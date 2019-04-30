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    Мутабар Таджибаева призывает Ташкент не иметь дело с Human Rights Watch

    Правозащитница Мутабар Таджибаева призвала президента Узбекистана порвать связи страны с Human Rights Watch до проведения ею расследования и принесения публичных извинений перед страной за фейки и ложь.

    Правозащитница Мутабар Таджибаева
    Правозащитница Мутабар Таджибаева

    Известная правозащитница из Маргилана, основатель «Клуба пламенных сердец» Мутабар Таджибаева написала обращение к президенту Шавкату Мирзиёеву в связи с разоблачением методов работы в Узбекистане международной правозащитной организации Human Rights Watch.

    Активистка, проживающая в изгнании во Франции, считает, что Human Rights Watch должно быть отказано в аккредитации в стране, а также в приезде ее специалистов по профессиональным делам до проведения организацией внутреннего расследования и принесения публичных извинений перед народом Узбекистана.

    Обращение Таджибаевой, бывшей политзаключенной Узбекистана и жертвы пыток, последовало после журналистского расследования Ц-1, разоблачившего Human Rights Watch в распространении фейков и лжи при освещении нарушений прав человека в РУз.

    В 2016 году в совместном пресс-релизе с рядом других международных правозащитных организаций Human Rights Watch ложно выдала рентгенолога из Азербайджана за «независимого судмедэксперта».

    Эта ложь была распространена в связи со смертью под пытками в сентябре 2015-го предпринимателя из Бухары Ильхома Ибодова, арестованного Службой национальной безопасности (СНБ; ныне переименована в Службу государственной безопасности – СГБ).

    Ц-1 публикует полный текст заявления Мутабар Таджибаевой.

    «Президенту Республики Узбекистан
    господину Шавкату Мирзиёеву

    Уважаемый Шавкат Миромонович,

    я, Мутабар Таджибаева, правозащитница и бывшая политзаключенная Узбекистана, призываю Вас заморозить рассмотрение вопроса об аккредитации в стране представительства правозащитной организации Human Rights Watch и ее представителя по Центральной Азии Стива Свердлова.

    Этот вопрос должен быть отложен до времени, пока Human Rights Watch не проведет внутреннего расследования в отношении сотрудников, ответственных за Узбекистан, не примет в отношении них адекватных мер и не принесет публичных извинений перед народом РУз.

    Я и многие мои коллеги прошли через тюрьмы, пытки и издевательства во имя защиты прав человека и правды в Узбекистане. Некоторые из наших соратников поплатились за это жизнью.

    И на этом фоне я считаю неприемлемым, что международные правозащитники, не испытавшие на своей шкуре никаких тягостей от защиты прав человека, прибегали ко лжи и фейкам в своих отчетах о положении в Узбекистане.

    Со всей ответственностью заявляю, что работа Human Rights Watch на протяжении как минимум последних пяти лет имела отрицательное влияние на гражданское общество и правозащитное движение страны.

    Human Rights Watch и ее представители в Центральной Азии Хью Уилльямсон и Стив Свердлов «узаконили» ложь в правозащите, а также безнаказанность и лицемерие. Создалась «организованная правозащитная группа», где существует круговая порука, но нет главного – поиска правды, служения истине.

    Все мои попытки на протяжении нескольких лет привлечь внимание Стива Свердлова ко лжи не привели к успеху. В итоге у меня возникло убеждение, что это была преднамеренная ложь и сознательное покрывательство лжи других.

    Human Rights Watch и партнеры в 2016 году сознательно выдали рентгенолога из Азербайджана за «независимого судмедэксперта», когда призывали власти Узбекистана расследовать смерть под пытками в Бухаре предпринимателя Ильхома Ибодова. Он погиб в застенках СНБ 13 сентября 2015 года.

    Во Всемирном отчете за 2014 год Human Rights Watch «отмыла» прошлое своей близкой коллеги Надежды Атаевой, президента ассоциации «Права человека в Центральной Азии», безосновательно заявив, что ее осуждение за коррупцию Ташгорсудом в 2013 году базировалось на «сфабрикованных обвинениях».

    Human Rights Watch продолжила сотрудничество с Атаевой, несмотря на разоблачение последней в фабрикации свидетельства об Андижанской бойне 13 мая 2005 года. Когда она выдала учителя из Коканда за «патологоанатома», жертву Андижана и свидетеля «внесудебных казней» в Узбекистане.

    Я считаю, что Human Rights Watch и ее представители не имеют права учить Узбекистан правам человека, их присутствие, наоборот, коррумпирует и разлагает правозащитников страны.

    Я призываю власть в Узбекистане под Вашим руководством, Шавкат Миромонович, стать проводником защиты прав человека, верховенства закона в стране, чтобы никакие шарлатаны и жулики не приезжали учить нас правам человека.

    С уважением,

    Мутабар Таджибаева,
    30 апреля 2019 года,
    Париж (Франция)»

    Источник:Ц-1
    Темы: Human Rights Watch, Гражданское общество Узбекистана
    Теги: Human Rights Watch Мутабар Таджибаева Шавкат Мирзиеев
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