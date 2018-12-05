Как в Бухаре помогают обманутым за границей трудовым мигрантам

Трудовые мигранты из Узбекистана, оказавшиеся жертвами обмана, трудового или сексуального рабства, вернувшись домой, чаще всего остаются наедине со своими проблемами…

За девять месяцев текущего года из Узбекистана в поисках работы выехало 3,4 млн человек. Таковы официальные данные, обнародованные Госкомстатом РУз.

Подсчет тех, кто оказался обманутым своим заграничным работодателем, статистика не ведет.

Мигрантам могут не заплатить за работу или выплатить всего лишь часть из обещанных денег. Кто-то попадает в трудовое, а кто – и в сексуальное рабство.

Многих проблем, конечно, можно было бы избежать, если работать за границей легально. Однако правовых знаний у многих узбекистанцев, уезжающих на заработки, чаще всего не хватает – и люди попадают в беду.

С полученной психологической травмой им потом приходится жить еще долгое время. Психологи отмечают: в такие моменты пострадавшим очень важно дать понять, что они не остались наедине со своей проблемой.

Такую руку помощи на протяжении уже 14 лет в Бухаре оказывает центр «Авлодлар истикболи», являющийся филиалом Республиканского центра «Истикболли авлод». Здесь знают много историй, и каждая из них драматична по-своему.

Чего только стоит история молодой женщины из Бухары, чудом сумевшей выбраться из сексуального рабства, куда она попала, по наивности поверив обещаниям своей землячки.

Домой вернулась в ночной сорочке

…Из этических соображений назовем эту женщину Гульшанам. У нее трое детей. Муж бросил их, когда младшему не было еще и года. Нужда заставила ее отправиться на заработки в Россию, где она устроилась поваром.

Однако зарплаты едва хватало на жизнь в чужой стране. При этом нужно было отправлять что-то домой для своих детей, которые Гульшанам была вынуждена оставить с бабушкой.

В мессенджере Telegram она познакомилась с землячкой, которая на тот момент находилась в Дубае. Во время откровенных разговоров Гульшанам пожаловалась на безденежье.

Собеседница вызвалась помочь. Пообещала подыскать работу с зарплатой в 1000 долларов, помощь в оформлении документов. Даже выслала деньги на перелет.

Сомнений в искренности намерений новой знакомой у Гульшанам не возникло. Они ведь земляки, а бухарцы всегда помогают друг другу – так говорят на ее родине.

То, что ее заманили в сексуальное рабство, молодая женщина узнает лишь, когда окажется в Дубае, где проведет мучительно долгие для нее десять месяцев. Лишь счастливый случай помог ей бежать. В аэропорт столицы Узбекистана она прилетела в ночной рубашке и тапочках. На дворе был уже декабрь…

Эту историю женщина рассказала специалистам центра «Авлодлар истикболи», когда пришла сюда за юридической помощью. По словам исполнительного директора центра Ферузы Халиловой, на тот момент роковая знакомая Гульшанам из Дубая уже была задержана.

«После этого, к сожалению, мы больше не видели Гульшанам, и пока не можем с ней связаться: ее телефоны не отвечают. Такое бывает. Она получила серьезную психологическую травму, и должно пройти время, чтобы она пришла в себя. Мы не настаиваем, не принуждаем», – объясняет тонкости работы Феруза.

Она уверена: женщина обязательно вернется к ним, так как уже поняла, что получит здесь и психологическую, и социальную, и правовую помощь.

Начать новую жизнь

«Мы помогаем обратившимся к нам женщинам начать новую жизнь. Если кто-то из них умеет, допустим, шить или печь, – передаем им безвозмездно необходимые принадлежности и оборудование. В этом нам помогают наши партнеры. Таким образом эти женщины могут зарабатывать себе на жизнь в своем родном городе», – объясняет Феруза.

Кроме того, каждая из обратившихся в центр имеет возможность переобучиться. Центр «Авлодлар истикболи» сотрудничает с Ассоциацией деловых женщин Узбекистана «Тадбиркор аёл», занимающейся в том числе и бесплатным обучением женщин той или иной профессии, а также ведению собственного бизнеса.

По прошествии трехмесячных курсов у слушательниц появляется возможность открыть свое дело.

Об этом уже задумывается 44-летняя Шохиста (имя изменено), которая еще в прошлом году пыталась заработать на свадьбу своего сына в России. Работала в кондитерском цехе и в Москве, и в Екатеринбурге.

Она вспоминает, как приходилось снимать койку в квартире, где жили десять человек, и как не хватило денег, чтобы выехать за пределы РФ для продления возможности легального пребывания в стране.

Помнит сотрудников ФМС, остановивших ее на улице для проверки документов, спецприемник, где они после этого вместе с сыном провели больше месяца, и то, как вернулась домой без гроша в кармане.

«В Бухаре я узнала, что есть центр, помогающий трудовым мигрантам. Обратилась сюда за помощью. Они приобрели мне специальную печь и дали возможность заниматься тем, что я умею», – рассказывает корреспонденту Ц-1 Шохиста.

Теперь она занимается домашней выпечкой, которую сдает в ближайший к ее дому продуктовый магазин. Ее сладкие изделия очень нравятся потребителям, и женщина задумалась об открытии своей кондитерской.

Аналогичную поддержку от ННО получила и 50-летняя Гульчехра (имя изменено). Попытка заработать в России, куда она, мать троих детей, отправилась вслед за своим пропавшим без вести мужем, для нее также обернулась неудачей.

Благодаря выданному ей оборудованию для шитья она на заказ изготавливает курпачи (узкие узбекские матрацы), одежду и другое. Заработка вполне хватает на жизнь.

«Горячая линия» и просветительские семинары

Одним из направлений деятельности организации является проведение информационно-просветительских мероприятий. Специалисты центра встречаются с подростками в учебных заведениях области и проводят с ними, как здесь говорят, профилактику торговли людьми.

В год проводится до 45 подобных встреч. Это позволяет охватить в общей сложности порядка двух тысяч молодых людей.

«На таких семинарах мы раздаем флаеры, буклеты. Там есть наши контакты. Кроме того, Республиканский центр «Истикболли авлод» запустил «горячую линию», номер которой вместе с текстовым сообщением отправляется абонентам сотовых компаний Узбекистана. Все это помогает большему количеству людей узнать о нашей организации», – говорит Феруза.

Позвонив по номеру, можно получить в том числе и консультацию по поводу легальности той или иной вакансии, предлагаемой гражданам Узбекистана за рубежом, кроме того, специалист call-центра даст нужный совет и порекомендует организацию, которая сможет помочь позвонившему.

Своя «горячая линия» в бухарском центре официально появится лишь с января будущего года. Однако по факту она уже действует с 1 ноября, и за это время на нее было перенаправлено более 30 звонков.