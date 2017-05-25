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    • Узбекистан

    Офис МВД России в Ташкенте будет отбирать трудовых мигрантов

    Представительство МВД РФ в Узбекистане займется отбором для работы в России. У мигрантов должна быть хорошая репутация – без судимости и административных правонарушений.

    Главы МВД Узбекистана и России - Абдусалом Азизов и Владимир Колокольцев в Самарканде; фото: mvd.uz
    Главы МВД Узбекистана и России — Абдусалом Азизов и Владимир Колокольцев в Самарканде; фото: mvd.uz

    Итогом визита министра внутренних дел России Владимира Колокольцева в Узбекистан 23-24 мая стало подписание протокола о сотрудничестве с Министерством внутренних дел Узбекистана на 2017–2018 годы.

    В рамках этого документа в Ташкенте появится постоянное представительство российского ведомства.

    Российские полицейские будут тесно сотрудничать с узбекскими коллегами в области противодействия экстремизму, терроризму, наркопреступности, незаконному обороту оружия, а также в миграционной сфере.

    Пишем мигрант, террорист — в уме

    Множество проблемных вопросов в области миграции нивелируются благодаря «Соглашению об организованном наборе граждан РУз для осуществления временной трудовой деятельности на территории России» и взаимном учреждении миграционных представительств, сказано на сайте МВД России.

    Глава МВД РФ в ходе встречи с узбекским коллегой Абдусаломом Азизовым напомнил, что в России находится 1,7 млн граждан Узбекистана. Колокольцев подчеркнул, что сегодня миграция связана с проблемой экстремизма и терроризма.

    Он призвал активизировать работу межгосударственных групп по борьбе с незаконной миграцией и по решению вопросов, связанных с трудовой деятельностью и защитой прав мигрантов.

    Чем займется представительство МВД РФ?

    Колокольцев пообещал информировать общественность о деятельности представительства МВД РФ в Узбекистане.

    Российская сторона пока не раскрыла подробности работы офиса МВД РФ в Ташкенте.

    Однако Агентство по вопросам внешней трудовой миграции Министерства труда Узбекистана начало публиковать требования к трудовым мигрантам для работы в России.

    В частности, кандидат на работу в РФ должен иметь соответствующий задокументированный опыт работы, образование, справки о несудимости и об отсутствии административных наказаний по ряду правонарушений, а также безупречную миграционную историю.

    Российские правоохранители будут проверять возможные связи соискателей с радикальными группировками. Данные им будут передавать узбекские коллеги.

    В настоящее время неизвестно количество выдворенных и депортированных граждан Узбекистана, имеющих запрет на въезд в Россию.

    По данным Главного управления по вопросам миграции МВД РФ, в 2016 году направлено 229 тысяч представлений о закрытии въезда иностранным гражданам. Годом ранее цифра составляла почти полмиллиона человек.

    При этом каждый шестой иностранец, находящийся в России, представляет Узбекистан.

    С начала 2017 года граждане Узбекистана совершили два крупных теракта за рубежом – в Стамбуле и Стокгольме. В обоих случаях исполнители терактов имели проблемы с законом в Узбекистане.

    Источник:Ц-1
    Темы: Безопасность, Трудовые мигранты, Трудовые мигранты Центральной Азии
    Теги: Абдусалом Азизов Владимир Колокольцев МВД России представительство МВД России в Узбекистане Россия трудовые мигранты Узбекистан
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