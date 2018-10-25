Началась проверка милиции Денау, подвергшей пыткам Бектемира Каршиева

Милицию города Денау проверяет прокуратура Сурхандарьинской области по факту пыток Бектемира Каршиева, закончившихся выбросом парня с третьего этажа.

11 октября Ц-1 писал о судьбе Бектемира Каршиева, жителя кишлака Шакаркул Шурчинского района Сурхандарьинской области.

Каршиев был арестован 23 января этого года милицией города Денау (Сурхандарьинская область) по подозрению в воровстве. Несколько часов пыток, закончившихся тем, что парня пинком вытолкнули с третьего этажа здания, превратили его из здорового молодого человека в инвалида на всю жизнь.

Зулайхо Ибрагимова, тетя 22-летнего Бектемира, поделилась с Ц-1 информацией о развитии дела ее племянника.

По словам женщины, прокуратура Сурхандарьинской области в лице начальника отдела Джуманазара Хурсандова начала проверку по факту пыток Каршиева, приведших к его инвалидности.

Но, как делится далее Ибрагимова, она не верит в искренность расследования Хурсандова, который уже успел оказать на женщину давление, пытаясь получить от нее расписку, что якобы ее племянник не подвергался никаким пыток и на самом деле был замешан в воровстве.

«Я не верю в искренность Хурсандова, поэтому рассчитываю только на реакцию Ташкента, на мои письма на имя главы Службы госбезопасности и президента Узбекистана», – делится тетя жертвы.

Журналист Ц-1 попытался получить комментарий в дежурной части милиции Денау и в областной прокуратуре Сурхандарьи о ходе расследования дела о пытках Бектемира Каршиева, но везде его вопросы были оставлены без комментариев.