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    Наманганский кишлак – в глубоком трауре

    Трагическая весть о гибели узбекистанцев в Казахстане погрузила село Чиндовул в Наманганской области в глубокий траур. Уже вырыты могилы, сельчане ждут тела…

    Родители погишего 40-летнего Абдулатифа Гафурова принимают соболезнования в кишлаке Чиндавул; фото: Ц-1
    Родители погишего 40-летнего Абдулатифа Гафурова принимают соболезнования в кишлаке Чиндавул; фото: Ц-1

    Обычно оживленный в выходные дни кишлак почти безлюден, прохожие непривычно молчаливы. На узких улочках внутри поселка безлюдно. Каждый житель предгорного наманганского села Чиндовул в эти дни скорбит вместе с семьями, которые постигло горе.

    Многолюдно лишь в домах погибших односельчан и вдоль больших дорог. Единственная тема, которая обсуждается в поселке, – трагедия в Казахстане.

    В сгоревшем утром 18 января на автотрассе в Актюбинской области Казахстана автобусе погибли 52 узбекистанца. Восемь из них – жители села Чиндовул Касансайского района Наманганской области.

    Опустевшие улицы кишлака Чиндовул - многолюдно только в домах погибших; фото: Ц-1
    Опустевшие улицы кишлака Чиндовул — многолюдно только в домах погибших; фото: Ц-1

    Уже готовы тобуты

    В сходе граждан махали «Чиндовул» уже подготовлены восемь тобутов (погребальные носилки). Односельчане до сих пор не могут понять, как такое могло произойти, что теперь будет с их семьями и детьми?

    Ведь из-за страшной трагедии 24 ребенка в одночасье остались сиротами.

    Случившееся не оставило равнодушным ни одного жителя села. Люди идут и днем и ночью в дома погибших: выражают соболезнования родственникам, оказывают материальную и физическую помощь, кто-то просто стоит рядом – сейчас важна любая мелочь.

    В субботу многие из них отправились на кладбище. Как пояснил представитель чрезвычайного штаба, созданного в районе, ребят похоронят рядом друг с другом. На могилах установят мемориальную доску, а рядом – скамейки.

    В кишлаке Чиндовул готовы 8 тобутов; фото: Ц-1
    В кишлаке Чиндовул готовы 8 тобутов; фото: Ц-1

    В селе царила надежда, что тела жертв трагедии скоро доставят в родное село. Однако в Ташкент, где проходит идентификация тел, они были привезены только в пятницу. В тот же день у близких родственников погибших ташкентские специалисты взяли кровь для анализа ДНК.

    В тот же день в мечетях Касансайского района, как и по всей стране, прошли поминальные молитвы по погибшим. Вместе с их родными и близкими скорбит вся страна.

    Траур пока не объявили

    В цивилизованных странах в таких случаях объявляют национальный траур. Однако в Узбекистане все пока ограничилось выражением соболезнований главой государства.

    Также опубликованы сообщения президентской пресс-службы о поминальной молитве в Сурхандарьинской области и выделении семьям погибших материальной помощи.

    Но и это уже можно признать прогрессом. Ранее подобные трагические происшествия вовсе не удостаивались внимания официальных лиц и печати.

    Тем не менее общенациональный траур, объявить который призывает общественность в социальных сетях, пока так и не объявлен. В воскресный вечер по большинству узбекских телеканалов шли развлекательные передачи.

    Источник:Ц-1
    Темы: Автобус с мигрантами в огне, Трудовые мигранты, Трудовые мигранты Центральной Азии, Узбекистан
    Теги: гастарбайтеры из Узбекистана Казахстан трудовые мигранты из Узбекистана Узбекистан
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