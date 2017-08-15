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    Мухаммад Бекжан может свободно передвигаться по Узбекистану

    Власти Узбекистана сняли ограничения с освобожденного после 18 лет заключения политузника Мухаммада Бекжана – он может перемещаться по всей стране.

    Мухаммад Бекжан дома в Хорезме; фото: архив Бекжана
    Мухаммад Бекжан дома в Хорезме; фото: архив Бекжана

    «Три дня назад я встретил милиционера. Он подтвердил, что с меня снят надзор, но за мной будут присматривать. Это хорошая новость: теперь я могу свободно передвигаться по стране и собираюсь наконец-то съездить в Ташкент и Самарканд», – рассказывает Мухаммад Бекжан.

    Первую поездку 59-летний Бекжан планирует совершить в сентябре в столицу – Ташкент, где намерен встретиться с друзьями и посетить посольство США: три его дочери проживают в Америке, но никак не могут получить визы в Узбекистан.

    Кроме того, бывший узник хочет наведаться в ташкентский район «Сергели», где у него была четырехкомнатная квартира, конфискованная в пользу государства после его осуждения в 1999 году.

    «Я написал заявление о полной реабилитации на имя генерального прокурора и в Верховный суд РУз», – продолжает он, говоря о намерении вернуть свое жилье.

    Пишет книгу

    Большую часть времени Бекжан работает над книгой под рабочим названием «Прощай, «Жаслык!» (речь идет о колонии на севере Каракалпакстана, получившей с момента основания в 1999 году репутацию «узбекского концлагеря» – места, откуда не возвращаются).

    Бекжан первые годы заключения провел именно в «Жаслыке», где ему в результате побоев сломали ногу. Выйдя на свободу, он рассказал, что даже при большом желании не сможет сказать, кто сломал ему ногу: в «Жаслыке» заключенные не имеют права поднимать глаза.

    «Книгу я пишу в форме дневника и хочу закончить через полгода. Мне есть что вспомнить за 18 лет, проведенных в тюрьме», – говорит бывший узник.

    Первым читателем отрывков 400-страничной рукописи стал писатель Мамадали Махмудов, также прошедший через узбекские тюрьмы.

    В предисловии бывший узник пишет, что не хочет перечислять все подробности пережитого, поскольку читатель их бы воспринял как вымысел.

    Бекжан мечтает, что его книга будет издана за границей.

    Мухаммад Бекжан в колонии-сангород в Ташкенте в 2003 году; фото: Галима Бухарбаева
    Мухаммад Бекжан в колонии-сангород в Ташкенте в 2003 году; фото: Галима Бухарбаева

    Отсидел за брата

    Мухаммад – один из трех братьев лидера оппозиционной партии Узбекистана «Эрк» Мухаммада Салиха, захваченных после взрывов в Ташкенте 16 февраля 1999 года.

    Тогда власть в Ташкенте во главе с президентом Исламом Каримовым в их организации обвинила оппозицию в лице партии «Эрк» и исламских экстремистов.

    Бекжан в то время проживал с семьей в Украине, где был арестован и экстрадирован в Узбекистан.

    Летом 1999 года Бекжан вместе с двумя братьями и другими ближайшими соратниками Салиха был осужден на длительный срок лишения свободы: ему лично дали 15 лет.

    Затем его срок в заключении был продлен, в итоге он провел в тюремных застенках Узбекистана 18 лет, выйдя на свободу в феврале 2017 года.

    Источник:Ц-1
    Темы: Политзаключенные Узбекистана, Права человека в Узбекистане
    Теги: Мухаммад Бекжан Мухаммад Салих партия "Эрк" права человека Узбекистан
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