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    Салиджон Абдурахманов / Шерзод Кудратходжаев и его тандыр с «узбекским хлебом»…

    Поведение ректора Университета журналистики Узбекистана, стыдившего и попрекавшего хлебом русскую женщину за незнание узбекского языка, должно получить оценку учебного заведения и всей страны.

    Шерзод Кудратходжаев, ректор Университета журналистики Узбекистана; скриншот
    Шерзод Кудратходжаев, ректор Университета журналистики Узбекистана; скриншот

    44-летний ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана Шерзод Кудратходжаев, также являющийся директором Международного пресс-клуба, снова попал в историю.

    На этот раз он «отличился» тем, что ругался и грубил женщине, старшей по возрасту, переведя дискуссию в национальную плоскость.

    После обнародования в Сети видео конфликта Кудратходжаев заявил, что оно вырвано из общего контекста – он не посылал женщину, оказавшуюся русской по национальности, в Россию.

    Новый конфликт разгорелся лишь после того, как начал затихать резонанс вокруг материала телеканала «Узбекистон 24», снятого совместно с Международным пресс-клубом, когда на публичное осуждение были брошены школьники.

    Учеников сначала снимали без их ведома, а затем нравоучительно попрекали девочек за юбки выше колена и мальчиков – за стильные стрижки.

    После реакции в обществе телеканал «Узбекистон 24» сообщил, что больше не будет заглядывать девочкам под юбки и придираться к индивидуальности мальчиков. Это признание, хочется думать, относится и к Кудратходжаеву.

    Но теперь же последний в снятом видео в грубой манере говорит русской женщине, чтобы она учила узбекский язык, стыдит ее и произносит: «Уят» («Позор»)…

    Затем ректор выходит из себя и заявляет: «60 лет ела узбекский хлеб… не выучила узбекский язык…»

    Не знаю, что и сказать по поводу слов ректора. Но все же скажу: не из вашего же тандыра она ела хлеб, господин Кудратходжаев!

    Ректор объясняет инцидент тем, что был жаркий день. Скоро наступит зима, холодные дни. О боже, Кудратходжаев тогда начнет ссылаться на холод!

    Еще в древности греки говорили: «Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав». Насколько я знаю, они не имели в виду погодные условия.

    Вопрос, который хочу поднять перед всем Узбекистаном: почему до сих пор молчит коллектив Университета журналистики, и никто не высказал своего мнения по поводу случившегося?

    Ведь без ясной позиции, открытости и честности невозможно воспитывать и учить будущих журналистов.

    Узбекистан сегодня глубоко чувствует нехватку настоящих журналистов. На это указывал и президент Шавкат Мирзиёев, задав на одной из встреч вопрос, почему в СМИ нет принципиальных, острых материалов?

    К сожалению, пока во главе кузницы журналистских кадров сидит человек, сам не понимающий и не чувствующий основных нравственных требований не только к журналисту, а просто к человеку, мы еще долго будем биться над вопросами, поставленными президентом перед узбекистанскими СМИ.

    Салиджон Абдурахманов – корреспондент Ц-1 в Каракалпакстане

    Источник:Ц-1
    Темы: Права человека в Узбекистане
    Теги: Узбекистан Шерзод Кудртаходжаев
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