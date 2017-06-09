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    Правозащитники призывают Генсека ООН помочь политзаключенным Узбекистана

    Сегодня коалиция правозащитников Узбекистана опубликовала обращение к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу накануне его визита в Ташкент.

    Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН и Мутабар Таджибаева, основатель правозащитной организации "Клуб пламенных сердец"; коллаж: Ц-1
    Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН и Мутабар Таджибаева, основатель правозащитной организации «Клуб пламенных сердец»; коллаж: Ц-1

    Члены международной правозащитной организации в своем обращении просят Генерального секретаря ООН донести до президента и правительства Узбекистана их требования, связанные с освобождением незаконно осужденных независимых журналистов, правозащитников и активистов.

    «Клуб пламенных сердец», основанный известной узбекской правозащитницей Мутабар Таджибаевой, проживающей во Франции, также настаивает на создании в Узбекистане государственной комиссии по пересмотру уголовных дел общественных и религиозных деятелей, их родственников, отбывающих длительные тюремные сроки по обвинениям в терроризме и религиозном экстремизме.

    Отдельным пунктом правозащитники просят Генерального секретаря ООН обсудить с руководством Узбекистана расследование Андижанской трагедии и наказания всех виновных.

    Генсека ООН завтра ждут в Самарканде

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибудет в Узбекистан сегодня вечером. Он приедет из Казахстана после выступления на саммите ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) в Астане.

    10 июня он встретится в Самарканде с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает Центр новостей ООН.

    Во второй половине дня высокий гость побывает в Каракалпакстане, облетит на вертолете акваторию Аральского моря.

    После Узбекистана Гутерриш направится в Кыргызстан (11 июня), 12 июня он посетит Таджикистан. 13 июня – Туркменистан.

    Журналисты, правозащитники и гражданские активисты, немедленного освобождения которых требует «Клуб пламенных сердец»:

    1. Юсуббой Рузимуродов –журналист, в заключении с 15 марта 1999 года.
    2. Гайрат Михлибоев –журналист, в заключении с 25 июля 2002 года.
    3. Азам Фармонов –правозащитник, в заключении с 29 апреля 2006 года.
    4. Салиджон Абдурахманов –журналист, в заключении с 7 июня 2008 года.
    5. Исроилжон Холдоров –правозащитник, в заключении с 4 июля 2006 года.
    6. Юлдаш Расулов –правозащитник, в заключении с апреля 2007 года.
    7. Агзам Тургунов –правозащитник, в заключении с 11 июля 2008 года.
    8. Дилмурод Саидов –журналист, в заключении с 22 февраля 2009 года.
    9. Гайбулло Жалилов –правозащитник, в заключении с 5 сентября 2009 года.
    10. Ганихон Маматхонов –правозащитник, в заключении с 9 октября 2009 года.
    11. Мехринисо Хамдамова –правозащитница, в заключении с 5 ноября 2009 года.
    12. Зулхумор Хамдамова –правозащитница, в заключении с 5 ноября 2009 года.
    13. Чуян Маматкулов –правозащитник, в заключении с декабря 2012 года.
    14. Кудратбек Расулов –оппозиционер, в заключении с 6 сентября 2013 года.
    15. Фахриддин Тиллаев –правозащитник, в заключении с 2 января 2014 года.
    16. Нуриддин Жуманиязов – правозащитник, в заключении с 2 января 2014 года.
    17. Мирсобир Хамидкориев –продюсер, в заключении с 15 июня 2014 года (похищен в России).
    18. Барно Худоёрова –журналист, в заключении с 30 июня 2015 года.

     

    Заключенные в Узбекистане, чьи дела требуют пересмотреть:

    1. Тоштемир Нурматов (Мухаммадражаб Махсум кори) – имам исторической мечети «Хавоканд» в Коканде, в заключении с 1994 года.
    2. Акрам Юлдашев –религиозный деятель, в заключении с 17 февраля 1999 года (есть непроверенный слух, что он умер примерно в 2010 году).
    3. Абдулло Мадмаров –сын правозащитника Ахмаджона Мадмарова, в заключении с 12 апреля 1999 года.
    4. Абдулахат Мадмаров –племянник правозащитника Ахмаджона Мадмарова, в заключении с 1999 года.
    5. Хабибулло Мадмаров –сын правозащитника Ахмаджона Мадмарова, в заключении с 2000 года.
    6. Саидодил Сеиткариходжаев, в заключении с 12 сентября 2000 года.
    7. Худайберганов Искандар –религиозный деятель, в заключении с начала августа 2001 года (депортирован из Таджикистана).
    8. Санджар Исмаилов –бывший военный, в заключении со 2 июля 2005 года.
    9. Рухиддин Фахриддинов –религиозный деятель, в заключении с 24 ноября 2005 года.
    10. Эркин Мусаев –бывший военнослужащий, в заключении с 31 января 2006 года.
    11. Саидкамол Абутов –брат религиозного деятеля Мухаммадсолиха Абутова, в заключении с июня 2008 года.
    12. Шавкат Исмоилов –журналист, в заключении с 30 сентября 2008 года.
    13. Даврон Таджиев –журналист, в заключении с 30 сентября 2008 года.
    14. Мухаммадали Шахобиддинов –предприниматель, в заключении с 30 октября 2008 года.
    15. Бахром Ибрагимов – журналист, в заключении с 16 февраля 2009 года.
    16. Равшанбек Вафоев –журналист, в заключении с 16 февраля 2009 года.
    17. Ботирбек Эшкузиев –журналист, в заключении с 16 февраля 2009 года.
    18. Дониёр Махбубов – борец против пыток, в заключении с 2009 года.
    19. Дилором Абдукадырова –жертва Андижанской трагедии 2005 года, в заключении с мая 2010 года.
    20. Шамшетов Бахтияр – гражданский активист Каракалпакстана, в тюрьме с 2010 года.
    21. Юрий Николаев –сын правозащитницы Татьяны Давлатовой, в заключении с 22 августа 2011 года.
    22. Абат Саекеев – гражданский активист из Каракалпакстана, в тюрьме с 2013 года.
    23. Шухрат Мусин –беженец, похищен 18 февраля 2014 года из Республики Кыргызстан.
    24. Даулетбай Махамбетов – гражданский активист из Каракалпакстана, в тюрьме с 2014 года.
    25. Тормеуратов Кошкарбай – гражданский активист из Каракалпакстана, в тюрьме с 2014 года;
    26. Рахим Ибодов –предприниматель, в заключении с 16 августа 2015 года.
    27. Арамаис Авакян –предприниматель, в заключении с 4 сентября 2015 года.
    28. Хумоюн Рахмонов –инвалид второй группы, осужденный на шесть лет.
    29. Олим Сулаймонов – предприниматель, борец против коррупции, в заключении с 15 февраля 2017 года.
    Источник:Ц-1
    Темы: Права человека в Узбекистане, Правосудие в Узбекистане
    Теги: Антониу Гутерриш Клуб пламенных сердец Мутабар Таджибаева ООН политзаключенные права человека в Узбекистане Шавкат Мирзиеев
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