Еще один политзаключенный покинул узбекистанскую тюрьму

На свободу по приказу президента вышел Эркин Мусаев, бывший сотрудник представительства ООН в РУз, а ранее – Минобороны, осужденный за измену и шпионаж.

Стало известно, что 11 августа на свободу вышел Эркин Мусаев, осужденный в 2006 году за государственную измену, шпионаж и халатное отношение к своим должностным обязанностям.

В момент осуждения он занимал должность руководителя проекта «Управление границами в Центральной Азии» представительства ООН в Ташкенте.

С 1993 по 2004 год Мусаев работал начальником Главного управления внешнеэкономических связей Минобороны Узбекистана.

Срок его заключения должен был истечь 1 февраля 2026 года.

ООН неоднократно призывала освободить своего сотрудника – тема освобождения Мусаева была поднята во время майских переговоров президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и находившегося с визитом в Ташкенте верховного комиссара ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейна.

Правозащитница Мутабар Таджибаева, президент «Клуба пламенных сердец», говорила с отцом Эркина после его выхода на свободу и раскрыла Ц-1 подробности освобождения.

«Генеральный прокурор Узбекистана приехал в колонию в Бекабаде (Ташобласть), где отбывал срок Мусаев, и сообщил, что он освобожден личным приказом Мирзиёева», – делится правозащитница.

Стив Свердлов, исследователь Human Rights Watch по ЦА, говорит, что освобождение Мусаева не закончено, пока не предстанут перед судом официальные лица, которые фабриковали против него дело и подвергали его пыткам.

Эркин Мусаев был задержан в аэропорту Ташкента в 2006 году. В его чемодане обнаружили диск с государственными секретами.

Военный суд Узбекистана обвинил его в разглашении гостайны и халатном отношении к своим должностным обязанностям. После Андижанской трагедии в 2005 году несколько высокопоставленных чиновников Узбекистана были осуждены за шпионаж в пользу США.

Мусаев подписал признание в обмен на обещание оставить в покое его семью.

Освободите Абдурахманова!

Правозащитники Human Rights Watch призывают власти Узбекистана незамедлительно и безоговорочно освободить и других политзаключенных страны, среди них журналисты Салиджон Абдурахманов и Дильмурод Сайид, правозащитники Ганихон Маматханов, Азам Фармонов, Агзам Тургунов и другие.

Следующим на свободу должен выйти журналист из Каракалпакстана Салиджон Абдурахманов.

Корреспондента ряда независимых изданий в Каракалпакстане, и прежде всего закрывшегося сайта Uznews.net, арестовали в июне 2008 года. В его машину были подброшены наркотики.

Суд не обратил внимания ни на один факт, говоривший в пользу журналиста, а также на то, что он стал жертвой провокации, и осудил его на десять лет лишения свободы.

Международная амнистия признала Абдурахманова узником совести, его освобождения требовали ОБСЕ, Госдепартамент США, Европейский союз. Но пока тщетно.

Правозащитница Мутабар Таджибаева призывает начать кампанию за освобождение журналистов и обращает внимание, что сейчас очень удачный момент: президент Узбекистана в сентябре будет с визитом в США, а в октябре в Ташкенте пройдет форум Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Нам надо писать письма, обращения и просить, чтобы Мирзиёев дал приказ освободить Салиджона Абдурахманова и еще людей из списка – 17 журналистов и активистов, чтобы их освободили до визита президента в США, на Генеральную Ассамблею ООН, а также до начала IX Центрально-Азиатской конференции ОБСЕ по СМИ», – резюмирует правозащитница.

Стойкий, как Мандела

Сын Салиджона Даврон Абдурахманов говорит, что у отца проблемы со здоровьем: он много лет жалуется на боли в желудке. Правда, в последнее время проблему удалось частично решить: ассортимент магазина при колонии расширился, и Абдурахманов там покупает продукты.

«Недавно к папе ездила мама и говорит, что его здоровье пошло на поправку. Папа ни на что не жалуется. Он верит, что у каждого нехорошего человека есть немножко совести, и что его рано или поздно тоже освободят. Держится из последних сил», – говорит Даврон.

По его словам, Салиджон не пошел на сделку со следствием: он не подписал признание, что принимает наркотики, а также не отказался в дальнейшем заниматься журналистикой.

Абдурахманов запрещает родне грустить и плакать, отшучиваясь, что его срок не идет ни в какое сравнение со сроком Нельсона Манделы.