Как трудовые мигранты из Узбекистана стали «членами ИГИЛ»

Суд в Андижанской области РУз принял во внимание показания, полученные под пытками, и осудил за членство в ИГИЛ двух трудовых мигрантов, возвратившихся из России.

Асилбек Гафуров и Шерзодбек Дехконов, жители махалли «Бустон» Шахриханского района Андижанской области Узбекистана, в начале января были осуждены на пять лет лишения свободы.

Уголовный суд Шахриханского района признал их виновными в членстве в религиозной экстремистской организации, а именно – в террористической ИГИЛ, и тот факт, что оба молодых человека побывали в Сирии.

По данным правозащитного общества «Эзгулик», 26 сентября 2017 года Гафуров и Дехконов возвратились в Узбекистан из российского Оренбурга, где находились на заработках.

Спустя десять дней в их дома пришли сотрудники шахриханской милиции и арестовали их на основании выдуманного административного нарушения сроком на 10 суток.

В это время, как сообщает «Эзгулик», мужчин подвергли пыткам, требуя от них признаний в террористической деятельности. В результате чего оба признались в том, что «побывали в Сирии, занимались просмотром и распространением исламских экстремистских материалов».

Хотя указанные материалы не были найдены ни при обыске домов и ни на одном из принадлежавших арестованным девайсов. Обвинительное заключение строилось только на их признательных показаниях.

«Эзгулик» называет сотрудников отделения внутренних дел Шахриханского района, которые, со слов осужденных, подвергали их пыткам, – Элёр Мирзаахмедов, Анвар Имяминов, Нуридин Тургунов.

«Они безжалостно пытали молодых дюдей в разных камерах», – заявляют правозащитники.

Гафуров и Дехконов в ходе судебных слушаний говорили о пытках, применявшихся к ним: им надевали на голову полиэтиленовые пакеты. В подтверждение сказанного они показали покрытые синяками тела, на которых не осталось ни одного живого места.

Адвокаты же, предоставленные им государством, советовали подсудимым признать выдвинутые против них обвинения.

30 ноября 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Указ «О дополнительных мерах по усилению гарантий прав и свобод граждан в судебно-следственной деятельности».

Он предусматривал недопустимость использования в суде по уголовным делам данных, полученных незаконными методами.

В частности, признания, полученные «с применением пыток, психологического и физического давления и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения в отношении участников уголовного процесса либо их близких родственников».

Согласно закону обращения о применении недозволенных методов подлежат обязательной проверке органами прокуратуры или судом с проведением медицинской экспертизы.

Но в деле осужденных Гафурова и Дехконова, по данным правозащитного общества «Эзгулик», ничего подобного не было.

Теперь осужденные надеются на справедливое рассмотрение их дела апелляционным судом.