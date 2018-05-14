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    Шавкат Мирзиёев привезет из США соглашения на 4 млрд долларов

    15 мая США и Узбекистан подпишут соглашения на сумму 4 млрд долларов. С таким анонсом визита президента РУз Шавката Мирзиёева выступила председатель Американо-Узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм.

    Шавкат Мирзиёев и Дональд Трамп с супругами; фото: пресс-служба президента РУз
    Шавкат Мирзиёев и Дональд Трамп с супругами; фото: пресс-служба президента РУз

    В интервью телеканалу «Узбекистан 24» Лэмм сказала, что ожидается подписание соглашений в сфере торговли, коммерции и инвестиций.

    Наиболее перспективными проектами двустороннего сотрудничества она считает нефтегазовую отрасль и цветную металлургию. По мнению главы Американо-Узбекской торговой палаты, у стран немало общих интересов, в том числе по созданию совместных производств в Узбекистане.

    Официальный визит Шавката Мирзиёева в США состоится 1517 мая. В первый день у узбекистанского лидера запланированы встречи с бизнес-кругами США. 16 мая Мирзиёева примет американский президент Дональд Трамп.

    В пресс-службе Белого дома заявили, что в повестке встречи значатся расширение торгового оборота, вопросы инвестиций и региональной безопасности, а также реформы, проводимые в Узбекистане.

    Мирзиёев и Трамп впервые встретились на полях саммита арабо-мусульманских стран и США в мае 2017 года. Позже главы государств продолжили общение в рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Первый президент Узбекистана Ислам Каримов свой первый и последний официальный визит в США совершил в 1996 году. Отношения между странами расстроились после андижанских событий в мае 2005 года.

    Темы: Дональд Трамп, США в Центральной Азии, Узбекистан после Каримова, Шавкат Мирзиёев, Экономика Узбекистана
    Теги: Дональд Трамп США Узбекистан Шавкат Мирзиеев
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