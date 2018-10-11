Поможет ли глава СГБ Узбекистана жертве пыток из Сурхандарьи?

Родственница Бектемира Каршиева, подвергнувшегося пыткам в милиции Денау, а затем выкинутого из окна третьего этажа, обращается к главе СГБ РУз.

В распоряжении Ц-1 оказалось письмо Зулайхо Ибрагимовой, жительницы махалли «Эгарчи» Шурчинского района Сурхандарьинской области, председателю Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана Ихтиеру Абдуллаеву.

Ибрагимова рассказывает главе СГБ, как в январе этого года ее племянник, 22-летний Бектемир Каршиев, был задержан местной милицией, а затем подвергся пыткам, в завершение которых парня выбросили из окна третьего этажа. В результате молодой человек в одночасье стал инвалидом.

Мы публикуем текст обращения Зулайхо Ибрагимовой с редакторскими и корректорскими правками.

«Уважаемый руководитель!

По клевете и наговору одной женщины-торговки около 10 часов утра 23 января 2018 года участковый инспектор Турсун Исаев, обвинив моего племянника – 22-летнего Бектемира Каршиева, жителя махалли «Шакаркул» Шурчинского района, в краже в одном из магазинов, забрал его из дома в ОВД (отделение внутренних дел) Денауского района.

При этом, пока моего племянника доставляли в ОВД, его били по голове и телу. После этого работающие в отделе уголовного розыска Денауского районного отдела внутренних дел Отабек Давлатов и еще один сотрудник милиции по имени Хуршид, завели Бектемира в расположенный на первом этаже кабинет № 2 с металлическими решетками и стали его сильно избивать, заставляя признаться в совершении кражи.

От ударов дубинкой Бектемиру стало плохо, и он попросился в туалет.

Сотрудник милиции по имени Хуршид повел его в туалет и, приговаривая: «Вот тебе туалет, почему не справляешь нужду?» – продолжал бить его.

Не выдержав боли от ударов дубинкой, Бектемир попытался убежать оттуда, но они схватили его и снова затащили в зарешеченную комнату, где продолжили избиение.

Потом Отабек и Хуршид сопроводили Бектемира на третий этаж, где продолжали сильно бить его. Подведя Бектемира к окну, они так сильно ударили его под зад, что он выпал из окна третьего этажа и лежал без памяти, весь в крови.

Чтобы скрыть следы крови, сотрудники милиции сняли с Бектемира чапан, джемпер, рубашку, брюки, обувь и надели на него какие-то другие брюки и рубашку.

После этого они вызвали скорую помощь и отвезли Бектемира в отдел реанимации центральной больницы Денауского района.

Там при оформлении документов милиционеры сказали, что парень сам упал и получил травмы, когда в состоянии алкогольного опьянения штукатурил стену на втором этаже.

По словам очевидцев, они говорили, что этот парень – сирота, у него никого нет, просили помочь им поднять Бектемира.

Врачи, сделав все необходимое, привели его в сознание. А на следующий день, рано утром 24 января, Отабек и Хуршид принесли моему племяннику самую дешевую одежду с денауского базара, пару обуви и носки.

Посмотрев на Бектемира, они сказали: «Скорее исчезни из больницы. Если не сделаешь это, то отсюда вынесут твой труп! Одним уколом мы убьем тебя».

Узнав об этом, отец Бектемира Эркин Каршиев 24 января после обеда пришел в больницу. Бектемиру сделали рентген и томографию. Врачи сказали, что у него сломаны три ребра, кости таза, повреждены легкие, в которых скопилась кровь.

Мы обратились с письменной жалобой на сотрудников Денауского райотдела внутренних дел в Генпрокуратуру республики, Министерство внутренних дел и виртуальную приемную президента Узбекистана.

Отовсюду пришли одинаковые ответы, что по этому делу прокуратурой Денауского района ведется расследование.

Вот уже восемь месяцев мы ходим в прокуратуру района, но там нас вообще не хотят слушать. Говорят, что по этому делу нам следует обратиться в ОВД, но дежурный милиционер даже не пропускает нас.

Мы видим, что сотрудники ОВД, вступив в сговор с адвокатом, за большие деньги хотят потихоньку закрыть это дело.

За восемь минувших месяцев в отношении сотрудников Денауского ОВД не было принято никаких предусмотренных законом мер наказания.

Видимо, несмотря на неоднократную критику Шавкатом Мирзиёевым сотрудников прокуратуры и милиции за взяточничество и мошенничество, они не делают должных выводов.

Я прошу Вас, уважаемый руководитель, в рамках полномочий, закрепленных Конституцией, в соответствии с законом взять под свой контроль мое заявление, обеспечить наказание в отношении сотрудников Денауского ОВД Отабека Давлатова, Турсуна Исаева и Хуршида, а также прошу возмещения морального и материального ущерба, нанесенного Бектемиру Каршиеву в результате причиненных ему тяжких телесных повреждений.

Зулайхо Ибрагимова»