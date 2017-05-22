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    Фермеры Самаркандской области в отчаянии от беспредела властей

    Жители Пастдаргомского района Самаркандской области обращаются к правозащитникам с жалобой на насилие и произвол местных властей, говоря, что наступил апогей.

    Фермер в Узбекистане; фото: anons.uz
    Фермер в Узбекистане; фото: anons.uz

    «Что нам делать?» – задаются вопросом фермеры из Пастдаргомского района Самаркандской области Узбекистана.

    Общество прав человека «Эзгулик», куда дехкане обратились за помощью, стало их последней надеждой, ранние обращения, вплоть до Народной приемной президента страны, а также в другие инстанции, оказались тщетными.

    Один из фермеров Тоир Умаров говорит, что он и его коллеги получили госзаказ на посев овощей и бахчевых, но при этом они не имеют ни техники, ни семян, ни возможности для полива.

    Особо удручает фермеров, что такое происходит каждый год: хоким дает заказ, который не обеспечен никакой материальной и технической базой, но затем земледельцы оказываются «крайними» и расплачиваются с властями за несобранный урожай деньгами.

    Боком вышла для фермеров инициатива президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о выращивании кур в каждом домашнем хозяйстве для борьбы с бедностью. Куры, оказавшись в руках у людей, не имевших ни опыта, ни желания ими заниматься, подохли.

    «Теперь мы должны расплачиваться за кур», – негодуют земледельцы.

    Пытаясь обосновать нелогичность требований властей, фермеры обращались к районному хокиму Собиру Эргашеву, но тот на их доводы отвечает: «Идите куда хотите. Обращайтесь хоть к президенту. Я никого не боюсь. В районе я – хозяин».

    Еще большим «богом» мнит себя хоким Самаркандской области Химмат Окбутаев, рассказывают фермеры.

    Исполнительной власти подчиняются силовики: Самаркандская областная милиция во главе с начальником Управления внутренних дел Ильхомом Кадыровым, а также прокуратура, которые могут сфабриковать любое обвинение.

    Коррупция и произвол, по словам фермеров, затронула не только сельское хозяйство, но и сферу образования в районе.
    К примеру, директор промышленного профессионально-технического колледжа забирает часть зарплаты учителей, какую посчитает нужной, а тот, кто не согласен, – получает расчет.

    «В 2016 году были уволены 39 преподавателей, требовавших свои зарплаты. Люди напуганы, не обращаются с жалобами ни в одно учреждение. С теми же, кто отважился на это, разбираются по-иному», – рассказывают фермеры.

    Общество прав человека «Эзгулик» по затронутым в жалобе вопросам направило письмо ответственному советнику Народной приемной президента Узбекистана Турсунхону Худойбергенову, чтобы привлечь внимание к положению, сложившемуся в Пастдаргомском районе Самаркандской области.

    Источник:Ц-1
    Темы: Права человека в Узбекистане, Принудительный труд в Узбекистане, Фермерство, Экономика Узбекистана
    Теги: коррупция Пастдаргомский район права человека произвол Самаркандская область фермеры в Узбекистане
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