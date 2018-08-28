Осужден за статьи для Народного движения Узбекистана

Рустам Абдуманнопов отбывает заключение в колонии в Кашкадарьинской области Узбекистана: он был осужден на девять лет за материалы для оппозиционного НДУ.

В колонии УЯ 64/33, расположенной в поселке Сайхали Кашкадарьинской области Узбекистана, с 36-летним ташкентцем Рустамом Абдуманноповым 19 августа встретился правозащитник из общества «Эзгулик» Абдурахман Ташанов.

Общество «Эзгулик» по договоренности с МВД Узбекистана временами получает право на посещение политзаключенных страны, одним из которых оказался и Абдуманнопов.

Последний был осужден решением Ташгорсуда в феврале 2017 года на девять лет лишения свободы: его признали виновным по статье 159 Уголовного кодекса – «Посягательство на конституционный строй РУз» и 244 часть 1 – «Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку».

Статьи для НДУ

В основу же обвинения, как рассказывает правозащитник Ташанов, легли статьи, которые Абдуманнопов в период с 2015 года и до ареста писал для НДУ, лидером которого является проживающий в Турции оппозиционер Мухаммад Салих.

Как следует из приговора суда, заключенный, работавший судмедэкспертом в центре экспертизы при Минюсте Узбекистана, тайно сотрудничал с сайтом НДУ, а в Стамбуле встречался с руководителями движения, получая от них материальную поддержку.

Ныне заключенный судмедэксперт отвергает факт получения денег от Салиха. «Это ложь», – говорит он.

«Но как сотрудник Центра экспертизы имени Хадичи Сулеймановой и как рядовой гражданин действительно направлял на сайт движения некоторые свои статьи. Так я выражал свою собственную точку зрения. Проблемы, о которых я писал, почти решены новым правительством», – утверждает он далее.

По словам Абдуманнопова, после его ареста Народное движение Узбекистана не только не выступило в его защиту, но даже не выпустило ни одного материала, который мог бы придать огласку его делу и помочь ему в суде.

Что касается условий содержания в колонии, то, по словам Рустама, они становятся все более человеческими. В колонии стали лучше кормить, ресурсные центры пополнились новыми периодическими изданиями и художественной литературой. Нет пыток и жестокости.

«Я говорю об этом не потому, что «воодушевлен» вашим визитом, – сказал Абдуманнопов Ташанову. – Это действительно так. Не в моем характере врать для того, чтобы кому-то понравиться. Иначе я не находился бы здесь».

Осенью 2017 года помимо Абдуманнопова за сотрудничество с НДУ были арестованы еще четыре ташкентца, наиболее известными из них были журналист Бобомурод Абдуллаев и блогер Хаётхон Насретдинов.

Вся четверка обвинялась в организации под руководством НДУ переворота в Узбекистане под названием «Жатва». Бобомурод Абдуллаев, в частности, обвинялся в написании на протяжении ряда лет клеветнических материалов для НДУ под псевдонимом Усман Хакназаров.

В марте по решению Ташгорсуда Абдуллаев был приговорен к 14 месяцам исправительных работ, а остальные трое фигурантов дела оправданы за отсутствием состава преступления.

Дело Рустама Абдуманнопова не попало «под радар» независимой прессы и правозащитников и закончилось длительным осуждением. Не попытался привлечь внимания журналистов к своему автору и Мухаммад Салих, по сей день не сделавший об Абдуманнопове ни одного заявления.