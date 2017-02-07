Милиция Джаркургана назвала новую причину смерти предпринимателя

Смерть Муродилло Омонова, скончавшегося во время короткого ареста в узбекском Джаркургане, наступила не от инфаркта: он повесился, утверждает теперь местная милиция.

Управление внутренних дел Джаркурганского района южной Сурхандарьинской области Узбекистана сообщило новую причину смерти 20 января во время двухчасового ареста 32-летнего предпринимателя Муродилло Омонова: он якобы повесился.

Об этом матери покойного Каромат Кадыровой сообщил начальник УВД Джаркурганского района Дильмурад Буриев.

Но если джаркурганская милиция пытается объяснить причину подозрительной смерти мужчины, то ее непосредственное начальство – Управление внутренних дел Сурхандарьинской области начало расследование дела о заказном убийстве.

Начальник Сурхандарьинского УВД Джасур Отаев в минувшую пятницу, 3 февраля, встретился с матерью погибшего предпринимателя и выслушал ее показания о многолетнем конфликте ее семьи с руководством рынка в Джаркургане.

Кадырова обвинила директора Центрального рынка Джаркургана Абдуллы Рахмонова в целом ряде преступлений – рейдерстве, организации притонов и злоупотреблении служебным положением.

Если во время проверки факты подтвердятся, то в отношении базаркома Рахмонова будет возбуждено уголовное дело.

Эксперты из Ташкента запаздывают

Джаркурган, где живет Кадырова, находится всего в 40 километрах от центра Сурхандарьинской области – города Термеза, и женщина приезжает туда каждый день.

Она ждет прибытия следственной бригады и группы экспертов из Ташкента, которые пока запаздывают.

Их участие в следствии было обещано министром внутренних дел Узбекистана Абдусаломом Азизовым, принявшим Кадырову в Ташкенте 29 января.

По словам женщины, по поводу отсутствия экспертов она звонила накануне в Генеральную прокуратуру в Ташкенте, и там сообщили, что они уже выехали.

Предпринимательница надеется только на специалистов из столицы, она не верит, что местные власти проведут качественную судебно-медицинскую экспертизу, которая предполагает эксгумацию тела, а также проверку деятельности базаркома.

Предприниматель – работа опасная

Смерть Муродилло Каромат Кадырова напрямую связывает со своей предпринимательской деятельностью.

В 1993 году она стала первой женщиной-предпринимательницей Сурхандарьи и наладила свой успешный бизнес: построила кафе-мороженое, магазин, автостоянку, стала возводить супермаркет.

Сменившейся в 2000 году администрации Джаркургана это не понравилось, и в результате конфликта, длившегося 12 лет, у Кадыровой отобрали землю, а все строения снесли.

Позже эти действия администрации города были признаны незаконными и в 2014 году землю вернули. Но компенсации за снесенные строения не дали.

Впрочем, Кадырова все равно частично восстановила автостоянку, назначив ее директором Муродилло.

Из-за данной стоянки и возникло обострение конфликта с базаркомом Рахмоновым, который до этого активно участвовал в сносе, а в нынешнем январе потребовал отдать часть стоянки.

Кадырова отказалась, тогда начались угрозы. А через неделю ее сын был убит.

Сначала – инфаркт, теперь – повешение?

Убийство произошло при загадочных обстоятельствах: 20 января около 20.00 автомобиль Муродилло Омонова по непонятной причине был остановлен сотрудниками милиции и вместе с хозяином доставлен в милицию Джаркурганского района.

А через два часа Муродилло скончался, как первоначально заявили в милиции, от инфаркта, по мнению матери, – от пыток и, возможно, огнестрельного ранения. Раны на голове и теле красноречиво говорили матери о его насильственной смерти.

Поэтому она не верит и в новую версию о самоубийстве ее сына.

По ее словам, в Джаркургане уже был такой случай: сын местной учительницы Мавлюды Имамовой по имени Дадахон поссорился с местным уголовником. Вскоре милиция задержала парня, а под арестом он умирает: тоже якобы повесился в камере.