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    От чего бежали сгоревшие в автобусе наманганцы

    Погибшие в Казахстане жители Наманганской области Узбекистана ехали за куском хлеба. В родном селе Чиндовул работы мало, платят гроши и вечная борьба за свет и газ.

    Магазин хозтоваров в кишлаке Чиндовул; фото: Ц-1
    Магазин хозтоваров в кишлаке Чиндовул; фото: Ц-1

    В предгорном поселке Чиндовул Касансайского района Наманганской области проживает порядка десяти тысяч человек.

    Несмотря на его многочисленность, трагедия на казахстанском шоссе, унесшая жизни восьмерых жителей поселка, затронула каждого и объединила всех в общем горе.

    Работа в России для многих чиндовульцев, как и жителей других сел Наманганской области, является основным источником заработка. В самом поселке работы практически нет.

    Сельское хозяйство здесь вообще – основной вид деятельности, так как никаких промышленных предприятий в Чиндовуле нет.

    Некоторые жители поселка работают на птицефабрике, текстильном предприятии «Момик сочилари». Но заработки здесь маленькие: хорошо, если платят миллион сумов (120 долларов США), да и этой работы на всех не хватает.

    В основном люди занимаются фермерством, выращивают сельскохозяйственную продукцию, у многих есть свои огороды. Овощи и фрукты реализуют на рынках Касансая и областного центра – Намангана.

    Когда-то универмаг был оживленным торговым местом в Чиндовуле; фото: Ц-1
    Когда-то универмаг был оживленным торговым местом в Чиндовуле; фото: Ц-1

    Бизнес не приносит прибыли

    Еще один вид занятости – торговля и услуги. Порядка 200 сельских жителей смогли открыть свое дело: магазины, парикмахерские, лепешечные. Многие из них – за счет поездок в Россию.

    Однако этот бизнес нельзя в полной степени назвать доходным, и люди продолжают ездить в РФ.

    Один из них – Рустам. На заработанные в России деньги в своем родном кишлаке он открыл небольшой магазин хозяйственных товаров. Большой прибыли бизнес не приносит, поэтому он продолжает ездить на заработки.

    Вспоминает, что когда-то и ему приходилось ездить автобусами в Россию. Но теперь он летает только самолетом – средства позволяют.

    «Ребята поехали на автобусе, потому что это дешевле. Да, занимает больше времени. Но где взять деньги на дорогой авиабилет? А ехать надо, так как это единственная возможность хорошего заработка», – говорит предприниматель.

    Напоминание о прежнем благополучии

    Еще, говорит Рустам, в поселке нет газа. Жители отапливаются углем, готовят на газовых баллонах. Хотя два года назад газ еще был.

    На улицах видны остатки былого: свисают обрезанные газопроводные трубы, остались ГРП (газораспределительные подстанции). Они лишь напоминают о прежнем относительном благополучии.

    Сейчас, в зимний период, на заработки едут немногие: не сезон.  Летом же в селе практически не остается взрослых мужчин – большинство уезжает в Казахстан или Россию.

    Неработающие ГРП и обрезанные трубы в кишлке Чиндовул; фото: Ц-1
    Неработающие ГРП и обрезанные трубы в кишлке Чиндовул; фото: Ц-1

    Как сообщили в чрезвычайном штабе, созданном в районе в связи с трагедией, шесть человек из восьми погибших впервые поехали на заработки. Двое других, что постарше, ездили ежегодно.

    У них сиротами остались дети, которые кормились в том числе и за счет регулярных поездок их отцов-гастарбайтеров.

    Утром 18 января на автотрассе Самара — Шымкент в Актюбинской области Казахстана загорелся пассажирский автобус марки «Икарус», в котором находились вместе с водителями 57 человек. Пассажирами были трудовые мигранты из Узбекистана, направлявшиеся на работу в Казань (Россия).

    Выжить удалось только пятерым (трое казахстанцев и двое узбекистанцев), 52 человека сгорели заживо. Почти все жертвы оказались жителями Наманганской области Узбекистана.

    Источник:Ц-1
    Темы: Автобус с мигрантами в огне, Трудовые мигранты, Трудовые мигранты Центральной Азии, Узбекистан
    Теги: гастарбайтеры из Узбекистана Наманган Наманганская область трудовые мигранты из Узбекистана Узбекистан
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