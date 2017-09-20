Атаева призывает США не верить реформам Мирзиёева

Перед встречей в США президента РУз и председателя Американо-Узбекской торгово-промышленной палаты Надежда Атаева, разоблаченная в подлоге и коррупции, заявляет о рисках инвестировать в Узбекистан.

Сегодня, 20 сентября, в США должна состояться встреча за ужином президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и председателя Американо-Узбекской торгово-промышленной палаты (АУТПП) Кэроллин Лэмм.

И единственная акция активистов по поводу этой встречи была дискредитирована участием в ней Надежды Атаевой, проживающей во Франции президента ассоциации «Права человека в Центральной Азии».

Урок лицемерия

Атаева была разоблачена в расследовании Ц-1 и правозащитников в Узбекистане в фабрикации свидетельства Андижанской бойни 13 мая 2005 года, кроме того, ее бывшие коллеги обвинили ее в финансовых махинациях.

На представленные доказательства подлога свидетельских показаний об Андижане, когда за жертву бойни и патологоанатома из андижанского морга был выдан учитель из Коканда Умиджон Абдуназаров, Атаева ответила молчанием, теперь же считает возможным давать наставления американцам и заявлять о коррупции в Узбекистане.

В открытом письме, которое помимо нее подписали еще восемь проживающих на Западе выходцев из Узбекистана, выражается озабоченность, что члены Американо-Узбекской торгово-промышленной палаты (АУТПП) могут быть введены в заблуждение, что в стране проводятся значительные реформы, и распространяется информация о реальных рисках, с которыми американский бизнес и инвестиции могут столкнуться в РУз.

«Мы просим вас поделиться с вашими коллегами содержанием этого письма и надеемся, что члены АУТПП и бизнесмены, которые примут участие в бизнес-форуме и ужине, призовут президента Мирзиёева реформировать судебную систему и добросовестно расследовать факты коррупции, жертвами которой стало все население Узбекистана», – говорится в обращении.

Признавая некие позитивные шаги, предпринятые в стране после прихода к власти Мирзиёева, в том числе улучшение отношений со странами-соседями, некие свободы в области СМИ, возвращение Human Rights Watch и другое, Атаева и компания заявляют, что Узбекистан «остается авторитарной страной, где нарушения прав человека и коррупция остаются нормой, а не исключением».

Обманули… еще раз

Нет смысла приводить все доводы письма, которое первой подписывает женщина, уличенная в коррупции и лжи, но вопрос в том, как рядом с ней могли поставить свои подписи другие активисты Узбекистана?

Подписавший письмо журналист Кудрат Бабаджанов, проживающий в Швеции, говорит, что получил письмо с просьбой подписать его от Алишера Ильхамова, представителя Фонда Открытого Общества (OSF) в Лондоне, и, согласившись с его содержанием, подписал его. Он не знал, что там же будет стоять подпись Атаевой.

Что касается разоблачений Атаевой, то, по словам Бабаджанова, он считает все приведенные доказательства в подлоге Андижанского свидетельства исчерпывающими и бесспорными.

Удивлен тем, что его подпись оказалась рядом с росчерком пера Атаевой, и другой подписант – журналист Улугбек Хайдаров, проживающий в Канаде.

Как делится Хайдаров, письмо он получил от Умиды Ниязовой, руководителя Узбекско-Немецкого форума по правам человека, и не был поставлен в известность, что в акции участвует Атаева.

Кукловод по фамилии Ильхамов

Можно быть уверенным, что письмо в АУТПП было инициировано и подготовлено Алишером Ильхамовым из OSF. Многолетний партнер Атаевой из донорской организации вступился за нее после опубликования расследования Ц-1, при этом обвинил издание в фальсификации документов.

У себя на странице в Фейсбуке Ильхамов заявил, что видел у Умиджона Абдуназарова диплом «химика-биолога», но вскоре его слова были опровергнуты настоящими медиками в Узбекистане, что с таким образованием работать патологоанатомом невозможно, а также специалистами вузов, что в стране нет ни одного химико-биологического факультета – это два разных направления.

Но Ильхамов демонстрирует, что разоблачения в прессе, а также позиция и реакция гражданского общества Узбекистана, как и мнение людей, которых он привлекает для распространения своих петиций, не имеют значения. Главное – делать вид, что ничего не происходит, и по возможности подрывать доверие к тому, кто пишет правду.

Ильхамов держит за дураков и Кэроллин Лэмм, и других членов АУТПП, считая, что им можно подсовывать открытое письмо, прежде всего подписанное женщиной, утопающей не меньше режима в Ташкенте в коррупции и лжи.