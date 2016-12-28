Ташкент новогодний — праздник приближается

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Посреди кишлака Кони Гил под Самаркандом строится небоскреб
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Стать боксером — новая мечта узбекистанских мальчишек
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