Фармацевта и изобретательницу могут выпустить из Таштюрьмы

Махалля в Ташкенте поручилась за подсудимую Рахиму Очилову, попросив суд поместить фармацевта-изобретателя под домашний арест в связи с плохим состоянием здоровья.

На последнем заседании Бектемирского районного суда в Ташкенте, состоявшегося 29 октября, забрезжила надежда, что 55-летняя ученая Рахима Очилова может быть освобождена из-под стражи и помещена под домашний арест.

Это ходатайство стороны защиты поддержал и председатель махалли «Янгиабад» в Ташкенте, где проживает Очилова, которая заверила судейскую коллегию, что подсудимая, находясь дома, будет по первому требованию являться в суд.

Супруг Очиловой Эльдар Турдыев говорит, что его обнадежили последние слова судьи Бобура Утамурадова, что медэкспертиза может быть закончена раньше и «ему позвонят из суда, когда можно будет забрать жену домой».

На момент публикации статьи супруг Рахимы все еще ждал звонка из суда.

Ранее, 22 октября, Бектемирский районный суд провел выездное заседание в следственном изоляторе № 1, известном как Таштюрьма, где содержится ученая, в связи с ее болезнью.

Рахима Очилова находится под арестом с 23 июня этого года по обвинению по статье 168 часть 3 пункт «а» Уголовного кодекса РУз – «Мошенничество».

Бывшие партнеры фармацевта обвинили ее в невозвращении 100 тысяч долларов, которые были внесены ими для создания предприятия по выпуску лекарств, изобретенных Очиловой.

«Дело лопнуло»

По словам Турдыева, во время опроса истцов в суде стало ясно, что все дело не стоит и ломаного гроша, оно лопнуло как пузырь.

Бывшие партнеры Очиловой давали путаные показания, а один из них даже признался, что денег фармацевт никогда не получала.

Заявитель Ильхом Джураев сказал на суде, что деньги получил некий Борис Ким на закупку оборудования, которое он и его коллеги хотели использовать для производства лекарственных препаратов, изобретенных Очиловой.

Джураев далее сказал, что Ким вернул часть денег, но остался должен еще 89 тысяч долларов, которые они ему простили, так как «у того сильно болела мама».

При этом известно, что Ким еще в 2015 году был осужден на восемь лет лишения свободы как раз за присвоение этих самых денег.

Арест и суд над фармацевтом, по мнению ее защитников, является результатом непрофессиональной работы следствия и многолетней тенденции, когда арестованный не может быть отпущен на свободу, а человек, оказавшийся на скамье подсудимых, – оправдан.

Следствие по делу Очиловой вело ГУВД (Главное управление внутренних дел) Ташкента, которое обошлось даже без допросов ключевого обвиняемого, очных ставок и предъявления улик.

Как украсть 2,4 миллиона долларов?

Химик и биолог Рахима Очилова получила в Институте растениеводства Узбекистана десять патентов на ценные изобретения в области фармацевтики.

Восемь из них она оставила государству, а два самых ценных приберегла для себя. Это препараты для лечения сахарного диабета и деятельности сердца. Стоимость патентов определена в 2,4 миллиона долларов.

В 2000 году изобретательница зарегистрировала фирму «Био-фарм хаким», где выпускала данные препараты малыми партиями.

Позже продукцией Очиловой заинтересовались бизнесмены из Египта и предложили ей сотрудничество. Но женщина решила остаться в Узбекистане и запустить производство у себя в стране.

К тому времени нашлись местные инвесторы, которые, по утверждению мужа изобретательницы, на поверку оказались рейдерами, специализирующимися на захвате чужих предприятий. Именно эти «инвесторы» и затеяли потом историю с клеветническим обвинением Очиловой.

Следующее заседание суда на этот раз вновь состоится в здании Бектемирского суда по уголовным делам в понедельник, 5 ноября, в 15.00.