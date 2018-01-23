Мирзиёев – в Сурхандарье, Кадырова – под арестом

Мать убитого в милиции Сурхандарьи предпринимателя Каромат Кадырова говорит, что не знала о приезде в Термез президента Шавката Мирзиёева, пока не попала в милицию.

Это произошло как раз накануне годовщины смерти сына Каромат Кадыровой Муродилло Омонова, погибшего 20 января 2017 года в застенках Джаркурганского РОВД (районный отдел внутренних дел) Сурхандарьинской области Узбекистана.

В честь годовщины смерти сына

Как рассказывает Кадырова, она даже представления не имела, что 19 января в Термез, областной центр Сурхандарьи, должен приехать президент Шавкат Мирзиёев.

Однако уже вечером 18 января ее дом и дома близких родственников – сестры, брата, сына и дочери – были блокированы десятками сотрудников милиции.

Сотрудники милиции заходила в дома родственников и предупреждали, чтобы ни они, ни Каромат Кадырова никуда из своего жилья не выходили.

Сама Кадырова, которой такой прессинг не понравился, предпочла этим же вечером уехать в соседний Шерабадский район, чтобы рано утром помолиться за душу своего сына в священном месте, называемом Термез-ата.

Но милиция и там ее нашла. Как рассказывает Каромат, 19 января в 7 утра в этом святом месте ее и задержали сотрудники милиции. Вывернули, «как в кино», руки, затолкали в служебную машину и отвезли в Джаркурганское РОВД.

Там они пытались заставить ее написать объяснительную, но так как Кадырова ничего предосудительного не совершила, она отказалась.

Тогда милиционеры сами составили акт, но женщине прочитать его не дали. Только тогда она узнала, что в этот день, 19 января, в Сурхандарью приехал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

А все действия Джаркурганской милиции направлены на то, чтобы не дать ни Кадыровой, ни членам ее семьи встретиться с президентом.

От чего умер сын Кадыровой?

Смерть Муродилло Омонова до сих пор покрыта тайной, по крайней мере для Генеральной прокуратуры Узбекистана. Вечером 20 января 2017 года автомобиль Омонова по пустяковому поводу был задержан сотрудниками уголовного розыска Джаркурганского РОВД.

Матери, которая уже через 20 минут после задержания сына была в РОВД, милиционеры сказали, что через час Муродилло отпустят, и даже предложили ей этот час подождать на улице.

Но, как выяснилось, именно в течение этого часа Омонов и погиб. Сначала его доставили в районную больницу, где сообщили, что он умер от инфаркта.

Потом версию поменяли: якобы молодой человек повесился на собственной куртке.

Власть – против встречи

С тех пор Кадырова ищет встречи с президентом Шавкатом Мирзиёевым.

Она считает, что только он может поставить на место зарвавшуюся сурхандарьинскую мафию и покрывающих ее сотрудников правоохранительных органов.

В то же время областная милиция категорически против такой встречи. В предыдущий приезд Мирзиёева в Сурхандарью в 2017 году женщину в Термезе задержала милиция и продержала целые сутки без еды и воды – до тех пор, пока президент не уехал.

Почти такая же история повторилась и на этот раз, но только без суточного ареста.