Обвинение требует 4 года тюрьмы для активиста и исламоведа из Андижана

Мусаджону Бабаджанову, правозащитнику из Андижана, грозит четыре года тюрьмы за религиозные проповеди, хранившиеся в его компьютере для профессионального изучения.

Обвинение в суде Кувинского района Ферганской области Узбекистана, где проходит процесс по делу председателя правозащитного общества «Эзгулик» в Андижанской области Мусаджона Бабаджанова, накануне потребовало лишить его свободы на четыре года.

Активист обвиняется по статье 244 части 1 Уголовного кодекса Узбекистана – «Организация религиозно-экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских либо других запрещенных организаций и участие в них».

По словам председателя общества «Эзгулик» Василы Иноятовой, обвинение не приняло во внимание ни один из аргументов подсудимого Бабаджанова, все его слова в собственную защиту были проигнорированы.

Бабаджанов – выпускник факультета востоковедения Ташкентского государственного университета, слушатель Каирского университета – писал статьи и книги на религиозную тематику. Любые материалы в его компьютере, по словам исламоведа, использовались только для собственного пользования и с научными целями.

При этом, как рассказывает далее Иноятова, обвинение само не располагало ни одним фактом, доказывающим вину ее коллеги по инкриминируемой статье.

«В отсутствие состава преступления Бабаджанова хотят посадить на четыре года», – говорит Иноятова.

В основу уголовного дела против активиста легли записи исламских проповедей, которые были найдены в его компьютере, включая кыргызстанского деятеля Абдуллоха домлы.

На Бабаджанова следователи вышли после задержания его родственницы – учительницы, которую заподозрили в подсказке ответов на вопросы государственного теста во время поступления в вузы 1 августа 2017 года.

Оказалось, что компьютером учительницы иногда пользовалась ее сестра, долгое время боровшаяся с бесплодностью, а затем родившая болезненного ребенка. Для успокоения и выздоровления малыша она по совету Бабаджанова стала прослушивать записи сур из Корана.

В октябре прошлого года следователи ферганской милиции провели обыск в доме активиста, сделав его главным фигурантом дела о религиозном экстремизме.

Но, как считает Иноятова, в данном случае речь идет не только о рутинной борьбе с проявлением религиозности в стране.

Она убеждена, что местные власти и правоохранительные органы в Андижанской области воспользовались случаем, чтобы запугать активистов в своем регионе.

«Мусаджон является ведущим активистом Андижанской области, – говорит Иноятова. – Не думаю, что его закроют, но урок и ему, и всем другим преподали, что в Узбекистане по-прежнему нет места для независимого и активного гражданского общества».

Приговор Мусаджону Бабаджанову будет зачитан 9 марта.