facebook
    Правозащитница Мутабар Таджибаева. Фото: персональная страничка правозащитницы на Facebook

    Одними из тех, кто недавно присоединился к коалиции «За Мутабар Таджибаеву! За правду в правозащите Узбекистана», стали активисты андижанской правозащитной организации «Апелляция», лидером которой является известный в стране и за ее пределами активист Саиджахон Зайнабитдинов.

    Обращаясь к коалиции с просьбой о его включении в список поддержавших Таджибаеву, Зайнабитдинов сказал, что не является ее поклонником, но поддерживает разоблачения, которым подверглась президент ассоциации «Права человека в Центральной Азии» Надежда Атаева, – она это заслужила.

    В настоящее время в список членов коалиции вошли 55 наиболее известных активистов, журналистов из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана.

    Кроме них еще 132 активиста «Клуба пламенных сердец», руководителем которого является Таджибаева, в основном из Ферганской долины Узбекистана, а также 33 члена семьи правозащитницы из Маргилана.

    Родные Таджибаевой говорят, что предпримут все возможное, чтобы через посольство Франции в Узбекистане добиться справедливого рассмотрения дела в суде в Париже, а также самого серьезного изучения материалов, имеющихся у Мутабар в отношении деятельности Атаевой.

    8 июня Таджибаева должна явиться в суд в качестве ответчика по иску Надежды Атаевой.
    Атаева, также уроженка Узбекистана, с 2002 года проживающая во Франции, обвиняет Таджибаеву в публикации злонамеренной клеветы и оскорблений на сайте mutabar.org , нанесших урон ее репутации, и требует возмещения морального ущерба в размере 8 тысяч евро.

    Ассоциация Атаевой в 2010 году выпустила фильм, а в 2011-м – отчет об Андижанской бойне 13 мая 2005 года, в основу которых легла выдуманная от начала до конца история никогда не существовавшего патологоанатома из Андижана.

    Активист коалиции, правозащитница из Казахстана Нина Пшеничная с возмущением говорит, что благодаря таким людям, как Атаева, ложь проникла в правозащитное движение, и призывает всех помочь Мутабар.

    У Таджибаевой нет денег на адвоката. Атаева, чья семья, бежала из Узбекистана в 2000 году по обвинению в коррупции и похищении более 3 млн долларов США (ее отец Олим Атаев возглавлял ГАК «Узхлебопродукт». – Прим. Ц-1), наняла не одного адвоката в Европе после разоблачения ложной истории об андижанском патологоанатоме.

    Источник:Ц-1
    Темы: Nadejda Atayaeva
    Теги: Мутабар Таджибаева Надежда Атаева Узбекистан
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