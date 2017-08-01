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    У журналистки Эшанкуловой за поездку в Сурхандарью конфисковали оргтехнику

    Ташкентская журналистка Малохат Эшанкулова пострадала за съемки в Сурхандарьинской области: судоисполнители конфисковали технику и материалы.

    Журналистка Малохат Эшанкулова; фото: Ц-1
    Журналистка Малохат Эшанкулова; фото: Ц-1

    Свои действия судоисполнители объяснили тем, что взыскали с Малохат Эшанкуловой часть штрафа за пикет в городе Карши Кашкадарьинской области, который состоялся еще в 2013 году.

    При этом дочь Эшанкуловой оштрафовали на 10 минимальных окладов за то, что ее мать ухаживает за внуком, находясь в квартире без временной прописки.

    «Они сразу же устроили настоящий обыск»

    Как рассказывает Эшанкулова, свой визит судоисполнители Учтепинского района Ташкента нанесли 28 июля в 8 утра. Они приехали в квартиру ее дочери Зарнигор и стали требовать открыть дверь.

    Зарнигор, уже наученная горьким опытом, открывать отказалась, стала объяснять судоисполнителям, что квартира, куда они пришли, находится в Чиланзарском районе и принадлежит на правах собственности ей с мужем.

    А мать находится здесь постольку, поскольку ухаживает за ее маленьким ребенком. И никаких своих вещей, кроме одежды, у нее нет.

    Но судоисполнители проявили завидное упорство и через четыре часа осады вызвали сотрудников МЧС, чтобы те взломали железную дверь. В итоге Зарнигор сдалась и открыла задвижку.

    По словам Эшанкуловой, в квартиру ворвалось человек десять: четверо судоисполнителей, а остальные – представители общественности и милиционеры.

    «Они сразу устроили настоящий обыск: целенаправленно искали фото- и видеоаппаратуру, а также другие электронные носители», – рассказывает журналистка.

    Изъяли чужие вещи

    В итоге были изъяты настольный компьютер, два мобильных телефона и модем вай-фай, хотя последнее устройство, как следовало из договора с интернет-провайдером, было оформлено на зятя Малохат.

    При этом сим-карту, которую вынули из телефона Зарнигор, вернули, а сим-карту, принадлежащую журналистке, взяли с собой.

    Больше никаких вещей, которые можно было бы использовать для съемки и передачи данных, в доме не оказалось. Но судоисполнители все равно хотели забрать еще вентилятор, фен, микроволновую печь и пылесос.

    Зарнигор пыталась доказать, что это ее личные вещи, а Эшанкулова в отчаянии заявила: «Дома нет бензина, а то бы я себя подожгла. Но ничего, на кухне есть бутылка с уксусом, я ее сейчас выпью».

    Услышав такие слова, судоисполнители тут же сбежали, бросив в коридоре вентилятор вместе с феном, микроволновкой и пылесосом.

    По мнению Малохат, это наглядно свидетельствует о том, что «визитеров» мало интересовали данные вещи, они получили задание конфисковать предметы, относящиеся к профессиональной деятельности журналистки.

    Незаконные штрафы как повод для давления

    В марте 2016 года по поводу взыскания того же штрафа за пикет в Карши судоисполнители уже посещали квартиру старшей дочки Эшанкуловой.

    Тогда у той забрали ноутбук, модем, два мобильных телефона, телевизор, видеомагнитофон, фотоаппарат и три флешки.

    При этом опять же было изъято чужое имущество: телевизор, один из сотовых телефонов и видеомагнитофон принадлежали Зарнигор и ее мужу, а ноутбук – правозащитнику Шухрату Рустамову.

    Тогда журналистка решила сама оплатить все оставшиеся долги по данному штрафу и весь апрель неоднократно ходила в Учтепинское районное отделение Департамента по исполнению судебных решений.

    Но там категорически отказались называть как остаток задолженности, так и номер расчетного счета, куда ей следовало перевести деньги.

    Как предполагает Эшанкулова, ей отказали потому, что в статье 330 Кодекса об административной ответственности конкретно указано:

    «Не подлежит исполнению постановление о применении административного взыскания, если оно не было обращено к исполнению в течение трех месяцев со дня вынесения».

    А значит, штраф давно списан, и власти просто незаконно изымают имущество журналистки, чтобы помешать ее профессиональной деятельности.

    Последний же произвол журналистка связывает с командировкой и расследованием, проведенным в конце июля в Сурхандарьинской области.

    Источник:Ц-1
    Темы: Права человека в Узбекистане
    Теги: Малохат Эшанкулова права человека свобода слова в Узбекистане Узбекистан
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