Фармацевт-изобретатель Рахима Очилова: денег не брала, но в клетке в зале суда

На процессе в Бектемирском районном суде в Ташкенте трое потерпевших заявили, что ответчик – Рахима Очилова не брала 100 тысяч долларов, но она остается под арестом и подсудимой.

Неожиданный поворот в деле 55-летней ученой Рахимы Очиловой, находящейся с июня этого года под арестом в Таштюрьме и обвиняемой по статье 168 часть 3 пункт «а» Уголовного кодекса РУз – «Мошенничество».

На начавшемся 8 октября в Бектемирском районном суде Ташкента процессе трое бывших партнеров Очиловой, выступавших в качестве потерпевших, заявили, что фармацевт и изобретатель никогда не брала от них 100 тысяч долларов. Хотя именно это обвинение и стало причиной ее ареста.

Один из заявителей – Ильхом Джураев сказал на суде, что деньги получил некий Борис Ким на закупку оборудования, которое он и его коллеги хотели использовать для производства лекарственных препаратов, изобретенных Очиловой.

Джураев далее сказал, что Ким вернул часть денег, но остался должен еще 89 тысяч долларов, которые ему простили, так как «у того сильно болела мама».

При этом известно, что Ким еще в 2015 году был осужден на восемь лет лишения свободы как раз за присвоение этих самых денег.

Муж арестованной Очиловой Эльдар Турдиев делится после заседания впечатлением: «Мы с Рахимой общались с этим Кимом, он обещал поставить оборудование с Тайваня, но на деле нашел какую-то рухлядь на «Янгиабаде», которая не прошла никакой проверки в Минздраве, и из-за этого попал под суд».

За что сидит под арестом ученая?

Семья и сочувствующие Очиловой задаются теперь более чем резонным вопросом: почему она остается под стражей?

Более того, на заседании суда был поднят вопрос о переводе ее под домашний арест из-за плохого состояния здоровья, но это ходатайство было отклонено, мол, нет необходимых медицинских документов.

Арест и суд над фармацевтом, по мнению ее защитников, является результатом непрофессиональной работы следствия и многолетней тенденции, когда арестованный не может быть отпущен на свободу, а человек, оказавшийся на скамье подсудимых, – оправдан.

Следствие по делу Очиловой вело ГУВД (Главное управление внутренних дел) Ташкента, которое обошлось даже без допросов ключевого обвиняемого, очных ставок и предъявления улик.

Как украсть 2,4 миллиона долларов?

Химик и биолог Рахима Очилова получила в Институте растениеводства Узбекистана 10 патентов на ценные изобретения в области фармацевтики.

Восемь из них она оставила государству, а два самых ценных приберегла для себя. Это препараты для лечения сахарного диабета и деятельности сердца. Стоимость патентов определена в 2,4 миллиона долларов.

В 2000 году изобретательница зарегистрировала фирму «Био-фарм хаким», где выпускала эти препараты малыми партиями.

Позже продукцией Очиловой заинтересовались бизнесмены из Египта и предложили ей сотрудничество. Но женщина решила остаться в Узбекистане и запустить производство у себя в стране.

В итоге нашлись местные инвесторы, которые должны были купить дорогостоящее оборудование, но этого не произошло, зато партнеры начали требовать от фармацевта переписать на них патент на лекарства – изобретательница отказалась.

Затем появилось обвинение, что Очилова задолжала инвесторам 100 тысяч долларов, но не отдает деньги. 29 июня женщина была взята под стражу, ГУВД Ташкента возбудило против нее уголовное дело.

Следующее судебное заседание по делу Очиловой назначено на 15 октября.