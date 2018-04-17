Галима Бухарбаева: по поводу моих «порноснимков»

Хочу сделать заявление. По поводу «порнографической сессии», в которую были превращены мои нормальные фото. Имам Мухаммадсалих Абутов ни в чем не виноват.

Имам Мухаммадсалих Абутов, бывший религиозный узник Узбекистана, основатель организации «Таянч» («Опора»), проживающий в изгнании в Швеции и занимающийся политическим анализом на своем онлайн-радио Sahwii, претерпевает нападки.

Они идут со стороны приверженцев Мухаммада Салиха – лидера оппозиционного Народного движения Узбекистана (НДУ).

Дело в том, что последний стал предметом критики и разоблачения Абутова.

Мухаммадсалих посчитал своим долгом поделиться мнением и фактами о деятельности Салиха в свете начавшейся кампании за его возвращение на родину и проходящего в Ташкенте суда против четырех человек, включая журналиста Бобомурода Абдуллаева, по делу о попытке госпереворота «Жатва».

Неожиданно имаму Абутову припомнили то, что я написала о нем шесть лет назад, в апреле 2012 года.

Я сообщила тогда, что получила по электронной почте от этого религиозного деятеля линк к странице на сайте «Одноклассники», где на мое имя был создан аккаунт и опубликованы порноснимки, перемонтированные из моих нормальных фото.

Это было отвратительно. Тем более что подобное уже происходило.

Но ни в тот момент, ни сейчас я не считала, что Абутов стоял за производством данных снимков. Просто у него хватило простодушия переслать их мне. А ударивший, очевидно, «бес в ребро», заставил линк к странице сопроводить пошлым комментарием…

Считаю, что Абутов тогда поступил некрасиво. Но он давно извинился и признал, что совершил глупость. Я его очень понимаю, так как тоже совершаю глупости, не такие, конечно, но все же… И ошибаюсь тоже. Как любой человек.

Прошу всех, кто печется о моей чести, лучше поискать настоящего заказчика и исполнителя подобных и других гадостей. А затем оставить Абутова и эту историю в покое.

Главное, чтобы подобное больше не повторилось ни со мной, ни с одним другим человеком. А мы бы – учились и приобретали навыки ведения цивилизованной дискуссии: не били друг друга ниже пояса и не копались там же в поисках собственной правоты.

А Мухаммадсалих Абутов – хороший человек.

Галима Бухарбаева – главный редактор Ц-1