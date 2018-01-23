Холодно. МЧС Узбекистана призывает граждан не ехать в Казахстан на авто

МЧС Узбекистана, ссылаясь на сильные морозы в Казахстане, призвало узбекистанцев воздержаться от поездок в соседнюю страну на автобусах и личном авто.

Обширный антициклон, захвативший северные, восточные и центральные области Казахстана и принесший туда арктический холод, стал причиной для реакции Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что в Казахстане объявлено штормовое предупреждение. Почти всю республику накрыли морозы без осадков, с сильным порывистым ветром, местами до 15–20 м/с.

В северных и восточных областях температура в дневное время упала до минус 30–35, в ночное время – до минус 37–40 градусов мороза.

Не теплее и на юге: в Алматы сегодня днем сохраняется температура на уровне -14, в ночное время она упадет до минус 20 градусов по Цельсию.

Но, как сообщает Казгидромет, настоящие холода наступят в период с 24 по 29 января.

Предупреждение МЧС РУз наверняка связано с гибелью 52 узбекистанцев. Утром 18 января на трассе Шымкент – Самара они все сгорели в автобусе, в котором направлялись на работу в Казань (Россия).

В старом «Икарусе» не было системы отопления, и пассажиры, как оказалось, для обогрева использовали паяльную лампу.

В день их путешествия в Актюбинской области Казахстана стоял холод от -13 до -23 градусов по Цельсию.