Пикет в Ташкенте решил проблемы его участников

Группа «Бесстрашные» провела пикет против принудительного сбора хлопка возле Генпрокуратуры в Ташкенте, а также других проблем, часть которых тут же решилась.

По словам Елены Урлаевой, входящей вместе с журналисткой Малохат Эшанкуловой в группу «Бесстрашные», к организованной 12 сентября акции протеста присоединились еще пять человек.

Примерно в 16.00 часов они приехали к приемной Генпрокуратуры и развернули плакаты со своими требованиями, среди которых помимо прекращения использования принудительного труда в хлопководстве звучали и такие, как выдача виз невыездным лицам, и другие.

Участники пикетов замечают, что сейчас они проходят далеко не так, как во времена первого президента Ислама Каримова, когда их тут же забирали в милицию, теперь на людей, стоящих с плакатами, сначала даже внимания никто не обратил.

Пикетчики поскучали с четверть часа, а затем Урлаева стала свистеть в милицейский свисток.

В ответ из здания Генпрокуратуры вышли дежурные милиционеры, которые стали приглашать участников акции пройти в приемную.

Но пикетчики не согласились и стали требовать, чтобы к ним вышел «самый главный прокурор» из приемной.

По словам Урлаевой, в Генпрокуратуре спорить не стали, и в итоге к ним подошел «старший прокурор» Алишер Мирасалов.

Пикетчики остались довольны

Мирасалов пригласил участников пикета в приемную и тут же при помощи своих сотрудников помог им решить проблемы.

Например, предпринимательницы из Ангрена жаловались на незаконный рынок в центре их города. В приемную вызвали прокурора, курирующего налоговую инспекцию.

И в итоге поступило распоряжение: деятельность незаконного рынка немедленно пресечь.

По словам участников акции протеста, они остались очень довольны результатами посещения приемной Генпрокуратуры.

Самое главное требование – по сбору хлопка

Самое важное заявление, ради которого, собственно, и проводился пикет, Урлаева подала лично прокурору Мирасалову.

В этом заявлении содержалось требование пресечь незаконный вывоз на сбор хлопка медиков и педагогов в областях Узбекистана и Каракалпакстана.

О том, что медиков и педагогов вопреки запрету правительства готовят к вывозу на хлопковые поля, «Бесстрашные» узнали не только из своего недавнего мониторинга в Паркентском районе Ташобласти.

Как утверждает Урлаева, сообщения о том, что эту категорию трудящихся уже начали вывозить на сбор хлопка, поступают правозащитникам из Кашкадарьинской, Самаркандской и Наманганской областей, а также из Каракалпакстана.

Претензии… к Всемирному банку

По словам «Бесстрашных», сейчас Узбекистан находится в центре внимания многих правозащитных организаций, которые прислали сюда своих представителей.

При этом они собираются предъявить претензии не столько узбекским чиновникам, которые используют принудительный труд во время хлопковых кампаний, сколько Всемирному банку.

Эта финансовая организация предоставляет кредиты Узбекистану, хотя не имеет права этого делать в отношении стран, использующих принудительной труд.

Проведенной акцией пикетчики остались довольны.