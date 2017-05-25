Офис МВД России в Ташкенте будет отбирать трудовых мигрантов

Представительство МВД РФ в Узбекистане займется отбором для работы в России. У мигрантов должна быть хорошая репутация – без судимости и административных правонарушений.

Итогом визита министра внутренних дел России Владимира Колокольцева в Узбекистан 23-24 мая стало подписание протокола о сотрудничестве с Министерством внутренних дел Узбекистана на 2017–2018 годы.

В рамках этого документа в Ташкенте появится постоянное представительство российского ведомства.

Российские полицейские будут тесно сотрудничать с узбекскими коллегами в области противодействия экстремизму, терроризму, наркопреступности, незаконному обороту оружия, а также в миграционной сфере.

Пишем мигрант, террорист — в уме

Множество проблемных вопросов в области миграции нивелируются благодаря «Соглашению об организованном наборе граждан РУз для осуществления временной трудовой деятельности на территории России» и взаимном учреждении миграционных представительств, сказано на сайте МВД России.

Глава МВД РФ в ходе встречи с узбекским коллегой Абдусаломом Азизовым напомнил, что в России находится 1,7 млн граждан Узбекистана. Колокольцев подчеркнул, что сегодня миграция связана с проблемой экстремизма и терроризма.

Он призвал активизировать работу межгосударственных групп по борьбе с незаконной миграцией и по решению вопросов, связанных с трудовой деятельностью и защитой прав мигрантов.

Чем займется представительство МВД РФ?

Колокольцев пообещал информировать общественность о деятельности представительства МВД РФ в Узбекистане.

Российская сторона пока не раскрыла подробности работы офиса МВД РФ в Ташкенте.

Однако Агентство по вопросам внешней трудовой миграции Министерства труда Узбекистана начало публиковать требования к трудовым мигрантам для работы в России.

В частности, кандидат на работу в РФ должен иметь соответствующий задокументированный опыт работы, образование, справки о несудимости и об отсутствии административных наказаний по ряду правонарушений, а также безупречную миграционную историю.

Российские правоохранители будут проверять возможные связи соискателей с радикальными группировками. Данные им будут передавать узбекские коллеги.

В настоящее время неизвестно количество выдворенных и депортированных граждан Узбекистана, имеющих запрет на въезд в Россию.

По данным Главного управления по вопросам миграции МВД РФ, в 2016 году направлено 229 тысяч представлений о закрытии въезда иностранным гражданам. Годом ранее цифра составляла почти полмиллиона человек.

При этом каждый шестой иностранец, находящийся в России, представляет Узбекистан.

С начала 2017 года граждане Узбекистана совершили два крупных теракта за рубежом – в Стамбуле и Стокгольме. В обоих случаях исполнители терактов имели проблемы с законом в Узбекистане.