Правозащитники призывают Генсека ООН помочь политзаключенным Узбекистана

Сегодня коалиция правозащитников Узбекистана опубликовала обращение к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу накануне его визита в Ташкент.

Члены международной правозащитной организации в своем обращении просят Генерального секретаря ООН донести до президента и правительства Узбекистана их требования, связанные с освобождением незаконно осужденных независимых журналистов, правозащитников и активистов.

«Клуб пламенных сердец», основанный известной узбекской правозащитницей Мутабар Таджибаевой, проживающей во Франции, также настаивает на создании в Узбекистане государственной комиссии по пересмотру уголовных дел общественных и религиозных деятелей, их родственников, отбывающих длительные тюремные сроки по обвинениям в терроризме и религиозном экстремизме.

Отдельным пунктом правозащитники просят Генерального секретаря ООН обсудить с руководством Узбекистана расследование Андижанской трагедии и наказания всех виновных.

Генсека ООН завтра ждут в Самарканде

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибудет в Узбекистан сегодня вечером. Он приедет из Казахстана после выступления на саммите ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) в Астане.

10 июня он встретится в Самарканде с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает Центр новостей ООН.

Во второй половине дня высокий гость побывает в Каракалпакстане, облетит на вертолете акваторию Аральского моря.

После Узбекистана Гутерриш направится в Кыргызстан (11 июня), 12 июня он посетит Таджикистан. 13 июня – Туркменистан.

Журналисты, правозащитники и гражданские активисты, немедленного освобождения которых требует «Клуб пламенных сердец»:

Юсуббой Рузимуродов –журналист, в заключении с 15 марта 1999 года. Гайрат Михлибоев –журналист, в заключении с 25 июля 2002 года. Азам Фармонов –правозащитник, в заключении с 29 апреля 2006 года. Салиджон Абдурахманов –журналист, в заключении с 7 июня 2008 года. Исроилжон Холдоров –правозащитник, в заключении с 4 июля 2006 года. Юлдаш Расулов –правозащитник, в заключении с апреля 2007 года. Агзам Тургунов –правозащитник, в заключении с 11 июля 2008 года. Дилмурод Саидов –журналист, в заключении с 22 февраля 2009 года. Гайбулло Жалилов –правозащитник, в заключении с 5 сентября 2009 года. Ганихон Маматхонов –правозащитник, в заключении с 9 октября 2009 года. Мехринисо Хамдамова –правозащитница, в заключении с 5 ноября 2009 года. Зулхумор Хамдамова –правозащитница, в заключении с 5 ноября 2009 года. Чуян Маматкулов –правозащитник, в заключении с декабря 2012 года. Кудратбек Расулов –оппозиционер, в заключении с 6 сентября 2013 года. Фахриддин Тиллаев –правозащитник, в заключении с 2 января 2014 года. Нуриддин Жуманиязов – правозащитник, в заключении с 2 января 2014 года. Мирсобир Хамидкориев –продюсер, в заключении с 15 июня 2014 года (похищен в России). Барно Худоёрова –журналист, в заключении с 30 июня 2015 года.

Заключенные в Узбекистане, чьи дела требуют пересмотреть: