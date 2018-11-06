Правозащитники Узбекистана – за аккредитацию в стране издания «Центр-1»

Известная правозащитница Узбекистана Елена Урлаева от имени многочисленных коллег в стране призвала президента Шавката Мирзиёева дать аккредитацию главреду Ц-1 Галиме Бухарбаевой.

Лидер «Правозащитного альянса Узбекистана» Елена Урлаева накануне распространила заявление, в котором от имени правозащитников Узбекистана обратилась к президенту и министру юстиции по поводу аккредитации в стране главного редактора интернет-издания «Центр-1» Галимы Бухарбаевой.

«До настоящего времени нет информации о предоставлении постоянной аккредитации в Узбекистане журналисту Галиме Бухарбаевой, и мы, правозащитники Узбекистана, просим президента Шавката Мирзиёева и министра юстиции РУз дать ей разрешение для осуществления журналистской деятельности в стране для развития свободы слова, демократии, гражданского общества», – заявляет Елена Урлаева.

Правозащитница также сообщила, что будет поднимать вопрос о работе внутри страны информационной службы Ц-1 во время встреч с представителями власти Узбекистана и международных делегаций, приезжающих в РУз.

28 сентября 2018 года организация Central Asia Media Support e.V (CAMS), зарегистрированная в Берлине и являющаяся учредителем информационного сайта Ц-1 (www.centre1.com), передала в посольство РУз в Германии заявку о постоянной аккредитации в стране главного редактора издания Галимы Бухарбаевой.

CAMS была создана в Германии в 2006 году для поддержки профессиональной деятельности журналистов из Узбекистана и других стран Центральной Азии.

Галима Бухарбаева стала ключевым свидетелем событий в Андижане 13 мая 2005 года, после освещения которых была вынуждена покинуть Узбекистан. В том же году за репортажи из Андижана Бухарбаева стала лауреатом престижной «Международной премии за свободу слова», которая была вручена ей на торжественной церемонии в Нью-Йорке (США).

Для справки:

Галима Бухарбаева, уроженка г. Ташкента, в 1997 году окончила факультет журналистики ТашГУ, в 1997–1998 гг. работала журналистом и координатором по семинарам представительства Internews Network в Ташкенте, с 1998 по 2002 год – корреспондентом агентства «Франс Пресс», с 2000 по 2005 год – возглавляла в Узбекистане представительство Лондонского института по освещению войны и мира (IWPR), в 2006 году получила степень магистра в известной в мире Школе журналистики Колумбийского университета в Нью-Йорке (США), с 2006 по 2015 год – возглавляла сайт Uznews.net.

«Кроме этого, – добавляет Елена Урлаева, – Галима Бухарбаева является профессиональным журналистом, честным и справедливым человеком, которая желает принести пользу своей Родине».

Ранее с обращением об аккредитации в стране Бухарбаевой к главе МИД Узбекистана Абдулазизу Камилову обратились известные правозащитники страны: Сурат Икрамов – председатель Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ), и Абдурахмон Ташанов – председатель правозащитного общества «Эзгулик».