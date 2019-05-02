Судмедэксперт из Ташкента – о Human Rights Watch и ее рентгенологе

Мирзанасир Рахимов – специалист судебной медицины Узбекистана с 20-летним стажем, объясняет требования к своей профессии и говорит, почему HRW и ее липовый судмедэксперт нарушили закон.

Журналистское расследование Ц-1 о том, что в 2016 году Human Rights Watch и ряд других международных правозащитных организаций, требуя от властей Узбекистана расследовать еще одну смерть под пытками, ложно выдали рентгенолога за судмедэксперта и воспользовались ее заключением – посчитал своим долгом прокомментировать Мирзанасир Рахимов.

Рахимов, судмедэксперт из Ташкента с 20-летним стажем, из них 15 лет – в должности практикующего врача и пять – в качестве консультанта, говорит, что подлог международных правозащитников в связи со смертью в заключении бухарского предпринимателя Ильхома Ибодова вызвал у него как у профессионала недоумение.

«Внезапная остановка сердца»

Мирзанасир рассказывает, что был вовлечен в дело о смерти 44-летнего Ильхома Ибодова по просьбе правозащитницы, руководителя «Клуба пламенных сердец» Мутабар Таджибаевой. Мужчина погиб спустя месяц после ареста и помещения в СИЗО СНБ Бухарской области 13 сентября 2015 года.

Таджибаева попросила Рахимова дать ей неформальную консультацию по поводу свидетельства о смерти Ильхома Ибодова, выданного его семье специалистами судебной медицины Бухарской области.

В нем говорилось, что причиной наступления смерти Ибодова стал «острый инфаркт миокарда. Острая коронарная недостаточность».

При этом в пояснительных письмах судмедэксперты Рузиев К. и Нарзиев М. указали, что окончательное судебно-медицинское заключение дадут после получения лабораторных исследований, но они оба делают предварительное заключение, что смерть наступила из-за острой коронарной недостаточности (внезапная остановка сердца).

Они пишут, что повреждения на теле умершего в виде ссадин 7–10 дней и кровоподтеков 2–3 дней, нанесенные твердым тупым предметом, связи с причиной наступления смерти не имеют.



Экспертиза не дала ответов на все вопросы

Семья же Ибодовых была убеждена, что Ильхом был убит под пытками. Ибодовы имели смелость сделать фото и видео тела погибшего и передать их «Клубу пламенных сердец».

Еще тогда Мирзанасир Рахимов говорил, что не имеет права давать никаких заключений о причинах смерти человека, не имея доступа к телу и лабораторным исследованиям, но может высказать мнение о проведенных его коллегами исследованиях согласно установленной процедуре и правилам.

Тогда Рахимов обратил внимание, что судмедэксперты Бухарской области не представили никаких документов из поликлиники по месту жительства Ибодова, из амбулаторной книжки, чтобы узнать о прижизненных заболеваниях умершего.

Кроме того, не было главного – заключения судмедэксперта, в котором были бы отражены материалы полного исследования одежды, наружных и внутренних исследований, данных лабораторных анализов.

Не было ответов на такие вопросы, как давность наступления смерти, прижизненные заболевания, механизм образования повреждений, последовательность их нанесения, наличие ядов в организме, наличие признаков борьбы; отсутствовало детальное описание телесных повреждений – ссадин и кровоподтеков и многое другое.

«То, что оба эксперта утвердительно говорят, что телесные повреждения на теле умершего никакой причинной связи с наступлением смерти не имеют, категорически нельзя утверждать без анализа всего комплекса наружных, внутренних, лабораторных, физико-технических исследований. Такого рода утверждения могут в дальнейшем исказить и помешать справедливому и законному ведению следственных действий», – заявил тогда Рахимов.

Рентгенолог допустила…

Сегодня же ташкентский судмедэксперт анализирует другую крайность, когда рентгенолог из Баку Нигяр Ахмедбекова, работавшая в поликлинике при МВД Азербайджана, на основании просмотра фото и видео дала заключение, что причиной смерти Ильхома Ибодова могли стать пытки.

При этом в пресс-релизе таких известных в мире правозащитных организаций, как Human Rights Watch, Freedom House, International Partnership for Human Rights (IPHR) и Норвежский Хельсинкский комитет, Ахмедбекова была представлена «независимым судмедэкспертом».

«Даже при наличии таких вещественных доказательств, как фото, видео, справки об истории болезней, никто из судмедэкспертов в странах СНГ не имеет права давать свое заключение или делать выводы о причинах смерти, – говорит Рахимов. – Это будет серьезным нарушением законов со стороны судмедэкспертов, это расценивается как мошенничество, обман, это наказуемо по закону».

Даже врачи, работающие в рентгенологических отделениях судебно-медицинских экспертиз, не имеют права заниматься общими судебно-медицинскими экспертизами, утверждает Рахимов далее, в таком случае они должны пройти усовершенствование и быть в числе общих экспертов.

Врачи-рентгенологи могут только констатировать рентгенологическую картину, с которой они ознакомлены, – это будет являться одним из данных, на которые может опираться в своих выводах судебно-медицинский эксперт, объясняет далее специалист.

Судмедэксперт незаменим

В исключительных случаях иногда допускается участие любого врача в отсутствие в это время судебно-медицинского эксперта, продолжает Мирзанасир Рахимов.

Это, по его словам, обычно наблюдается в отдаленных районах, и тогда даже врач-рентгенолог может участвовать в качестве врача-эксперта. В таком случае рентгенолог должен констатировать наступление смерти и сделать только предварительное описание возможных повреждений на теле, а более детальное исследование с привлечением судмедэксперта проводится в районных, городских, республиканских судмедэкспертизах.

Причем тот, кто проводит экспертизу, заранее подписывается о том, что он ознакомлен со статьями Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов за дачу ложного заключения (за дачу заведомо ложного заключения, за отказ от дачи заключения судмедэксперт может быть привлечен к уголовной ответственности).

«Я сам лично был ознакомлен с документами по экспертизе умершего в СИЗО СНБ в Бухаре Ильхома, такого рода сложная экспертиза должна проводиться только судмедэкспертами, имеющими большой стаж работы, имеющими соответствующую квалификацию, но у Нигяр Ахмедбековой нет никакого допуска, она не судмедэксперт, и она не имеет права выступать от имени судмедэксперта», – говорит Мирзанасир Рахимов.

HRW надо брать пример с Икрамова и Таджибаевой

«HRW и многие другие известные правозащитные организации олицетворяют защиту прав человека, защиту оскорбленных, униженных, но, ознакомившись с деятельностью нескольких организаций, в которых работают заявляющие о себе как о «патологоанатомах», «независимых судмедэкспертах», я прихожу к мнению о том, что вышеназванные организации, создавая такие ложные ситуации со специалистами, постепенно теряют уважение к себе, вследствие чего возникает справедливое подозрительное мнение об их деятельности.

Всем международным правозащитным организациям следует работать только с настоящими профессионалами своего дела в любой сфере деятельности. HRW и многие другие известные правозащитные организации должны брать пример с Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ), а точнее – с ее руководителя Сурата Икрамова, который только на основании достоверных фактов выступает в информационном пространстве.

Также с Мутабар Таджибаевой, руководителя «Клуба пламенных сердец», находящейся во Франции. Она, прежде чем что-либо констатировать, всесторонне изучает поставленные проблемы, если необходимо – направляет своих людей для изучения истинной ситуации и, основываясь на полученных материалах, борется за сохранение справедливости и свобод личностей, в том числе и в Узбекистане.

В качестве простого гражданина Узбекистана, простого педагога, судмедэксперта, увидевшего в этой жизни много как хорошего, так и плохого, даю мой настоятельный совет уважаемому руководителю HRW по Центральной Азии Стиву Свердлову и другим правозащитным организациям – пересмотреть свое отношение к своей деятельности для торжества справедливости и расцвета любых обществ и демократии», – подытоживает свое интервью Ц-1 Мирзанасир Рахимов.