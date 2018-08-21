Хаётхон Насретдинов / Печальная гордость

Я хотел бы сказать несколько слов об ордене «За мужество» премии имени Андрея Сахарова, лауреатом которой я стал.

Я горжусь этим. Это высокая честь для меня. Андрей Дмитриевич Сахаров – тот человек, на которого должны равняться все те, кто хочет прожить жизнь порядочно и справедливо.

О награде я узнал в суде, где слушалось мое дело. Меня обвиняли в участии в заговоре с целью захвата власти в Узбекистане.

Можете представить мое состояние на тот момент. И вот, сидя в клетке, словно опасный зверь, я слышу голос правозащитницы Елены Урлаевой о моей награде.

Это был не только глоток свежей некриминальной информации. Это была радость, что не все считают меня подонком. Я реально воспрял духом тогда.

К сожалению, получение этого ордена в руки стало серьезным испытанием моих нравственных ценностей.

Он был передан на хранение главному редактору издания «Фергана.ру» Даниилу Кислову. Приехав на наше слушание в марте этого года, он почему-то отдал мой орден чужому человеку, который не был даже номинирован на это, – Бобомуроду Абдуллаеву, которого тоже обвиняли в участии в заговоре.

Я не знаю, какими мотивами руководствовался Кислов. Но меня учили, что нельзя трогать чужое имущество, нельзя без разрешения распоряжаться им. Дело не в ордене, хотя им я дорожу. Дело в отношении к нему.

Моя бабушка, ветеран Великой Отечественной войны, учила, что нельзя совершать подлые поступки даже ради справедливости и правды. Мне горько, что я эти простые истины должен говорить взрослым, сформировавшимся людям.

Потом, после оправдания и освобождения, я стал переписываться с Кисловым. Он обещал отправить мне орден по почте. Потом оказалось, что это невозможно: мол, таможня не дает добро.

Хотя он привозил орден с собой в Ташкент. Куда смотрела таможня в этом случае?

И какой орден он собирался мне отправлять, если он уже вручил его Абдуллаеву? Или был сделан еще экземпляр? Или орден забрали у Абдуллаева? Или отдаст орден Алишера Саипова, расстрелянного в Оше в 2007 году в возрасте 26 лет, ведь он тоже хранился у Кислова? Или подделку? Моя фантазия не знает границ. У меня было много вопросов, на которые не находились ответы.

Я предложил Кислову передать орден близкому мне человеку, который как раз был в Москве в тот период. Он согласился. Их встреча произошла в метро.

Орден был передан так, словно это неприличная вещь и ее нельзя показывать и передавать в интеллигентном обществе. Только под землей и между делом, тайком. Никаких сопроводительных документов к ордену нет. И любой человек может подумать, что я его украл, выменял на водку, купил в антикварном магазине.

Осадок очень неприятный. Повторяю, я горд, что мои заслуги в журналистике признаны на столь престижном уровне. Но то, что сделали с наградой, унизительно. Некрасиво.

Я повторяю: если кто-то считает меня недостойным этой престижной награды, созовите собрание и объявите об этом открыто.

Если Даниил Кислов считает, что я плохой человек, сотрудничаю со спецслужбами и вообще – враг «образцового борца за справедливость» Бобомурода Абдуллаева, то пусть борется со мной открыто. Как это делают все воины. За правое дело надо драться честно.

Я даю слово, что никто не упрекнет меня в том, что я опорочил орден «За мужество» имени Сахарова. Я не собираюсь прекращать свою борьбу за справедливость в моей стране. И люди, которые сомневаются в моей порядочности и силе, поменяют свое мнение обо мне.

Хаётхон Насретдинов – блогер и преподаватель экономики из Ташкента