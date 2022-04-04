Мутабар Таджибаева: «Мирзиёев привел Узбекистан к анархии»

Правозащитница Мутабар Таджибаева прекратила диалог с властью в Узбекистане, она отмечает его бесплодность на фоне нарочитой антинародной политики и попрания законов в стране.

«Я прекращаю диалог с властями в Ташкента, считаю невозможным более имитирировать договорный процесс, — заявила Мутабар Таджибаева в интервью Ц-1. — Стало очевидно, что мы ставим разные цели: мы хотели верховенства закона и развития страны, а власть — лишь замусолить нам глаза, переманить на свою сторону, одним словом — закрыть рот, нейтрализовать критиков».

Известная правозащитница из Маргилана (Ферганская область), бывшая политзаключенная и жертва пыток, проведшая в заключении в Узбекистане два года и восемь месяцев после Андижанской бойни 13 мая 2005 года, проживающая в изгнании во Франции, Мутабар не скрывает своего разочарования.

По ее словам, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обманул надежды всего народа страны. За последние год-два он начал превосходить со знаком минус репрессивную политику своего предшественника — Ислама Каримова.

По наблюдению правозащитницы, страна при Мирзиёеве вступила в период хаоса, беззакония, началась анархия, перестают действовать даже те противовесы, которые работали в период правления президента Каримова, находившегося у власти в Узбекистане с 1989-го до смерти в 2016 году.

«Мы видим, что на нынешнюю власть не действует ничего, ни обоснованность претензий, ни огласка, ни протесты людей; решения судов первых инстанций с легкостью отменяет Верховный суд, если это противоречит интересам властей; на наших глазах общество, простые граждане лишаются любой возможности отстоять свои права, свою правду», — говорит Мутабар.

Она признается, что не думала, что ей придется хоть в чем-то положительно оценивать период правления Ислама Каримова, но она вынуждена признать, при нем порядка было больше, чиновники знали, что он найдет на них управу, боялись его.

«При Каримове мне не приходилось писать дважда об одном случае правонарушения, хоть какие-то решения, но принимались, — говорит Таджибаева, — теперь же каждый хоким и другие чиновники творят, что хотят, для них нет ни закона, ни красных линий».

«Мирзиёев дает на это добро, или он не управляет страной? В любом случае — и то, и другое — плохо», — добавляет она.

Таджибаева, будучи одним из самых весомых активистов Узбекистана, лауреатом множества международных премий в области прав человека, с большой надеждой откликнулась на предложение Ташкента начать диалог и сотрудничество.

Это предложение было озвучено представителями Аппарата президента РУз накануне визита Мирзиёева во Францию 9 октября 2018 года. В подтверждении серьезности намерений президент подписал 25 октября 2018 года постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию государственной политики Республики Узбекистан в сфере сотрудничества с соотечественниками, проживающими за рубежом».

И в первые годы своего президентства, начавшегося в 2016 году, по словам Таджибаевой, Мирзиёев начал менять страну к лучшему: были освобождены тысячи политических узников, была осуждена практика применения пыток, поставлен заслон на эксплуатации детского труда в хлопководстве, расширены свободы СМИ и блогеров.

Реформы коснулись области экономики и миграции, была решена многолетняя проблема свободной конвертации узбекского сума, прекращена дискриминационная практика выездных виз, требовавшихся для выезда за рубеж. Список можно продолжить…

Но уже к концу первого срока президентства Мирзиёева, а затем после «переизбрания» осенью 2021 года — в стране окончательно утвердилась одна реальность — у кого власть и деньги, тот в Узбекистане и прав, говорит Мутабар.

При этом власть в Ташкенте пользуется благосклонностью западных стран и подчиненных им международных финансовых институтов — как результат, экономика и политика страны переформатируются под интересы Запада.

Финансовая же помощь и кредиты, получаемые Узбекистаном, не идут на развитие страны, их разворовывают, обрекая будущие поколения узбекистанцев к жизни в долговой кабале, говорит Таджибаева.

Режим Мирзиёева правозащитница сравнивает с бесплодной женщиной или же высохшим деревом, которое, сколько не жди, не даст плодов.

Что же делать, куда идти простому человеку в Узбекистане, на что надеяться и чего ждать?

По убеждению Мутабар Таджибаевой, народ Узбекистана, гражданское общество должны объединяться, чтобы создать свое видение будущего, а затем добиться его реализации.

«Мы остались одни, у нас нет поддержки Запада, как раньше, у нас нет СМИ, но за нами правда и народ Узбекистана, который более всего нуждается сейчас в том, чтобы его правда звучала во имя победы и справедливости», — сказала Таджибаева.

Правозащитница говорит о необходимости объединения всех людей и не только в Узбекистане, но и за его пределами: «Нужно создать союз людей, объединенных не национальным признаком, а идеей — построения социального справедливого общества для человека, его прав, развития и совершенства».

Прекращение диалога с Ташкентом, по словам Мутабар Таджибаевой, не означает, что она не будет призывать власти Узбекистана к решению проблем простых граждан страны, что она прекратит стучать во все двери и бить во все колокола.

«Разрыв диалога лишь означает, что сотрудничество с такой властью мы не считаем возможным, но воздействовать и требовать своего мы не перестанем», — поясняет Мутабар.

«Мы будем бить в колокола еще громче, чем было во времена Каримова, — добавляет она. — Так как видим, что при Мирзиёеве Узбекистан еще стремительнее погружается в беззаконие, анархию, а народ превращает в буквальном смысле в ничто».