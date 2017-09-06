Паркентский район Ташобласти готовит учителей и медиков к хлопку

Власти Паркентского района Ташобласти готовят списки учителей и медиков для вывоза на хлопок вопреки приказу правительства, сообщает группа «Бесстрашные».

Недавнее распоряжение правительства Узбекистана запретило привлекать к сбору хлопка сотрудников сферы образования и здравоохранения страны.

Но, по данным правозащитной группы «Бесстрашные», куда входит лидер ПАУ (Правозащитный альянс Узбекистана) Елена Урлаева и независимая журналистка Малохат Эшанкулова, не все регионы страны готовы выполнить приказ ташкентских властей.

К примеру, один из таких – Паркентский район Ташкентской области.

Поводом для поездки в те края, по словам Урлаевой, стала жалоба заведующей детсадом № 17 в поселке Заркент Зульхумор Ёровой на то, что хоким района Нематжон Абдуллаев хочет ее уволить за высказанную летом критику в программе УзТВ о состоянии дошкольных учреждений — без ремонта, канализации и других благ.

И от заведующей дошкольным учреждением активистки узнали, что в настоящее время хоким распорядился отправить на сбор хлопка 13 человек из ее детсада. Это 10 нянечек, сторож, электрик и сантехник.

Воспитателей вроде не тронули, но работа с малышами окажется фактически оголена: педагоги вместо выполнения своих прямых обязанностей будут мыть горшки и посуду.

Узнав эту информацию, правозащитница обошла ряд медицинских и учебных заведений Заркента, и выяснилось, что везде готовятся к вывозу людей на хлопок.

В средней школе № 15 – 22 человека, в школе № 42 – 20 человек, в школе № 44 – тоже несколько сотрудников.

В Заркентской больнице точную цифру назвать не смогли. Сказали только, что ее определят по указанию Паркентской многопрофильной больницы.

Именно эта информация послужила поводом рейда «Бесстрашных», которые вечером 3 сентября выехали в поселок Заркент.

По словам Урлаевой, уже в маршрутном такси, узнав, что они правозащитницы, пассажиры стали возмущаться по поводу предстоящей отправки на сбор хлопка.

«Диалог с народом» без народа

Знаковым моментом рейда «Бесстрашных» стало посещение Паркентского хокимията, где хоким Абдуллаев по понедельникам в 7 утра проводит собрания.

Эшанкулова, представившись местной учительницей, прошла в зал заседаний, а Урлаева стала прогуливаться возле здания хокимията. И здесь она набрела на вывеску с надписью «Народная приемная», возле которой уже было два посетителя.

Когда правозащитница их сфотографировала, из приемной выскочили двое мужчин и стали кричать: «Снимать здесь нельзя!»

Неизвестно, чем бы закончилось дело, если бы в этот момент на работу не пришел начальник народной приемной Шавкат Акрамов. Он пригласил Урлаеву зайти на прием вне очереди, узнал ее претензии и пообещал принять меры.

«Но я все равно пришла к выводу, что народная приемная в Заркенте не работает. В Ташкенте, например, в такие приемные народ записывается еще в 5 утра», – говорит Урлаева.

Эшанкулова в этот момент находилась на собрании, где, по ее словам, хоким давал организациям резкие распоряжения об оказании шефской помощи хлопкоробам и говорил об устройстве туалетов для полевых станов.

«Приезжайте в мой район!»

Когда в зале появилась Урлаева, которой надоело скучать на улице, на трибуне как раз выступал начальник народной приемной, пришедший на собрание чуть раньше.

Увидев правозащитницу, он тут же потребовал покинуть ее зал заседаний.

Урлаева отказалась, зато с ее присутствием резкость общения хокима с собравшимися снизилась на порядок.

Когда по окончании собрания люди стали выходить, правозащитница попыталась их сфотографировать, но в этот момент подверглась нападению некоего мужчины, который стал кричать, что его «нельзя фотографировать», и пытался выхватить видеокамеру.

Конфликт завершился появлением помощника хокима, который извинился за поведение напавшего и начальника народной приемной, а также передал пожелания хокима Абдуллаева посетить его район во время сбора хлопка.

Но словам хокима «Бесстрашные» не очень поверили: от Паркента до Ташкента за ними тянулась слежка на стареньких «Жигулях», из них два правоохранителя вели видеосъемку: очевидно, что новая поездка не сулит правозащитницам ничего хорошего.

Узбекистан – пятый производитель хлопка в мире. Республика ежегодно рапортует о сборе урожая в 3,35 млн тонн хлопка-сырца.

Львиную долю своего производства – около 60% – Узбекистан экспортирует в страны Южной Азии, Турцию и Иран. Ежегодная выручка от продажи 1 млн тонн хлопкового волокна превышает 1 млрд долларов США, что составляет примерно четверть часть валового внутреннего продукта (ВВП) страны.