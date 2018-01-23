Наманганский аксакал в одночасье потерял двух внуков

Житель кишлака Шохидон Туракурганского района Наманганской области Хусниддин Исомиддинов в один день лишился сразу двух внуков. Оба погибли в сгоревшем автобусе в Казахстане.

75-летний аксакал Хусниддин Исомиддинов никак не может прийти в себя от утраты. Его внуки были – не разлей вода. Их любила вся махалля, в том числе и за то, что они всегда были готовы помочь по хозяйству любому жителю села.

Старший позвал младшего

Хусниддин-ота рассказывает, что 19-летнего Мухаммадина Хусниддинова позвал с собой на заработки его двоюродный брат Шохрух Закиров.

В свои так же неполные 20 лет Шохрух уже не первый раз ездил в Россию. В прошлом году работал там на одну из турецких строительных компаний.

«Он сумел привезти из Москвы приличные деньги. Поэтому в этот раз предложил поехать с ним Мухаммадину и еще двум односельчанам», – говорит аксакал.

Как рассказали родные погибших, та же турецкая фирма в этот раз взялась за стройку в Казани.

Ребят из кишлака Шохидон набирал уже знакомый Шохруху посредник Ахрор Исаков, которому удалось выжить в этой трагедии.

«18 января по телевидению я увидел сообщение о сгоревшем автобусе. До полуночи не мог уснуть, переживал за племянников», – рассказывает дядя погибших ребят Мухаммадсоли Зиёвиддинов.

Однако сами родители погибших сообщения не видели.

Горестную весть Абдурашиду Исомиддинову и Тохиржону Рахимову – отцам Мухаммадина и Шохруха – сообщил поздно вечером участковый милиционер.

Надежда на чудо

Но даже после публикации официального списка погибших здесь продолжают надеяться на чудо.

«Мы слышали, что один из жителей кишлака Чиндовул, тоже ехавший в злополучном автобусе, остался жив. Оказывается, он пересел в другой транспорт, добрался до России и позвонил родным. Но он тоже числится погибшим», – говорит отец Мухаммадина Абдурашид.

Он никак не может смириться с потерей сына и верит во все, что дает надежду. Ведь экспертиза в Ташкенте еще не окончена. Поэтому о случившемся ничего не сообщили даже матери.

«У нее слабое здоровье. Пока сказали, что сын серьезно заболел», – добавляет убитый горем отец.

Они были спортсменами

Гибель молодых парней взволновала все село. Соседи, знакомые говорят о них самые добрые слова.

«Мухаммадин подрабатывал учеником сварщика, окончил Туракурганский социально-экономический и спортивный колледж, мечтал стать тренером. Увлекался карате, участвовал в районных и областных соревнованиях», – рассказывает о племяннике Мухаммадсоли Зиёвиддинов.

Отец показывал коробку с фотографиями и наградами сына, вытирая скупые мужские слезы.

Медали и грамоты сейчас бережно хранятся в семье как самая драгоценная реликвия, напоминающая о безвременно погибшем парне.

Шохрух учился в том же колледже. Но пошел по стезе специалиста в компьютерных технологиях. Он был крепким парнем высокого роста, увлекался спортом: тягал гири, поднимал штангу.

Узбекская мечта

Родные в один голос утверждают: отсутствие в Шохидоне возможности заработать на жизнь побуждает мужчин уезжать в Россию. Здесь нет ни одного промышленного предприятия, вакансий в школах – тоже.

Не хватает земли, чтобы открыть фермерское хозяйство. Найти постоянную работу тоже нельзя – приходится перебиваться случайными заработками.

К тому же многих вдохновляет пример некоторых земляков, сумевших сколотить на «стройках века» в России приличные деньги, на которые они открыли свой бизнес, построили дома и сыграли свадьбы.

Оставшиеся четверо младших братьев Мухаммадина и Шохруха надеются, что к тому времени, когда они подрастут, государство создаст условия для развития экономики и им не придется бежать от бедности.

Утром 18 января на автотрассе Шымкент – Самара в Актюбинской области Казахстана загорелся пассажирский автобус марки «Икарус», в котором находились вместе с водителями 57 человек. Пассажирами были трудовые мигранты из Узбекистана, направлявшиеся на работу в Казань (Россия).

Выжить удалось только пятерым (трое казахстанцев и двое узбекистанцев), 52 человека сгорели заживо. Почти все жертвы оказались жителями Наманганской области Узбекистана.