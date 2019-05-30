Как бухарские школьники помогают больным сверстникам

Ученики школы № 2 города Бухары, страдающие тяжелыми заболеваниями, получили материальную помощь, собранную детьми в рамках внутришкольного марафона «Чужих детей не бывает».

Порядка 10 млн сумов (1200 долларов США) было собрано в помощь больным детям в рамках благотворительного марафона, состоявшегося 24 мая в Бухаре по инициативе учащихся городской школы № 2.

27 мая в кабинете директора данной школы собранные деньги были переданы родителям детей, страдающих тяжелыми заболеваниями.

Как рассказывает заместитель директора школы по духовно-просветительской работе Наталья Чопанашвили, в акции приняли участие все ученики, так как дети прекрасно понимали ее смысл.

Школьники знают каждого из четырнадцати своих сверстников, страдающих серьезными недугами.

«К этой теме мы периодически возвращались в течение учебного года в рамках опять же внутришкольной акции «Творите добрые дела». Поэтому каждый класс подходил на марафоне к урне, искренне переживая и сострадая больным детям, выражая пожелания скорейшего выздоровления», – рассказывает Чопанашвили.

Онкология и порок сердца

Судьбы бухарских детей, вынужденных в юном возрасте променять школьную скамью на больничную койку, не могут не вызывать сострадания.

Среди них – мальчик с онкологией. Это выяснилось неожиданно после рентгеноскопии, на которую ребенок попал из-за ушиба, полученного в спортивной секции.

В январе ребенку была проведена операция в Ташкенте, теперь он ждет следующий осмотр, который выдаст первые результаты лечения.

На дорогостоящую операцию деньги собирали всем миром. Не остались в стороне и одноклассники.

В январе в Ташкенте прошла операция и у другого ученика школы – первоклассника с врожденным пороком сердца.

Сейчас ребенок находится на стадии реабилитации. В июне ему предстоит дополнительный осмотр.

Эпилепсия и антропофобия

Есть и ребенок, страдающий эпилепсией. Впервые это проявилось у него в пятом классе. Из-за непредсказуемых приступов у учащегося руководство школы перевело его класс ближе к медпункту.

А ученица 7 класса обречена на тринадцатимесячное ношение специального корсета. У нее деформация грудной клетки, сопровождающаяся болями и тяжестью дыхания.

На дорогостоящее лечение (корсет стоит 450 долларов) деньги также собирали всем миром. И здесь родители одноклассников не остались в стороне.

Есть и довольно редкие заболевания, которые приводят в смятение даже врачей. У ученика 8 класса вдруг появилась паническая боязнь школы, скопления людей. Дело доходило до недержания.

Это похоже на антропофобию (человекобоязнь). Долгое время врачи не знали, что с этим делать, и в результате мальчик был переведен на домашнее обучение.

Сейчас он оканчивает 9 класс, а выпускные экзамены сдает в абсолютно пустой школе, только в присутствии учителя и одного из родителей.

Школа помогает

По словам директора школы Замиры Ахмедовой, коллектив их учебного заведения старается посильно помогать больным учащимся: учителя проводят персональные уроки на дому, где эти дети занимаются по облегченной программе.

Своих сверстников периодически навещают одноклассники, которые тоже помогают им наверстать упущенный материал.

«Мы всеми силами стараемся дать нашим ученикам истинное понятие о добре и сострадании. Когда ребенок чувствует это, он не вырастет злым. На проведенном нами марафоне средства давали и дети со своих карманных денег, и родители, и учителя. Пусть это небольшие суммы, но они шли от всего сердца», – говорит Ахмедова.

Кого больше нет с нами…

Подобные мероприятия в этой бухарской школе проводятся уже во второй раз. В 2017 году похожим образом ученики собрали деньги для двух онкобольных сверстников.

После того как об этой акции рассказал Ц-1, историей детей заинтересовались местные власти. В результате фонд «Махалля» выделил им по 25 млн сумов (3125 долларов США).

Как стало известно редакции, этих ребят больше нет с нами. Однако внимание, которое было оказано детям на тот момент, позволило им провести последние месяцы своей жизни, чувствуя себя по-настоящему счастливыми.

Учителя рассказывают, что дети воспрянули духом, стали активно участвовать в общественной жизни школы и оставили после себя исключительно светлые воспоминания…