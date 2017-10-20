Матери и жены жертв пыток готовы к самосожжению в Ташкенте

Шесть женщин из Навоийской и Самаркандской областей РУз намерены совершить самосожжение в Ташкенте, протестуя против пыток и несправедливого осуждения их сыновей и мужей.

Акция самосожжения назначена на 12 часов дня 20 октября у здания Международного бизнес-центра, где расположен офис Делегации Европейского союза в Узбекистане.

В ней готовы принять участие шесть женщин: Инобат Арзиева, Шахноза Арзиева, Дильшада Тангатарова, Барно Восиева, Матлюба Рузиева и Мохира Маннолова.

Как сообщает Правозащитный альянс Узбекистана (ПАУ), мужья и сыновья этих женщин, арестованные в 2015 и 2016 годах и осужденные в 2016 и 2017 годах на сроки от шести до семи лет, во время следствия, проводившегося СНБ и УВД Навоийской области, подвергались пыткам.

Они обвинялись в участии в запрещенной экстремистской организации исламского толка. А именно – вербовке людей для отправки на войну в рядах «Исламского государства» в Сирию.

«Передвигается на костылях…»

Инобат Арзиева, мать одного из осужденных – 36-летнего Хасана Арзиева, рассказала сегодня утром Ц-1, что ее сыну во время следствия сломали позвоночник, теперь он может передвигаться только на костылях.

Арзиев был арестован в апреле в аэропорту Ташкента при возвращении из Санкт-Петербурга. Мать говорит, что с этого момента она сына не видела: им не давали свиданий. А когда увидела в сентябре на процессе в Навоийском областном суд, то не сразу его узнала.

«Мой здоровый сын превратился в калеку, передвигался на костылях», – со слезами на глазах рассказывает Инобат.

Она потребовала проведения медицинской экспертизы, как была покалечена спина ее сына, но скоро пришло заключение медиков, что у него якобы обострение позвоночной грыжи.

«Это как гестапо, даже хуже, мы хотим только справедливости» — Инобат Арзиева

На суде, по словам Арзиевой, ее сын рассказал, что ему сломали спину во время избиения в милиции Навои. Четверо других подсудимых, проходивших с ним по делу, также заявили о пытках.

Они рассказывали, что для признания вины в создании религиозных организаций, в вербовке террористов в Сирию и получения доносов молодых людей избивали до потери сознания.

Их раздевали догола и применяли электрошок, привязывали к половым органам баклажки с водой, угрожали изнасилованием бутылкой и дубинкой, а также их жен и матерей в их присутствии.

Один из подсудимых Санат Салимов сказал судье, что может раздеться, если зал суда покинут женщины, и показать следы пыток на теле и на половых органах. Но судья Фахриддин Халилов даже не прореагировал на слова подсудимого.

В итоге 2 октября суд вынес обвинительный приговор: мужчины были осуждены на сроки от шести до семи лет.

«Это как гестапо, даже хуже, мы хотим только справедливости», – говорит Инобат Арзиева, сын которой получил семь лет тюрьмы.

По словам женщины, с весны она и другие матери пишут жалобы в виртуальную приемную президента Шавката Мирзиёева, были три раза на приеме у генерального прокурора Узбекистана Ихтиера Абдуллаева, у омбудсмена и в Национальном центре по правам человека – всё тщетно.

«Нам не осталось ничего, кроме акции самосожжения», – говорит в отчаянии мать.

Вот имена мужчин, во имя свободы которых их матери и жены готовы отдать жизнь:

1. Яхшимурод Восиев

2. Хасан Арзиев

3. Фаррух Арзиев

4. Адил Шокиров

5. Санат Салимов

6. Джамшид Сайфуллаев

7. Азамат Гайбуллаев