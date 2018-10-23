Суд над фармацевтом-изобретательницей проходит в Таштюрьме

Из-за болезни Рахимы Очиловой суд над ней проходит в следственном изоляторе № 1 Ташкента, но это не повод для перевода ее под домашний арест.

Бектемирский районный суд Ташкента накануне, 22 октября, провел выездное заседание в следственном изоляторе № 1, известном как Таштюрьма, – именно там содержится фармацевт и изобретательница Рахима Очилова.

55-летняя ученая находится под арестом с 23 июня этого года по обвинению по статье 168 часть 3 пункт «а» Уголовного кодекса РУз – «Мошенничество». Бывшие партнеры фармацевта обвинили ее в невозвращении 100 тысяч долларов, которые были внесены ими для создания предприятия по выпуску лекарств, изобретенных Очиловой.

За время нахождения в неволе у женщины резко ухудшилось состояние здоровья, последние недели она вынуждена была провести в тюремной медсанчасти.

Теперь, согласно решению суда, Очилова предстанет перед медкомиссией, которая вынесет постановление о ее реальном самочувствии и состоянии здоровья.

На предыдущем судебном заседании Очиловой стало плохо, и ее прямо из зала суда увезла карета «скорой помощи». Судья Бобур Утамурадов, сочувствуя подсудимой, лично проводил ее до машины «скорой», откуда женщину увезли в медсанчасть Таштюрьмы.

По словам мужа Очиловой Эльдара Турдыева, в тюремной больнице нет лекарств для лечения жены, и все медикаменты ему приходится привозить в Таштюрьму из дома.

Еще до начала заседания 19 октября близкие изобретательницы предъявили суду все документы, свидетельствующие о плохом состоянии здоровья Рахимы, и просили изменить ей меру пресечения: позволить находиться дома. Однако обвинение и истцы, бывшие партнеры Очиловой, категорически отказались удовлетворить ходатайство.

Заявители не согласились даже на вариант, предложенный мужем Очиловой, – отпустить ее под залог. По словам Турдыева, родственники уже приготовили деньги в размере 12 млн сумов (1500 долларов США).

При этом бывшие партнеры Очиловой, выступая в качестве потерпевших, заявили, что фармацевт и изобретательница никогда не брала от них 100 тысяч долларов. Хотя именно это обвинение и стало причиной ее ареста.

Один из заявителей – Ильхом Джураев сказал на суде, что деньги получил некий Борис Ким на закупку оборудования, которое он и его коллеги хотели использовать для производства лекарственных препаратов, изобретенных Очиловой.

Джураев далее сказал, что Ким вернул часть денег, но остался должен еще 89 тысяч долларов, которые они ему простили, так как «у того сильно болела мама».

При этом известно, что Ким еще в 2015 году был осужден на восемь лет лишения свободы как раз за присвоение этих самых денег.

Арест и суд над фармацевтом, по мнению ее защитников, является результатом непрофессиональной работы следствия и многолетней тенденции, когда арестованный не может быть отпущен на свободу, а человек, оказавшийся на скамье подсудимых, – оправдан.

Следствие по делу Очиловой вело ГУВД (Главное управление внутренних дел) Ташкента, которое обошлось даже без допросов ключевого обвиняемого, очных ставок и предъявления улик.

Как украсть 2,4 миллиона долларов?

Химик и биолог Рахима Очилова получила в Институте растениеводства Узбекистана десять патентов на ценные изобретения в области фармацевтики.

Восемь из них она оставила государству, а два самых ценных приберегла для себя. Это препараты для лечения сахарного диабета и деятельности сердца. Стоимость патентов определена в 2,4 миллиона долларов.

В 2000 году изобретательница зарегистрировала фирму «Био-фарм хаким», где выпускала данные препараты малыми партиями.

Позже продукцией Очиловой заинтересовались бизнесмены из Египта и предложили ей сотрудничество. Но женщина решила остаться в Узбекистане и запустить производство у себя в стране.

К тому времени нашлись местные инвесторы, которые, по утверждению мужа изобретательницы, на поверку оказались рейдерами, специализирующимися на захвате чужих предприятий. Именно эти «инвесторы» и затеяли потом историю с клеветническим обвинением Очиловой.

Следующее заседание суда на этот раз вновь состоится в здании Бектемирского суда по уголовным делам в понедельник, 29 октября, в 15.00.