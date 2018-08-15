Сурат Икрамов: «В РУз ухудшение с правами человека – диалог закончился?»

Правозащитник, лидер ИГНПУ Сурат Икрамов считает, что в Узбекистане в области прав человека наблюдается тенденция возвращения к каримовским временам.

Весь минувший июль и начало августа в Узбекистане проходили массовые акции протеста, которые жестко подавлялись и продолжают подавляться органами правопорядка, рассказывает Сурат Икрамов, глава Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ).

Центром акций протеста стал Ташкент, куда приезжают люди со всех регионов Узбекистана. В основном акции проходят у Генеральной прокуратуры, около здания Аппарата президента Узбекистана, его резиденции и Верховного суда страны.

И в большинстве случаев участники протестного движения были подвергнуты избиению и административным арестам.

«Причина этого проста, – говорит Икрамов. – На местах чиновники не хотят решать проблемы граждан, вот те и стремятся в столицу в надежде найти там справедливость».

«Но, как правило, и в Ташкенте они этой справедливости не находят, – добавляет правозащитник. – И тогда люди видят последнюю надежду в личной встрече с президентом Шавкатом Мирзиёевым».

Но тот пока не ведет личный прием граждан. Итогом бесполезного желания «поплакаться президенту в жилетку» становится то, что люди, отчаявшись встретиться с Мирзиёевым, «лезут в бутылку» и получают тумаки от сотрудников милиции.

Несчастливый понедельник

Известная узбекистанская правозащитница Елена Урлаева рассказала Ц-1, как прошел один из последних протестов граждан Узбекистана, состоявшийся 13 августа возле здания Генпрокуратуры.

Около двух десятков граждан из разных регионов страны, протестующих против произвола местных властей, были грубо разогнаны сотрудниками милиции.

При этом плакаты пикетчиков были разорваны в клочья, а многие участники акции – избиты.

Очевидцы утверждают, что момент массового избиения милиция закрыла от прохожих автотранспортом. А затем побитых пикетчиков погрузили в автобус с зарешеченными окнами.

Восемь человек, включая Урлаеву, доставили в отделение милиции Мирзо-Улугбекского района Ташкента. Но долго их там не держали и через три часа отпустили.

Несмотря на это, многие пикетчики, особенно женщины, пережили настоящий стресс. Больше всего досталось Мунисе Очиловой, приехавшей с маленьким ребенком из Жондорского района Бухарской области.

Когда у Очиловой вырвали плакат, она в знак протеста сорвала со служителя закона фуражку. И после этого женщину на глазах у ребенка начали бить.

Многое пережили и малолетние дочки безногого инвалида Шоназара Ядгорова из города Денау Сурхандарьинской области. В автобус инвалида заталкивать не стали, но тумаками угостили от души.

Счастливые улыбки судьбы

Правда, еще совсем недавно власти Узбекистана неожиданно повернулись лицом к пикетчикам. Так, 7 августа восемь женщин, намеревавшихся перекрыть президентскую трассу, были доставлены милицией в Кабинет министров, встреча там прошла самым благожелательным образом.

По словам Урлаевой, она охотно согласилась участвовать в этой акции. Мол, должен кто-то решить проблемы женщин, жаловавшихся на произвол местных хокимов.

«Чтобы избежать ненужных проблем», в тот день в 7 утра правозащитница позвонила в милицию по телефону «102» и сообщила, что группа женщин собирается остановить президентский кортеж в знак протеста против произвола региональных хокимов.

Уже через четверть часа к ней в квартиру постучали сотрудники милиции. А вокруг дома, где живет правозащитница, появилось не меньше 50 милиционеров.

При этом сотрудники милиции вели себя очень вежливо, даже привезли горячие лепешки к завтраку. Каждой женщине сотрудники милиции уделили отдельное внимание, выслушали и записали их проблемы.

Затем правоохранители пригласили женщин в подогнанный к подъезду автобус. Все сначала подумали, что их повезут в милицию, но автобус покатил в сторону центра города и остановился возле здания Кабинета министров.

Дальнейшее Урлаева описывала как некую эйфорию: женщин провели в здание и пригласили в разные кабинеты, где их наконец выслушали ответственные работники Кабмина.

10 суток в спецприемнике

Но это редкий положительный пример. Если вернуться на месяц назад, то тогда задержание и наказание протестующих шли буквально по нарастающей, рассказывают активисты.

Десятки людей приходили к зданию Сената, где бывает президент, но правоохранители там их забирали небольшими партиями по несколько человек и «настоятельно убеждали» возле этого места больше не появляться.

Многие так и сделали, переместившись к Народной приемной при Аппарате президента, но и там их прижала милиция.

Как рассказывает Зульфия Худайберганова из Хорезма, которую местное телевидение обвиняет в избиении сразу трех сотрудников ТВ. 23 июля ее вместе с другими женщинами задержали возле Народной приемной, отвезли в суд и там дали 10 суток ареста.

Женщина в итоге отсидела этот срок в спецприемнике на массиве «Панельный».

Больше всех в тот же день – 12 суток – дали женщине по имени Холниса из ташкентского массива «Куйлюк». Она очень громко кричала и ругалась на милиционеров, возможно, именно поэтому всех протестующих женщин и подвергли аресту.

В Узбекистане всё «устаканилось»?..

Многие правозащитники задаются сейчас вопросом, почему же так происходит? Почему международные институты никак не реагируют на усиление нарушений прав человека в Узбекистане?

Худайберганова, отсидевшая 10 суток в спецприемнике на «Панельном», жаловалось во многие иностранные организации, но там слышала только один ответ: «Не надо поднимать паники, в Узбекистане все уже «устаканилось».

«Ничего у нас не «устаканилось», – говорит Сурат Икрамов. – Я постоянно заявляю, что чиновники на местах и в ближайшем окружении президента сопротивляются переменам и саботируют реформы. Возможно, есть и другой вариант: Мирзиёеву уже надоело играть в демократию, и он решил плавно повернуть к старым временам».