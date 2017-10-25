Когда женщина из Узбекистана готова совершить самосожжение

Здесь – истории женщин из Навоийской и Самаркандской областей РУз. О том, как пытки и лишение свободы их сыновей и мужей довели их до идеи о самосожжении.

Инобат Арзиева, Дильшада Тангатарова, Барно Восиева, Матлюба Рузиева, Мохира Маннолова на прошлой неделе прибыли в столицу Узбекистана.

Они хотели, чтобы их услышали власти страны. Но чтобы это произошло наверняка, женщины заявили о том, что совершат акцию самосожжения в центре Ташкента.

В 2016 и 2017 годах их сыновья и мужья были осуждены в Навои по обвинению в религиозном экстремизме. А именно – в вербовке людей для участия в войне в Сирии и Ираке на стороне «Исламского государства».

По словам женщин, их мужчины подвергались самым жестоким пыткам, поэтому все они были вынуждены признать предъявленные обвинения.

20 октября женщины вышли на пикет у здания Международного бизнес-центра в Ташкенте, где расположилась Делегация Европейского союза в Узбекистане.

За полчаса до начала акции место было оцеплено представителями правоохранительных органов. Прохожим запрещали останавливаться и снимать женщин на камеру.

До самосожжения дело не дошло. И вскоре все потеряли интерес к акции. Ушли и правоохранители. Вскоре пришлось собираться, чтобы ехать обратно домой, и женщинам.

Ц-1 записал из истории.

Инобат Арзиева, мать Хасана Арзиева:

8 апреля 2017 года в Ташкентском аэропорту якобы сотрудники МВД задержали Хасана Арзиева по прибытии из Санкт-Петербурга – его забрали в наручниках.

Говорили, что он занимался экстремизмом. Без доказательств в октябре Хасана осудили на 8 лет по статьям 159 – «Посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан» и статье 244 часть 2 – «Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях».

Сотрудники просто выслуживались перед вышестоящими людьми, чтобы получить звезды на погоны. Ее сын Хасан, 1981 года рождения, женат уже 14 лет, но у них с женой до сих пор нет детей. В Санкт-Петербург они летали лечиться от бесплодия и работать.

В результате пыток Хасан стал калекой, ему сломали позвоночник, теперь он передвигается только на костылях.

17 ноября 2015 года в Самарканде задержали Фарруха Арзиева, младшего сына Инобат. Дело на Фарруха завели от 18 числа, и только 20 ноября мать узнала о том, где находится сын.

Фарруха пытали, заставляли дать показания на своего брата Хасана по обвинению в экстремизме. 10 дней он находился в изоляторе. Осудили на 2 года по статье 244 УК РУз. В 2017 году он подпал под амнистию. Так как он всех «сдал», ему скосили срок за «сотрудничество».

Мочехра Маннолова, жена Азамата Гайбуллаева:

Гайбуллаев Азамат, 1988 года рождения, был задержан 8 февраля 2017 года по подозрению в экстремизме.

В октябре его осудили на 7 лет по статье 244 часть 2УК РУз. Пытали, избивали до потери зрения, разбили голову.

За отказ от дачи показаний обещали изнасиловать меня, его жену, всем составом. Это их методы, потому что по-другому не могли доказать причастность. После этого адвоката не пускали к Азамату в течение 37 дней, чтобы ссадины и синяки прошли.

Азамат – учитель, имеет высшее образование.

Матлюба Рузиева, мать Джамшида Сайфуллаева:

Сайфуллаев Джамшид, 1993 года рождения, был задержан 7 февраля 2017 года только за то, что он племянник Хасана Арзиева.

Они жили вместе с Хасаном в Санкт-Петербурге. Сына пытали как сообщника, но обещали отпустить в обмен на показания против Хасана. Осудили на 7 лет по статье 244 УК РУз.

Барно Восиева, мать Абдувоси Яхшимурад-зода:

Абдувоси Яхшимурад-зода, 1992 года рождения, был задержан 14 февраля 2017 года навоийскими «операми» в Самарканде.

Абдувоси пытали разрядами электрошокеров, тушили о тело сигареты, не давали ему заснуть. Сотрудники правоохранительных органов угрожали убить его отца, если он не даст показания против Хасана Арзиева. Осужден на 6 лет по статье 244 часть 2 УК РУз.

Дильшада Тангатарова, мать Саната Салимова:

Санат Салимов, 1992 года рождения. В течение 8 месяцев до суда Хасана держали как свидетеля. Задержали его за наличие в телефоне якобы запрещенных песен. 11 ноября 2015 года он дал показания на всех.

Его избивали, привязывали баклажку воды к половому органу, показывали фотографии сестры и меня, обещали пустить их «по кругу».

Санат не смог это выдержать, поэтому был вынужден дать показания. Осужден на 7 лет по статье 244 часть 2 УК РУз.

Все парни употребляли спиртные напитки. Главой экстремистской группировки считают Хасана, но так как никаких доказательств нет, пытали остальных ребят.

Все осужденные работали в Санкт-Петербурге (Россия).