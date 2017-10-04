На хлопковых полях Узбекистана задержана корреспондент «Штерн»

Милиция Букинского района Ташобласти задержала немецкую журналистку Беттину Зенглинг и правозащитницу Елену Урлаеву, сопровождавшую ее во время мониторинга хлопкоуборки.

Ранним утром 4 октября руководитель «Правозащитного альянса Узбекистана» Елена Урлаева сообщила, что она и ее компаньоны, включая журналистку из немецкого журнала Stern Беттину Зенглинг (Bettina Sengling), задержаны.

В коротком и срочном сообщении Урлаева успела сказать, что их допрашивает следователь управления внутренних дел Букинского района Джамшид Акмалов, на этом связь с активисткой прервалась, сообщает журналистка из Ташкента Малохат Эшанкулова.

По словам Эшанкуловой, кроме Урлаевой и Зенглинг в задержанной группе были фотожурналист из Ташкента Тимур Карпов и сопровождавший немку оператор из России.

Журналистка из влиятельного немецкого журнала «Штерн» Беттина Зенглинг прибыла в Узбекистан в конце сентября с целью изучить ситуацию с принудительным трудом в хлопководстве страны, конец которому намеревается положить президент Шавкат Мирзиёев.

Накануне, как рассказывает Эшанкулова, она сопровождала Зенглинг в поездке по Куйичирчикскому району Ташкентской области, где они повстречали учителей, отправленных на сбор хлопка из соседнего Паркентского района.

Как рассказывает Эшанкулова, перед их глазами предстала жалкая картина: женщины, многие из них приехали с маленькими детьми, были размещены в заброшенных помещениях бывшего колхоза, они спали прямо на земляном полу, на который постелили привезенные с собой курпачи.

За их детьми в течение дня присматривает дежурная женщина типа воспитательницы.

Также среди сборщиков были мардикоры, наемные работники, которых вместо себя отправили некоторые из учителей. За сезон им оплатили примерно по 500 тысяч сумов (62 доллара США).

«Немецкая журналистка была в шоке, увидев положение учителей и мардикоров, – рассказывает Эшанкулова, – ничего подобного ранее она не встречала».

Малохат Эшанкулова при этом признает, что власти Узбекистана предпринимают меры, чтобы исключить практику принудительного труда. Но, по ее словам, собрать хлопок без помощи со стороны в сегодняшних условиях Узбекистана невозможно.

«Власть не хочет платить больше за сбор хлопка, а на предлагаемые деньги не проживешь, поэтому люди продолжают уезжать на заработки в другие страны, кому тогда собирать урожай?» – задает она вопрос.

Сегодня в Узбекистане идет дождь. Значит, говорит дальше Малохат, хлопчатник, который выращивали почти год, начнет портиться, терять сорт, его надо срочно собрать, опять же – кому?

Узбекистан является одним из мировых лидеров по производству хлопчатника в мире, собирая в год примерно 3,4 млн тонн хлопка-сырца. Примерно 1 млн тонн хлопковолокна страна продает на экспорт, что приносит ей доход около 1 млрд долларов в год.