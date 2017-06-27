Джизак простился с жертвой автобусной аварии в Казахстане

История 26-летнего Музаффара Эргашева, уже похороненного в Джизакской области РУз, о безработице, мечтах заработать в России и жениться, и бессмысленно оборванной жизни.

Вечером 24 июня в хозяйстве «Тараккиёт» Зарбдарского района Джизакской области Узбекистана предали земле тело совсем молодого человека – 26-летнего Музаффара Эргашева.

Он не был женат, но у него была девушка, на которой он собирался жениться, вернувшись с заработков в России. Туда он направлялся, став одним из сотен тысяч и даже миллионов узбекистанцев, не сумевших найти работу и зарабатывать на кусок хлеба у себя на родине.

Но 22 июня всем мечтам и планам Музаффара пришел конец. Автобус, в котором он ехал вместе с еще 51 человеком, попал в аварию в Актюбинской области Казахстана. Музаффар оказался одним из девяти пассажиров (все граждане Узбекистана), для которых авария стала смертельной.

На поминках Музаффара в его селе несложно сразу определить его родных. Горе отпечаталось на их лицах.

Обычный безработный парень

Корреспондент Ц-1 узнает от них, что Музаффар закончил колледж, но не мог найти работу, занимался поденщиной и вот месяц назад решил ехать в Россию на заработки. Но там ему не понравилось, и он решил вернуться домой, но не доехал.

Он был одним из пятерых детей в семье: двое сыновей и три дочки. Старший брат обзавелся семьей, замужем две из его сестер.

Одну из них, живущую в соседней области, по традиции, не позволяющей сообщать плохие новости – чтобы человек благополучно одолел дорогу, – пригласили срочно приехать в гости. Когда она добралась в отчий дом, то узнала, что приехала хоронить брата.

Отец Музаффара Абубакир (в селе все его зовут Бакир) приехал в этот советский совхоз еще в 1987 году, когда эти края джизакской целины только-только осваивались.

У Бакира была специальность – тракторист-механизатор. Его сразу приняли в коллектив, дав транспортный трактор «Беларусь-80». Он работал на совесть. Через три года, в 1990-м предоставили жилье – трехкомнатный коттедж, и он обзавелся семьей.

Музаффар родился и вырос здесь. Был обычным ребенком, как все его сверстники. Не имел постоянной работы, но не был лентяем, говорят о нем соседи.

Они рассказывают, что у него была любимая девушка, он обещал ей, что поедет в Россию, заработает большие деньги, которых хватит на их женитьбу, и они сыграют свадьбу.

Задача – обеспечить землей и работой

На похоронах парня принял участие весь актив Зарбдарского района во главе с хокимом Исламом Бабаджановым.

После проводов Музаффара хоким Бабаджанов отдельно поговорил с председателем местного гражданского схода Беркишом Худайбердиевым и потребовал, чтобы он помогал семье материально и морально – всем, чем может.

Бабаджанов также поручил председателю хозяйства СВП (Союз ВодоПользователей – бывший совхоз) «Тараккиет» Исмадиёру Назаркосимову, чтобы он предоставил безработной части семьи Абубакира Эргашева по желанию землю под повторный посев на льготных условиях.

На другой день на рабочем собрании Бабаджанов поручил всем руководителям, чтобы они по мере всех возможных сил привлекали к мероприятиям повторного посева именно такие семьи, у членов которых нет постоянного места работы.

Хоким также обещает, что в этом году в Зарбдарском районе будут открыты 1 000 постоянных рабочих мест на строящейся хлопкопрядильно-ткацкой фабрике. Ее первая очередь должна быть запущена ко Дню Конституции Узбекистана – 8 декабря.

Погибшие – молодые мужчины

По данным МИД Узбекистана, авария автобуса произошла в 20 км от поселка Карабутак Айтекебийского района Актюбинской области Казахстана на 946-м км трассы Самара – Шымкент 22 июня в 10.20 утра.

Двухэтажный пассажирский автобус марки «Мерседес» перевернулся, в результате чего пострадали 52 человека (50 граждан Республики Узбекистан, два гражданина Республики Казахстан).

Девять человек погибли, и 18 человек получили травмы различной степени тяжести (17 граждан Республики Узбекистан и один гражданин Республики Казахстан).

Все девять погибших – узбекистанцы в возрасте от 26 до 35 лет, основная часть – выходцы из Ферганской долины.