Итоги: инвалид из Сурхандарьи машину от «железной дороги» так и не получил

Пикет в Ташкенте у Генпрокуратуры Узбекистана закончился плачевно: безногого бывшего стрелочника из Сурхандарьи побили и выгнали взашей.

Инвалид из города Денау Сурхандарьинской области Шоназар Ядгоров, которому в 18 лет, когда он работал стрелочником на железной дороге, поездом перерезало обе ноги, 13 августа провел пикет у здания Генпрокуратуры РУз в Ташкенте.

Дело в том, что руководство АО «Узбекистон темир йуллари» («Узбекистанские железные дороги» – «УЖД») еще в феврале этого года обещало предоставить ему новый автомобиль. Старый, выданный Шоназару 20 лет назад, пришел в негодность.

В руках инвалид держал плакат с надписью: «Председатель АО «Узбекистон темир йуллари» Очилбой Раматов ущемляет права инвалидов! Требую, чтобы он ответил перед законом за то, что не обеспечил инвалида первой группы автотранспортом!»

Акция закончилась для Ядгорова не самым лучшим образом: сотрудники милиции порвали плакат и прогнали инвалида, надавав ему несколько тумаков.

Правозащитницу из Ташкента Елену Урлаеву, сопровождавшую Шоназара во время пикета, погрузили в автобус вместе с остальными пикетчиками (в акции участвовали и другие граждане Узбекистана) и увезли в неизвестном направлении.

Начиналось красиво…

Борьба Шоназара Ядгорова за полагающийся ему по инвалидности транспорт началась в феврале этого года с пикета возле управления АО «Узбекистон темир йуллари».

Об акции протеста тут же известили председателя правления компании Очилбая (…выше было через О…) Раматова, инвалида тут же бесплатно поместили в гостиницу «Локомотив» и пообещали выполнить его требования: провести газ, сделать ремонт дома, а также решить вопрос с предоставлением нового автомобиля.

В марте Ядгорову провели газ, поставили газовую плиту и подарили большой телевизор.

Но насчет автомашины железнодорожники тянули время. В мае, наконец, была проведена техническая экспертиза его старенького автомобиля «Нексия».

Экспертиза пришла к выводу, что машина восстановлению не подлежит. После чего Ядгоров опять отправился в Ташкент к руководству АО «Узбекистон темир йуллари». Его вновь поместили в гостиницу «Локомотив».

Психолог и мулла – мудры…

20 июля по поводу настырного инвалида в гостиничном номере провели собрание, куда пригласили даже имама одной из мечетей и психолога.

Психолог начал объяснять инвалиду, как руководство «УЖД» хорошо о нем заботится, священнослужитель говорил примерно то же самое.

Но все их увещевания в итоге свелись к тому, что инвалиду не видать новой машины как собственных ушей.

Вчерашний пикет подтвердил, что психолог и служитель культа, скорее всего, были правы…