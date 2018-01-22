Наманганский кишлак – в глубоком трауре

Трагическая весть о гибели узбекистанцев в Казахстане погрузила село Чиндовул в Наманганской области в глубокий траур. Уже вырыты могилы, сельчане ждут тела…

Обычно оживленный в выходные дни кишлак почти безлюден, прохожие непривычно молчаливы. На узких улочках внутри поселка безлюдно. Каждый житель предгорного наманганского села Чиндовул в эти дни скорбит вместе с семьями, которые постигло горе.

Многолюдно лишь в домах погибших односельчан и вдоль больших дорог. Единственная тема, которая обсуждается в поселке, – трагедия в Казахстане.

В сгоревшем утром 18 января на автотрассе в Актюбинской области Казахстана автобусе погибли 52 узбекистанца. Восемь из них – жители села Чиндовул Касансайского района Наманганской области.

Уже готовы тобуты

В сходе граждан махали «Чиндовул» уже подготовлены восемь тобутов (погребальные носилки). Односельчане до сих пор не могут понять, как такое могло произойти, что теперь будет с их семьями и детьми?

Ведь из-за страшной трагедии 24 ребенка в одночасье остались сиротами.

Случившееся не оставило равнодушным ни одного жителя села. Люди идут и днем и ночью в дома погибших: выражают соболезнования родственникам, оказывают материальную и физическую помощь, кто-то просто стоит рядом – сейчас важна любая мелочь.

В субботу многие из них отправились на кладбище. Как пояснил представитель чрезвычайного штаба, созданного в районе, ребят похоронят рядом друг с другом. На могилах установят мемориальную доску, а рядом – скамейки.

В селе царила надежда, что тела жертв трагедии скоро доставят в родное село. Однако в Ташкент, где проходит идентификация тел, они были привезены только в пятницу. В тот же день у близких родственников погибших ташкентские специалисты взяли кровь для анализа ДНК.

В тот же день в мечетях Касансайского района, как и по всей стране, прошли поминальные молитвы по погибшим. Вместе с их родными и близкими скорбит вся страна.

Траур пока не объявили

В цивилизованных странах в таких случаях объявляют национальный траур. Однако в Узбекистане все пока ограничилось выражением соболезнований главой государства.

Также опубликованы сообщения президентской пресс-службы о поминальной молитве в Сурхандарьинской области и выделении семьям погибших материальной помощи.

Но и это уже можно признать прогрессом. Ранее подобные трагические происшествия вовсе не удостаивались внимания официальных лиц и печати.

Тем не менее общенациональный траур, объявить который призывает общественность в социальных сетях, пока так и не объявлен. В воскресный вечер по большинству узбекских телеканалов шли развлекательные передачи.