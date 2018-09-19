Салиджон Абдурахманов / Шерзод Кудратходжаев и его тандыр с «узбекским хлебом»…

Поведение ректора Университета журналистики Узбекистана, стыдившего и попрекавшего хлебом русскую женщину за незнание узбекского языка, должно получить оценку учебного заведения и всей страны.

44-летний ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана Шерзод Кудратходжаев, также являющийся директором Международного пресс-клуба, снова попал в историю.

На этот раз он «отличился» тем, что ругался и грубил женщине, старшей по возрасту, переведя дискуссию в национальную плоскость.

После обнародования в Сети видео конфликта Кудратходжаев заявил, что оно вырвано из общего контекста – он не посылал женщину, оказавшуюся русской по национальности, в Россию.

Новый конфликт разгорелся лишь после того, как начал затихать резонанс вокруг материала телеканала «Узбекистон 24», снятого совместно с Международным пресс-клубом, когда на публичное осуждение были брошены школьники.

Учеников сначала снимали без их ведома, а затем нравоучительно попрекали девочек за юбки выше колена и мальчиков – за стильные стрижки.

После реакции в обществе телеканал «Узбекистон 24» сообщил, что больше не будет заглядывать девочкам под юбки и придираться к индивидуальности мальчиков. Это признание, хочется думать, относится и к Кудратходжаеву.

Но теперь же последний в снятом видео в грубой манере говорит русской женщине, чтобы она учила узбекский язык, стыдит ее и произносит: «Уят» («Позор»)…

Затем ректор выходит из себя и заявляет: «60 лет ела узбекский хлеб… не выучила узбекский язык…»

Не знаю, что и сказать по поводу слов ректора. Но все же скажу: не из вашего же тандыра она ела хлеб, господин Кудратходжаев!

Ректор объясняет инцидент тем, что был жаркий день. Скоро наступит зима, холодные дни. О боже, Кудратходжаев тогда начнет ссылаться на холод!

Еще в древности греки говорили: «Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав». Насколько я знаю, они не имели в виду погодные условия.

Вопрос, который хочу поднять перед всем Узбекистаном: почему до сих пор молчит коллектив Университета журналистики, и никто не высказал своего мнения по поводу случившегося?

Ведь без ясной позиции, открытости и честности невозможно воспитывать и учить будущих журналистов.

Узбекистан сегодня глубоко чувствует нехватку настоящих журналистов. На это указывал и президент Шавкат Мирзиёев, задав на одной из встреч вопрос, почему в СМИ нет принципиальных, острых материалов?

К сожалению, пока во главе кузницы журналистских кадров сидит человек, сам не понимающий и не чувствующий основных нравственных требований не только к журналисту, а просто к человеку, мы еще долго будем биться над вопросами, поставленными президентом перед узбекистанскими СМИ.

Салиджон Абдурахманов – корреспондент Ц-1 в Каракалпакстане