Отец из Кашкадарьи: «Найдите убийц моего сына!»

Ураз-бобо Кучкаров из кишлака Баланчайла Камашинского района Кашкадарьинской области Узбекистана обратился к президенту страны с просьбой найти истинных убийц его сына.

Открытое письмо в Народную приемную президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 75-летний Ураз-бобо Кучкаров отправил 17 апреля.

В нем он описал трагическую ситуацию, в которой оказалась его семья: 1 января был убит его 30-летний сын Йигитали, но правоохранительные органы, несмотря на огромное количество улик и свидетельств, «повесили» преступление на невиновного человека.

«В новогоднюю ночь сына до смерти избила группа хулиганов во главе с бывшим сотрудником милиции Обидом Муминовым. Это знает весь кишлак, – рассказыват Ураз-бобо корреспонденту Ц-1. – Однако камашинская милиция обвиняет в преступлении молодого парня Садриддина Хайдарова. После избиения в милиции несчастный парень оглох. Он и кошку не обидит, а мой сын был здоровым и крепким парнем».

После убийства Йигитали его дети остались сиротами, рассказывает далее безутешный отец, кроме того, камнем на сердце старика висит обвинение в убийстве и пытки ни в чем не повинного человека.

Хайдарова, находящегося уже четыре месяца под арестом и обвиняемого в убийстве по статье 97 Уголовного кодекса Узбекистана, пытали не только сотрудники уголовного розыска, но и лично сам начальник Камашинского районного отдела внутренних дел по фамилии Назаров, утверждают родные арестованного и отец его якобы жертвы. В итоге Садриддин дал признательные показания.

Адвокат Хайдарова пишет ходатайства о проведении внутреннего расследования фактов насилия и пыток в отношении его подзащитного, но они остаются неудовлетворенными.

Прокуратура же хранит молчание. «Если Хайдарова освободят из-под следствия, то правоохранительные органы услышат нелицеприятные слова в свой адрес, поэтому дело всячески тормозится», – говорит адвокат.

Следственное управление Министерства внутренних дел Узбекистана планирует передать расследование этого дела в другой район.

Отец погибшего Йигитали убежден: если будут опрашивать жителей кишлака Баланчайла, обратившихся с заявлением на сотрудников милиции, преступление раскроется.