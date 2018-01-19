Объявить траур – как общество реагирует на трагедию в РК с мигрантами

Общество в Узбекистане призывает власти страны взять в руки вопрос трудовой миграции, а сейчас как минимум – объявить траур по сгоревшим в Казахстане согражданам.

Трагическая гибель 52 граждан Узбекистана на западе Казахстана 18 января вызвала дискуссию в социальных сетях страны.

Пользователи с горечью писали, что социально уязвимые слои населения вынуждены отправляться на заработки в Россию, где они работают в ужасных условиях.

Чтобы не тратить лишних денег, молодые люди экономят на дороге: проезд на автобусе в два-три раза дешевле поезда или самолета. Водителями автобусов нарушается техника безопасности, из-за чего регулярно случаются трагические инциденты.

Скрин Aziza Umarova

В социальных сетях узбекистанцы призывают власти страны наконец взять под контроль все вопросы трудовой миграции, в том числе международные перевозки людей.

Но на уровне власти дискуссии не произошло.

Глава государства Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования семьям погибших и пообещал им материальную помощь. К соболезнованиям присоединились главы стран Центральной Азии и Турции. Ведомства и министерства перепечатали это информационное сообщение.

А в Агентстве по вопросам внешней миграции Узбекистана поспешили снять с себя ответственность.

Представитель ведомства Хуршид Хакимов заявил, что погибшие не сотрудничали с агентством, и если бы они ехали через него, трагедии можно было бы избежать.

«Мы всегда в Россию отправляем или на поезде, или на самолете. С нашего агентства никто на автобусе не отправляет. Мы их гаранты, если они едут официально по договору, то все они едут через нас», – заявил чиновник.

По его словам, ехавшие в Россию узбекистанцы могли быть нелегальными работниками, но тут же уточнил, что соотечественники могут добраться до страны назначения самостоятельно, а затем уже оформить разрешение для работы.

Хакимов не сказал, что толкает узбекистанцев на трудовую миграцию и выбор не самого безопасного транспорта.

Отечественные СМИ также не задались этим вопросом. Информационный выпуск итоговой передачи «Ахборот» на телеканале «Узбекистон» вовсе начался со встречи главы государства с делегацией Всемирного банка. Только затем был зачитан короткий текст соболезнований президента.

Онлайн-СМИ подробно освещают трагедию в Казахстане, однако не идут дальше заметок о причинах возгорания и пресс-релизов ведомств Казахстана и Узбекистана.

Очевидно, что власти Узбекистана не готовы взять на себя ответственность за произошедшую трагедию.

А отечественная журналистика как лакмусовая бумажка свободы слова в стране пока не готова открыто писать о том, что миллионы узбекистанцев находятся на чужбине в поисках заработка, и кто виноват в этом.

Между тем только в России находится около двух миллионов узбекистанцев.

Миллионы соотечественников разбросаны по всему миру – от Юго-Восточной Азии до Европы и Ближнего Востока.

Неприятная правда в том, что тысячи узбекистанцев становятся жертвами трудового и сексуального рабства, а Узбекистан давно ассоциируется как страна-экспортер сексуальных рабынь.

Эти вопросы не решить разом, признаются некоторые активисты гражданского общества.

Но некоторые проживающие за рубежом узбекистанцы говорят, что можно сделать уже сегодня, – это объявить национальный траур по погибшим.

А также совместно с Казахстаном необходимо усилить безопасность перевозок гастарбайтеров из Узбекистана. Ведь понятно, что поток рабочей силы не прекратится. Дома по-прежнему нет работы и дохода, чтобы прокормить семью.