Фермеры Самаркандской области в отчаянии от беспредела властей

Жители Пастдаргомского района Самаркандской области обращаются к правозащитникам с жалобой на насилие и произвол местных властей, говоря, что наступил апогей.

«Что нам делать?» – задаются вопросом фермеры из Пастдаргомского района Самаркандской области Узбекистана.

Общество прав человека «Эзгулик», куда дехкане обратились за помощью, стало их последней надеждой, ранние обращения, вплоть до Народной приемной президента страны, а также в другие инстанции, оказались тщетными.

Один из фермеров Тоир Умаров говорит, что он и его коллеги получили госзаказ на посев овощей и бахчевых, но при этом они не имеют ни техники, ни семян, ни возможности для полива.

Особо удручает фермеров, что такое происходит каждый год: хоким дает заказ, который не обеспечен никакой материальной и технической базой, но затем земледельцы оказываются «крайними» и расплачиваются с властями за несобранный урожай деньгами.

Боком вышла для фермеров инициатива президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о выращивании кур в каждом домашнем хозяйстве для борьбы с бедностью. Куры, оказавшись в руках у людей, не имевших ни опыта, ни желания ими заниматься, подохли.

«Теперь мы должны расплачиваться за кур», – негодуют земледельцы.

Пытаясь обосновать нелогичность требований властей, фермеры обращались к районному хокиму Собиру Эргашеву, но тот на их доводы отвечает: «Идите куда хотите. Обращайтесь хоть к президенту. Я никого не боюсь. В районе я – хозяин».

Еще большим «богом» мнит себя хоким Самаркандской области Химмат Окбутаев, рассказывают фермеры.

Исполнительной власти подчиняются силовики: Самаркандская областная милиция во главе с начальником Управления внутренних дел Ильхомом Кадыровым, а также прокуратура, которые могут сфабриковать любое обвинение.

Коррупция и произвол, по словам фермеров, затронула не только сельское хозяйство, но и сферу образования в районе.

К примеру, директор промышленного профессионально-технического колледжа забирает часть зарплаты учителей, какую посчитает нужной, а тот, кто не согласен, – получает расчет.

«В 2016 году были уволены 39 преподавателей, требовавших свои зарплаты. Люди напуганы, не обращаются с жалобами ни в одно учреждение. С теми же, кто отважился на это, разбираются по-иному», – рассказывают фермеры.

Общество прав человека «Эзгулик» по затронутым в жалобе вопросам направило письмо ответственному советнику Народной приемной президента Узбекистана Турсунхону Худойбергенову, чтобы привлечь внимание к положению, сложившемуся в Пастдаргомском районе Самаркандской области.