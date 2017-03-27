Ташкентцам могут вернуть конфискованные квартиры?

В Узбекистане обсуждаются изменения в законе, согласно которым недвижимость перестанут отнимать у владельцев якобы из-за устроенных там притонов.

Норма про запрет конфискации квартир заложена в проекте госпрограммы «Год диалога с народом и интересов человека», разработанной по инициативе президента Мирзиёева, но не принятой до сих пор.

Проект опубликован на портале СОВАЗ (система оценки воздействия актов законодательства – Ред.) и предусматривает дополнительные гарантии для собственников квартир, пишет Norma.uz. Сроки вступления в силу изменений неизвестны.

Планируется ввести запрет на конфискацию или изъятие орудий преступления либо предметов административного правонарушения, если отсутствует вина собственника в его совершении. Это не коснется случаев временного изъятия имущества.

Собственники конфискованного жилья в столице Узбекистана надеются, что принятие проекта госпрограммы запустит и процесс возврата утраченного имущества.

Сейчас действует статья 211 Уголовно-процессуального кодекса, согласно которой орудия преступления подлежат конфискации или уничтожаются независимо от их принадлежности.

Также правоохранители пользуются статьей 131 Уголовного кодекса РУз, которая гласит, что любое имущество, вещь и т. д. может быть признано орудием преступления, если в доме был устроен притон.

Конфискацию поставили на поток

Чаще всего жертвами этой нормы становились собственники квартир, которые сдавали свои жилые метры в аренду.

Ц-1 описывал схему конфискации: жители Ташкента сдают лишнюю жилплощадь в аренду, через какое-то время оказывается, что «однушку» превратили в притон или сдали в субаренду, где также устроили бордель. После суда над проститутками и организаторами бизнеса квартиру изымают как «орудие преступления».

«Мы надеемся, что принятие нового закона позволит нам вернуть наши квартиры», – говорит Мохира Ш., у которой в прошлом году конфисковали однокомнатную квартиру в Ташкенте.

По словам женщины, она сдала свое жилье молодым супругам на пару месяцев: якобы они делали ремонт в своем жилье.

В итоге оказалось, что пара сдавала квартиру проституткам посуточно – и через месяц наша собеседница лишилась жилья.

Мы также предполагали, что в столице Узбекистана поставлен на поток процесс отъема жилья у горожан – об этом свидетельствуют сотни случаев отбора арендуемых квартир, а также целые серии «отъема», когда одни и те же подставные лица на короткое время снимают по десять квартир.

Громкое дело

В столице Узбекистана продолжаются суды и в громком деле Ирады И., у которой хотят отнять дом на улице Дархан. Дом арестован в мае 2016-го. По версии милиции, летом 2015 года на Дархане был устроен притон, и квартиросъемщик принуждал малообеспеченных девушек к проституции.

В этой истории есть еще один настораживающий факт: изначально в деле фигурировало, что один человек снял якобы семь домов, но до суда дошло только четыре.

Не исключено, что остальные собственники сумели договориться с органами и выкупить свои особняки еще на этапе следствия.

Троим владельцам вернули жилье

После массовых жалоб в приемную Мирзиёева и шума, поднятого СМИ, правоохранители иногда идут на попятную.

Владелица «национализированной» недвижимости Роза Т. рассказала Ц-1, что из 20 пострадавших, с которыми она общается, квартиры вернули троим: у них это было единственное жилье. Еще в семи случаях дело находится на рассмотрении.

Семье Розы пока отказались вернуть квартиру, но она надеется, что закон примут, и он будет иметь обратную силу.

«У нас конфисковали квартиру в 2015-м и даже не посмотрели, что закон, где имущество признается орудием преступления, вышел только в апреле 2016-го», – говорит Роза.

Собственники нескольких квартир все еще находятся в зоне риска: отобранные квартиры получают правоохранители, приехавшие в столицу из регионов, сироты и те, чье жилье сносят для строительства новых объектов.

Начали отбирать в 2015-м

Владельцы отобранного жилья, где якобы процветали притоны, начали массово жаловаться в 2015–2016-м. Конфискация квартир выглядела как хорошо налаженный бизнес, в который вовлечены представители городских властей и милиционеры.

Люди, потерявшие свою недвижимость, общаются в соцсетях и делятся опытом юридической борьбы. По некоторым данным, сейчас в судах рассматриваются дела о конфискации тысячи квартир и трехсот домов. Общее число жертв – несколько тысяч человек.

Минимальные шансы отстоять жилье есть в случае уплаченных налогов, наличия временной прописки квартиросъемщика и пункта в договоре аренды, что за все незаконные действия отвечает арендодатель.