Две активистки из Узбекистана сойдутся во французском суде

Надежда Атаева обвиняет Мутабар Таджибаеву в клевете и оскорблении. Последняя, получившая повестку в уголовный суд Франции, вопрошает в ответ: «На что надеется Атаева?!»

Мутабар Таджибаева, известная правозащитница из Узбекистана, руководитель «Клуба пламенных сердец», накануне получила повестку в Парижский уголовный суд. Она должна явиться туда в качестве ответчика 8 июня в 13.30 по местному времени.

Истцом выступает другая активистка из Узбекистана – президент ассоциации «Права человека в Центральной Азии» Надежда Атаева. Она обвиняет Таджибаеву в злонамеренной клевете и оскорблении, которые нанесли урон ее деловой репутации.

Атаева хочет добиться от Таджибаевой удаления всех материалов с ее сайта, в которых, по убеждению истца, публиковалась клеветническая информация, а также выплаты ей компенсации в размере 8 тысяч евро.

В письме адвоката Атаевой, полученном Таджибаевой, говорится, что в отношении его клиента на сайте mutabar.org на регулярной основе публиковались тексты, содержавшие такие слова, как: «уголовное преступление», «шантаж», «ложь», «угрозы», «мошенничество», «клевета», «незаконное присвоение», «вопреки закону», «оскорбление», «фальсификация», «жадность», «халатность», «лицемерие», «банда», «мафия» и т. д.

«Госпожа Атаева решила обратиться к адвокату с просьбой прекратить публикацию статей, содержащих клеветнические замечания, наносящие серьезный вред ее репутации», – пишет защитник Валерий Кожевников.

Мутабар Таджибаева, отвечая на вопросы Ц-1, сказала, что рада тому, что спор между двумя активистками наконец-таки будет рассмотрен в суде Франции, в чью справедливость и беспристрастность она верит.

«Я всегда была убеждена в том, что оценку деятельности Атаевой должен дать суд, должно быть принято решение, не поддающееся сомнению», – говорит Мутабар. «И мне все равно, в качестве кого я буду выступать – истца или ответчика», – добавляет она.

Конфликт не женщин – систем

Спор или конфликт между Таджибаевой и Атаевой, по словам первой, длится не первый год и имеет более глубокие корни, чем может показаться кому-то со стороны.

«Мы столкнулись с подлогом и ложью в правозащите, со всем тем, что критиковали и от чего бежали из Узбекистана, и об этом нельзя было молчать, не только будучи правозащитником, а просто порядочным человеком, – рассказывает Мутабар. – А когда сказали правду – столкнулись теперь с иском и вызовом в суд».

Разоблачение деятельности Атаевой, по словам Таджибаевой, первоначально было неожиданным для нее самой, в некоторой степени – шоком. Но со временем она поняла: конфликт между ними – это продолжение борьбы двух систем, к которым каждая из них принадлежит.

Таджибаева – активист-самородок, выходец из народа, как правозащитницу в Узбекистане ее знала каждая собака в любой махалле. В изгнании во Франции она оказалась после ареста в 2005 году после Андижанской бойни, пыток и почти трехлетнего тюремного заключения, закончившегося принудительной стерилизацией.

Надежда Атаева – дочь председателя государственной акционерной компании Узбекистана «Узхлебопродукт» Олима Атаева. Во время проживания на родине она работала под крылышком отца. Ее компания NZI получала монопольные заказы от «Узхлебопродукта» на поставки мукомольной промышленности страны полипропиленовых мешков.

В 2000 году против Атаевых было возбуждено уголовное дело о коррупции, и они бежали из страны. В изгнании Надежда хранила молчание. Получить же убежище во Франции ей удалось только после кровавых событий в Андижане 2005 года, позволивших тогда огромному числу узбекистанцев остаться за рубежом, ссылаясь на жестокость режима в Узбекистане.

Атаева и лжепатологоанатом из Андижана

Став правозащитником, Атаева «прославилась» тем, что в 2010 и 2011 годах создала фильм и отчет об Андижанской бойне «Наши мучители знают, что не предстанут перед законом…», в основу которого легла выдуманная от начала и до конца история лжепатологоанатома из Андижана.

Расследование Ц-1 доказало, что за медика был выдан учитель французского языка из Коканда Умиджон Абдуназаров, который никогда не преследовался властями Узбекистана, не был в Андижане во время расстрела мирной демонстрации, не подвергался арестам и пыткам, не вскрывал трупы со следами пыток в андижанском морге…

Но ложная история свидетеля и жертвы Андижана позволила Абдуназарову получить убежище во Франции, а Атаевой – заработать очки в качестве правозащитника.

Мутабар Таджибаева говорит, что ее «клевета» против Атаевой состоит из разоблачений такого рода, как история «патологоанатома» и других, связанных также с ее финансовой деятельностью.

«Я рада возможности представить все свои факты теперь уже не на странице своего сайта, а в суде Франции», – заключает правозащитница.