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    Ташкент новогодний — праздник приближается

    Узбекистан впервые готовится встречать Новый год с новым президентом. В столице полным ходом идут  приготовления, больше всего праздника традиционно ждут дети.
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    Узбекистан по-прежнему остается светской страной, поэтому Новый год традиционно празднуют повсеместно.
    В этом Новый год в Ташкенте празднуют с одним отличием — развлекательная программа для детей будет не на площади Мустакиллик (Независимость), а возле парка «Анхор-Локомотив».
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    Больше фото — в фоторепортаже «Ташкентское новогоднее настроение».
    Источник:Ц-1
    Темы: Необыкновенный Узбекистан!
    Теги: Новый год Ташкент Узбекистан
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