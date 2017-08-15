Мухаммад Бекжан может свободно передвигаться по Узбекистану

Власти Узбекистана сняли ограничения с освобожденного после 18 лет заключения политузника Мухаммада Бекжана – он может перемещаться по всей стране.

«Три дня назад я встретил милиционера. Он подтвердил, что с меня снят надзор, но за мной будут присматривать. Это хорошая новость: теперь я могу свободно передвигаться по стране и собираюсь наконец-то съездить в Ташкент и Самарканд», – рассказывает Мухаммад Бекжан.

Первую поездку 59-летний Бекжан планирует совершить в сентябре в столицу – Ташкент, где намерен встретиться с друзьями и посетить посольство США: три его дочери проживают в Америке, но никак не могут получить визы в Узбекистан.

Кроме того, бывший узник хочет наведаться в ташкентский район «Сергели», где у него была четырехкомнатная квартира, конфискованная в пользу государства после его осуждения в 1999 году.

«Я написал заявление о полной реабилитации на имя генерального прокурора и в Верховный суд РУз», – продолжает он, говоря о намерении вернуть свое жилье.

Пишет книгу

Большую часть времени Бекжан работает над книгой под рабочим названием «Прощай, «Жаслык!» (речь идет о колонии на севере Каракалпакстана, получившей с момента основания в 1999 году репутацию «узбекского концлагеря» – места, откуда не возвращаются).

Бекжан первые годы заключения провел именно в «Жаслыке», где ему в результате побоев сломали ногу. Выйдя на свободу, он рассказал, что даже при большом желании не сможет сказать, кто сломал ему ногу: в «Жаслыке» заключенные не имеют права поднимать глаза.

«Книгу я пишу в форме дневника и хочу закончить через полгода. Мне есть что вспомнить за 18 лет, проведенных в тюрьме», – говорит бывший узник.

Первым читателем отрывков 400-страничной рукописи стал писатель Мамадали Махмудов, также прошедший через узбекские тюрьмы.

В предисловии бывший узник пишет, что не хочет перечислять все подробности пережитого, поскольку читатель их бы воспринял как вымысел.

Бекжан мечтает, что его книга будет издана за границей.

Отсидел за брата

Мухаммад – один из трех братьев лидера оппозиционной партии Узбекистана «Эрк» Мухаммада Салиха, захваченных после взрывов в Ташкенте 16 февраля 1999 года.

Тогда власть в Ташкенте во главе с президентом Исламом Каримовым в их организации обвинила оппозицию в лице партии «Эрк» и исламских экстремистов.

Бекжан в то время проживал с семьей в Украине, где был арестован и экстрадирован в Узбекистан.

Летом 1999 года Бекжан вместе с двумя братьями и другими ближайшими соратниками Салиха был осужден на длительный срок лишения свободы: ему лично дали 15 лет.

Затем его срок в заключении был продлен, в итоге он провел в тюремных застенках Узбекистана 18 лет, выйдя на свободу в феврале 2017 года.