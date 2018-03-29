О сытой морде ташкентского имама и «ленивых» узбекистанцах

Смотришь на имама-хатиба ташкентской мечети «Шейх Зайниддин» Одилхон-кори, на то, как трещит одежда на его толстом брюхе, и не удивляешься его отношению к трудовым мигрантам из Узбекистана.

Упитанный, круглощекий имам-хатиб ташкентской мечети «Шейх Зайниддин» Одилхон-кори в эмоциональной проповеди назвал трудовых мигрантов из Узбекистана «лентяями», которые от нечего делать чистят туалеты и стирают чужое нижнее белье в других странах.

Странно слышать такие слова из уст человека, который по своему положению и чину, казалось бы, должен проповедовать любовь и уважение к ближнему.

Ведь своими словами он оскорбил и унизил около 1,7 миллиона граждан Узбекистана, которые, по официальным данным, сейчас работают в Российской Федерации, а также более 150 тысяч земляков, нашедших применение своим рукам в Казахстане.

Он назвал «лентяями» 52 гражданина Узбекистана, которые в январе 2018 года заживо сгорели в автобусе в казахстанской степи, направлявшемся в Россию.

Но так ли уж все хорошо с гражданами Узбекистана, которые в поисках лучшей жизни и денег на пропитание родных и близких оставили свои семьи и продолжают работать вдали от дома?

Точную статистику «грузов 200», поступающих в Узбекистан, скорее всего, знают не многие. Но российские средства массовой информации регулярно сообщают о несчастных случаях, происшедших с гражданами Узбекистана.

Приведем лишь некоторые из них.

По сообщению газеты «Комсомольская правда – Самара», врачи больницы имени Семашко больше недели боролись за жизнь 25-летнего мужчины, доставленного 12 марта в медучреждение со стадиона «Самара-Арена» с травмами головы и ребер.

Гражданин Узбекистана скончался 20 марта, то есть в те дни, когда на его родине широко праздновали Навруз.

Медики утверждают, что характер травм указывает на то, что мужчина получил их при падении с высоты. Генеральный подрядчик строительства стадиона ПСО «Казань» заявляет, что рабочий получил травмы не на стадионе, а в общежитии.

Во время пожара, происшедшего 19 марта в Новороссийске в строящемся многоквартирном доме, погиб мужчина 1966 года рождения. Им оказался 52-летний строитель из Узбекистана.

В поселке Юровка под Анапой на территории бывшего маслозавода, арендованной предпринимателем, в железной бочке из-под вина емкостью 45 кубометров были обнаружены мертвыми двое молодых людей, 1992 и 1994 годов рождения.

Они были опознаны как граждане Узбекистана. Ребята производили чистку бочки и отравились парами этила.

По сообщению агентства новостей Рodrobno.uz, во Владивостоке в подсобном помещении одного из кафе найдены тела двоих выходцев из Узбекистана. По данным полиции, одному из погибших было 40 лет, а второму – 54 года.

Следователи предполагают, что мужчины отравились угарным газом от небольшой печки.

О бесправном положении трудовых мигрантов красноречиво свидетельствует вопиющий случай, который произошел в Краснодарском крае.

Двое узбекистанцев обратились в ГУ МВД края и сообщили, что их держат в рабстве на дачном участке в Красноармейском районе.

Рабовладельцем оказался муж судьи региона. Нанимая на работу гастарбайтеров, он забирал у них паспорта. После этого мигрантов заставляли трудиться бесплатно.

Тех, кто не подчинялся, краснодарец убивал, а тела закапывал тут же, на дачном участке.

Правоохранительные органы, проводя расследование, обнаружили тела погибших. По предварительным данным, было убито несколько десятков человек. Идентифицировать их личности пока не удалось.

Все пострадавшие были гражданами Узбекистана, сообщило РИА «Новости».

И таких примеров – масса. Прав был Владимир Высоцкий, написавший в «Письме к другу» следующие строки: «Проникновенье наше по планете особенно заметно вдалеке: в общественном парижском туалете есть надписи на русском языке».

Надписи на узбекском языке в российских туалетах пока не встречаются, но узбекские фамилии все чаще можно найти в списках погибших и на российских кладбищах.

Причин этому много. Но главная из них заключается в том, что они по-прежнему не могут заработать на кусок хлеба на своей родине.