От чего бежали сгоревшие в автобусе наманганцы

Погибшие в Казахстане жители Наманганской области Узбекистана ехали за куском хлеба. В родном селе Чиндовул работы мало, платят гроши и вечная борьба за свет и газ.

В предгорном поселке Чиндовул Касансайского района Наманганской области проживает порядка десяти тысяч человек.

Несмотря на его многочисленность, трагедия на казахстанском шоссе, унесшая жизни восьмерых жителей поселка, затронула каждого и объединила всех в общем горе.

Работа в России для многих чиндовульцев, как и жителей других сел Наманганской области, является основным источником заработка. В самом поселке работы практически нет.

Сельское хозяйство здесь вообще – основной вид деятельности, так как никаких промышленных предприятий в Чиндовуле нет.

Некоторые жители поселка работают на птицефабрике, текстильном предприятии «Момик сочилари». Но заработки здесь маленькие: хорошо, если платят миллион сумов (120 долларов США), да и этой работы на всех не хватает.

В основном люди занимаются фермерством, выращивают сельскохозяйственную продукцию, у многих есть свои огороды. Овощи и фрукты реализуют на рынках Касансая и областного центра – Намангана.

Бизнес не приносит прибыли

Еще один вид занятости – торговля и услуги. Порядка 200 сельских жителей смогли открыть свое дело: магазины, парикмахерские, лепешечные. Многие из них – за счет поездок в Россию.

Однако этот бизнес нельзя в полной степени назвать доходным, и люди продолжают ездить в РФ.

Один из них – Рустам. На заработанные в России деньги в своем родном кишлаке он открыл небольшой магазин хозяйственных товаров. Большой прибыли бизнес не приносит, поэтому он продолжает ездить на заработки.

Вспоминает, что когда-то и ему приходилось ездить автобусами в Россию. Но теперь он летает только самолетом – средства позволяют.

«Ребята поехали на автобусе, потому что это дешевле. Да, занимает больше времени. Но где взять деньги на дорогой авиабилет? А ехать надо, так как это единственная возможность хорошего заработка», – говорит предприниматель.

Напоминание о прежнем благополучии

Еще, говорит Рустам, в поселке нет газа. Жители отапливаются углем, готовят на газовых баллонах. Хотя два года назад газ еще был.

На улицах видны остатки былого: свисают обрезанные газопроводные трубы, остались ГРП (газораспределительные подстанции). Они лишь напоминают о прежнем относительном благополучии.

Сейчас, в зимний период, на заработки едут немногие: не сезон. Летом же в селе практически не остается взрослых мужчин – большинство уезжает в Казахстан или Россию.

Как сообщили в чрезвычайном штабе, созданном в районе в связи с трагедией, шесть человек из восьми погибших впервые поехали на заработки. Двое других, что постарше, ездили ежегодно.

У них сиротами остались дети, которые кормились в том числе и за счет регулярных поездок их отцов-гастарбайтеров.

Утром 18 января на автотрассе Самара — Шымкент в Актюбинской области Казахстана загорелся пассажирский автобус марки «Икарус», в котором находились вместе с водителями 57 человек. Пассажирами были трудовые мигранты из Узбекистана, направлявшиеся на работу в Казань (Россия).

Выжить удалось только пятерым (трое казахстанцев и двое узбекистанцев), 52 человека сгорели заживо. Почти все жертвы оказались жителями Наманганской области Узбекистана.