Что в ГУВД Ташкента делают с арестованными братьями Бахромовыми?

С момента исчезновения 20 апреля в Ташкенте Убайдуллы и Исматуллы Бахромовых родные не знали об их местонахождении, теперь известно, что братья – в ГУВД, но их никому не показывают.

Барно Бахромова, мать арестованных в Ташкенте братьев, накануне обратилась к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, записав слезное обращение в YouTube.

Спустя почти две недели со дня ареста в Ташкенте ее сыновей призыв к главе государства остается для женщины единственной возможностью обеспечить права ее детей, возможно, спасти их от смерти под пытками.

34-летний Убайдулла и 32-летний Исматулла Бахромовы, как рассказала их мать, пропали в Ташкенте 20 апреля.

С того дня Барно не могла их найти, и лишь 29 апреля матери сказали, что ее сыновья содержатся в спецприемнике на массиве «Панельный» в Ташкенте. Но походы туда женщины не увенчались успехом: дежурные заявляли, что ее детей у них нет, и захлопывали перед ее лицом окошко.

Упорство матери и нанятые ею два адвоката в результате помогли отыскать сыновей – оказалось, что они находятся в изоляторе временного содержания Главного управления внутренних дел (ГУВД) Ташкента.

Когда Барно Бахромова отправилась туда, ей отказали в свидании с сыновьями, даже не позволили сделать передачу.

Это положение пугает мать: она боится, что ее дети подвергаются пыткам, а значит, их жизни находятся в опасности.

«Помогите мне, Шавкат Миромонович, – задыхаясь, говорит мать, – обратите внимание на это дело».

Арест и суд в тот же день

Как стало известно, содержание под стражей Убайдуллы и Исматуллы Бахромовых формально узаконено.

Семья получила на руки решение суда Учтепинского района Ташкента от 20 апреля об аресте братьев на 15 суток по статьям Административного кодекса РУз: «Мелкое хулиганство» и «Неподчинение законным требованиям милиции». Кроме того, они были оштрафованы на сумму 202 тысячи 730 сумов (25 долларов США).

Кроме братьев был арестован и приговорен к аналогичному наказанию их друг – 32-летний Хамидулла Хакимов.

Некий Диляр Саидов, как говорится в решении суда, подал заявление на всех троих, что мужчины нецензурно выражались на публике и нарушали общественный порядок.

Правозащитница Мутабар Таджибаева, проживающая в изгнании во Франции, говорит, что дело братьев не завершится наказанием за «хулиганство», – это сфабрикованное дело, убеждена она, лишь предлог для их задержания.

По данным Таджибаевой, против Бахромовых и Хакимова раскручивается дело об исламском экстремизме.

Пытают?

Правозащитница опасается, что мужчин пытают и по этой причине отказывают в свидании с ними их родным и знакомым.

«Есть угроза повторения дела братьев Ибодовых в Бухаре, арест которых в августе 2015 года привел к смерти под пытками одного из них – 44-летнего Ильхома», – говорит Мутабар.

Независимый политолог Камолиддин Раббимов, проживающий во Франции, жестко оценивает действия правоохранительных органов Узбекистана и суда.

«Незаконное, негуманное, репрессивное мышление правоохранительных органов Узбекистана не изменилось. Посмотрите видео матери, она не знала, где находились ее сыновья на протяжении десяти дней», – возмущен политолог.

По его словам, такие операции происходят в самых тоталитарных государствах мира, при фашистских режимах. В соответствии с международными стандартами справедливой и независимой судебной системы – не может быть такого, чтобы люди терялись среди белого дня, а родные ничего не знали об их местонахождении и сходили с ума, говорит Раббимов.